Chelsea, Bournemouth teknik direktörünün Crystal Palace teklifini reddetmesinin ardından Andoni Iraola ile görüşürken, kulüp Xabi Alonso ve Marco Silva'yı da değerlendiriyor
Chelsea teknik direktör arayışını hızlandırdı
The Sun’ın haberine göre Chelsea, Bournemouth teknik direktörü Iraola ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. Kulüp, Enzo Maresca ve son olarak Liam Rosenior’un görevden alınmasının ardından kalıcı bir teknik direktör arıyor. Iraola'nın Vitality Stadyumu'ndaki performansı, Londra'nın batısında dikkatleri üzerine çekti. İspanyol teknik adam, Bournemouth'u tarihi bir Avrupa kupası katılımının eşiğine taşıdı ve bu başarısıyla Chelsea'nin aday listesine girdi. Bu görüşme, Chelsea'nin ilgisinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Iraola ve Alonso'nun menajeri IDUB ajansı ve bu bağlantı, her iki teknik direktörle de görüşmelerin başlatılmasında kullanıldığı bildiriliyor.
Iraola spekülasyonlara yanıt verdi
Londra kulüplerinin artan ilgisine rağmen Iraola, Bournemouth’un sezonuna odaklanmaya devam ediyor. Crystal Palace’ın yeniden gösterdiği ilgiye değinen İspanyol teknik adam, “Acele etmiyorum. Geleceğim hakkında konuşmayacağım. Bu sezonu, oyuncular ve taraftarlar için somut bir başarıyla tamamlamaya odaklandım” dedi.
Palace, Oliver Glasner'in halefini bulmak için Iraola'ya iki kez teklifte bulunmuştu. Ancak Bournemouth teknik direktörü bu teklifleri reddetti. Bununla birlikte, kulüp onu Selhurst Park'a transfer etmeye ikna etme umudunu tamamen yitirmiş değil.
Alonso, sahiplik tercihlerinde başı çekiyor
Iraola ciddi bir aday olsa da, eski Real Madrid teknik direktörü Alonso, Chelsea’nin sahiplik grubu BlueCo’nun en önde gelen tercihi olarak öne çıktı. Alonso, kulüp içinde takımı taktiksel olarak yeniden şekillendirebilecek ve genç kadroyu ileriye taşıyabilecek, yüksek profilli bir atama olarak görülüyor. Onun kalitesinde bir teknik direktörü kadroya katmak, transferler üzerinde yönetim kadrosunun daha fazla söz sahibi olması da dahil olmak üzere, kulüp içinde yapısal değişiklikler gerektirebilir. Geçmişte transferler konusunda yaşanan anlaşmazlıkların eski teknik direktörlerle ilişkileri gerginleştirmesinin ardından, Chelsea'nin üst düzey bir teknik direktörü çekmeye yardımcı olacaksa mevcut modelini değiştirmeye hazır olduğu bildiriliyor.
Aday listesi daralırken karar anı yaklaşıyor
Chelsea’nin arayışları şu anda dört kişilik bir aday listesi üzerinde yoğunlaşıyor. Iraola ve Alonso’nun yanı sıra Fulham’dan Silva ve Glasner de değerlendirmeye alınmaya devam ediyor. Silva, Chelsea yönetim kurulu tarafından büyük beğeni topluyor; ancak Fulham, Craven Cottage’da kalması için ona cazip bir yeni sözleşme teklif etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte, Blues yeni sezona daha iyi hazırlanabilmek için kalıcı bir teknik direktör atamak üzere acele etmelidir.