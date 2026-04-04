Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea, Bayern Münih ile yaşadığı transfer rekabetini geride bırakarak bir başka yetenekli genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Blues, Arjantinli genç yıldızın transfer yarışını kazandı
Todd Boehly ve Behdad Eghbali, genç yetenekleri kadroya katıp mevcut kulüplerinde gelişmelerine olanak tanıyan yeni bir yaklaşımı Stamford Bridge’e getirdi. Bir yıl önce bu zamanlar, Blues, Sporting CP’den hem Geovany Quenda hem de Dario Essugo’yu kadrosuna kattı; sezon sonunda özellikle Quenda’nın takıma katılması büyük heyecan uyandırmıştı. Günümüze gelindiğinde, Barco, Blues'un kardeş kulübü Strasbourg'da gösterdiği mükemmel performansın ardından Chelsea'nin ana hedeflerinden biri haline geldi.
- AFP
Gazeteci, anlaşmanın yapıldığını doğruladı
Arjantinli gazeteci Augusto Cesar, Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncuyla transfer anlaşmasını tamamladığını ve oyuncunun Haziran ayında kulübe katılacağını doğruladı. Cesar, X platformunda yaptığı açıklamada, Chelsea’nin eski Brighton oyuncusunu kadrosuna katma yarışında Bayern Münih’i geride bıraktığını belirtti. “Valentín Barco, Chelsea’nin yeni takviyesi olacak. İngiliz kulübü, Arjantinli orta saha oyuncusunu Strasbourg'dan transfer ediyor (ikisi aynı grubun parçası). FIFA milli maç arası sonrasında Chelsea yoğun bir şekilde çalıştı ve oyuncunun Haziran ayında takıma katılması için her şey kararlaştırıldı. Eski Boca oyuncusu Bayern Münih'in ilgisini çekmişti, ancak Chelsea oyuncuyu kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası'na gitmek için gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlamış olan günümüzün en iyi Arjantinli oyuncularından biri için dev bir adım: hiyerarşi ve kişilik."
Stamford Bridge'de orta saha belirsizliği
Bu haber, Chelsea kampında belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde geldi. Barco’nun vatandaşı Enzo Fernandez, kulüple henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. Milli takım arası sırasında, Real Madrid’de oynamak istediğine dair ipuçları veren bir dizi açıklama yaptı; bu durum Stamford Bridge’de hiç de hoş karşılanmadı. Bu durum, transfer ekibinde önümüzdeki sezon için kaliteli bir kadro derinliği sağlamak konusunda aciliyet duygusu yarattı. Liam Rosenior, Fernandez'in kulüp tarafından cezalandırıldığını ve iki maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.
- AFP
Bek pozisyonundan orta sahanın lokomotifine
Aslen sol bek olan Barco, son dönemde orta sahanın merkezinde düzenli olarak forma giyerek Chelsea’ye kadrosuna katabileceği çok yönlü bir seçenek sunuyor. Daha merkezi bir role geçişi, değerini önemli ölçüde artırdı ve onu Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline getirdi. Bu transfer, Chelsea'nin çoklu kulüp modeli stratejisinin son adımı niteliğinde olup, BlueCo ekosistemi içindeki bir oyuncuyu Premier League devini güçlendirmek için transfer etmeyi amaçlıyor. Brighton'da beklenen etkiyi yaratamayınca Fransa'da geçirdiği süre boyunca Avrupa futboluna uyum sağlamış olan 21 yaşındaki oyuncunun, Londra'ya varır varmaz ilk 11'de yer almak için rekabet etmesi bekleniyor.