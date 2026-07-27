Getty Images Sport
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Chelsea, Brentford’a transferinden sadece bir yıl sonra bedelsiz olarak transfer edilebilecek olan orta saha oyuncusu Jordan Henderson’ı kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle yapmayı planlıyor
İşe alım stratejisinde bir değişiklik
SunSport’a göre, Chelsea, transfer piyasasına yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye devam ederken, Brentford’un yıldızı Henderson’ı kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle planlıyor. Son birkaç transfer döneminde neredeyse tamamen yüksek potansiyelli genç oyuncuların transferine odaklanan Blues, kadrosunu dengelemek için artık kendini kanıtlamış deneyimli oyunculara yöneliyor.
Orta saha oyuncusu, Hollanda devi Ajax’ta geçirdiği 18 aylık dönemin ardından geçen yaz Brentford’a iki yıllık bir sözleşmeyle katılmıştı. Ancak Keith Andrews’ın takımı, sözleşmesini feshetmeye istekli olabilir ve bu da Henderson’ın bedelsiz olarak Blues’a katılmasını sağlayabilir. Bu durum, Henderson’ın kariyerini Avrupa futbolunun en üst seviyesinde sürdürmesine olanak tanırken, Chelsea’nin mali kısıtlamalarını yönetmesine de yardımcı olacaktır.
- Getty Images Sport
İlgilenen tek kulüp Chelsea değil
İleri yaşına rağmen Henderson, uluslararası sahnede hâlâ önemli bir figür olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası için oluşturduğu İngiltere kadrosunda yer aldı ve burada sahne arkasında hayati bir etki yarattığı kabul edildi. Sahada geçirdiği süre, yedek kulübesinden yaptığı tek bir kısa girişle sınırlı olsa da, kamp içindeki varlığı teknik ekip tarafından büyük değer gördü.
Bu durumu takip eden tek Premier Lig kulübü Chelsea değil; ismi açıklanmayan iki üst düzey kulübün de 90 kez milli forma giymiş bu oyuncuya ilgi duyduğu düşünülüyor. Ancak Chelsea, çeşitli deneyimli isimlere olan ilgisini hızlandırarak bu yarışta başı çekiyor gibi görünüyor.
Sunderland, Xhaka’nın transferini engelledi
Chelsea, bu yaz, daha önce Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso’nun yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Sunderland orta saha oyuncusu Granit Xhaka’yı kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak Wearside kulübü, Stadium of Light’taki mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar süren yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya yönelik her türlü teklifi şiddetle reddetti.
Sunderland’ın taviz vermeyen tutumu, teknik direktör Regis Le Bris tarafından daha da pekiştirildi. Le Bris, Stamford Bridge’e transfer konusunda “bu konu kapanmıştır” diyerek net bir açıklama yaptı. Black Cats, İsviçreli milli oyuncuyu yaklaşan Avrupa Ligi kampanyası için tamamen vazgeçilmez görüyor ve onu satmak için herhangi bir mali baskı altında bulunmuyor. Bu durum, Chelsea’yi Henderson’ı transfer etme yönünde harekete geçirdi.
- AFP
Henderson'ın kariyeri rakamlarla
Henderson, kariyeri boyunca temsil ettiği kulüpler – Coventry City, Sunderland, Liverpool, Al-Ettifaq, Ajax ve Brentford – için toplam 694 maça çıktı; bu maçlarda 41 gol attı ve 87 asist yaptı. Orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca tamamı Liverpool formasıyla olmak üzere sekiz kupa kazandı; bunlardan en önemlileri 2019-20 Premier Lig şampiyonluğu ve 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Ayrıca 2020 yılında Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi.
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