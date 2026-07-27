SunSport’a göre, Chelsea, transfer piyasasına yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye devam ederken, Brentford’un yıldızı Henderson’ı kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle planlıyor. Son birkaç transfer döneminde neredeyse tamamen yüksek potansiyelli genç oyuncuların transferine odaklanan Blues, kadrosunu dengelemek için artık kendini kanıtlamış deneyimli oyunculara yöneliyor.

Orta saha oyuncusu, Hollanda devi Ajax’ta geçirdiği 18 aylık dönemin ardından geçen yaz Brentford’a iki yıllık bir sözleşmeyle katılmıştı. Ancak Keith Andrews’ın takımı, sözleşmesini feshetmeye istekli olabilir ve bu da Henderson’ın bedelsiz olarak Blues’a katılmasını sağlayabilir. Bu durum, Henderson’ın kariyerini Avrupa futbolunun en üst seviyesinde sürdürmesine olanak tanırken, Chelsea’nin mali kısıtlamalarını yönetmesine de yardımcı olacaktır.



