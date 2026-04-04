Chelsea, Bayern Münih ile yaşadığı transfer rekabetini geride bırakarak bir başka yetenekli genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Arjantinli gazeteci Augusto Cesar, Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncuyla transfer anlaşmasını tamamladığını ve oyuncunun Haziran ayında kulübe katılacağını doğruladı. Cesar, X platformunda yaptığı açıklamada, Chelsea’nin eski Brighton oyuncusunu kadrosuna katma yarışında Bayern Münih’i geride bıraktığını belirtti. “Valentín Barco, Chelsea’nin yeni takviyesi olacak. İngiliz kulübü, Arjantinli orta saha oyuncusunu Strasbourg'dan transfer ediyor (ikisi aynı grubun parçası). FIFA milli maç arası sonrasında Chelsea yoğun bir şekilde çalıştı ve oyuncunun Haziran ayında takıma katılması için her şey kararlaştırıldı. Eski Boca oyuncusu Bayern Münih'in ilgisini çekmişti, ancak Chelsea oyuncuyu kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası'na gitmek için gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlamış olan günümüzün en iyi Arjantinli oyuncularından biri için dev bir adım: hiyerarşi ve kişilik."