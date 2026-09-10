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Chelsea, Barcelona orta saha oyuncusu Marc Bernal'i transfer etme yarışında Manchester United'ın önünde; Xabi Alonso ise Enzo Fernandez'in uzun vadeli halefini gözüne kestirdi
Chelsea, Bernal yarışında önde
GiveMeSport'a göre Chelsea, Barcelona'nın genç sansasyonu Bernal'i transfer etmek için en güçlü aday olarak öne çıktı. Batı Londra ekibi, Avrupa futbolunda kısa sürede en çok konuşulan genç yeteneklerden biri haline gelen 19 yaşındaki oyuncunun transfer yarışında şu anda önde gidiyor.
Ünlü La Masia akademisinin yetiştirdiği Bernal, İspanya A Milli Takımı formasını da ilk kez giydi ve bu, basamakları ne kadar hızlı tırmandığının bir göstergesi oldu. Stamford Bridge cephesinden gelen ilgi, Bernal'in Camp Nou'daki kariyerinin bir yol ayrımına geldiği dönemde ortaya çıktı. Kıtadaki en umut vadeden ön liberolardan biri olmasına rağmen, Barcelona'nın son dönemde transfer piyasasındaki hamleleri nedeniyle düzenli ilk 11'de yer alma yolu karmaşık hale geldi.
Katalan devi kısa süre önce Manchester City'den Rodri'yi yüksek profilli bir yaz transferiyle kadrosuna kattı ve bu hamle doğal olarak genç İspanyol'un alabileceği süreyi kısıtladı. Bernal sezona güçlü bir başlangıç yapmış olsa da, son Ballon d'Or kazananının varlığı onun Hansi Flick yönetimindeki yakın geleceğini yeniden düşünmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso'nun uzun vadeli vizyonu
Chelsea teknik direktörü Alonso, kulübün Bernal'e olan ilgisinin arkasındaki itici güç konumunda. Genç yetenekleri geliştirme konusunda bir itibar edinen eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusunun, Bernal'i taktik ihtiyaçları için uzun vadede ideal çözüm olarak gördüğü bildiriliyor. Alonso, oyunun temposunu geriden belirleyebilecek bir oyuncu bulmak istiyor ve Bernal'in Premier League'de başarılı olmak için gereken benzersiz profile sahip olduğuna inanıyor.
Özellikle Londra ekibi, kısa süre önce Manchester City'ye yüksek profilli bir transfer gerçekleştiren Fernandez'in yerine geçecek bir isim arıyor. Arjantinlinin ayrılığı, Chelsea orta sahasının merkezinde önemli bir boşluk bıraktı ve Alonso, Bernal'in Dünya Kupası kazanan oyuncunun yerine geçebilecek ideal uzun vadeli çözüm ve potansiyel halef olduğuna inanıyor.
Manchester United gelişmeleri takip ediyor
Chelsea, Camp Nou’daki durumu yakından takip eden tek İngiliz kulübü değil. Manchester United’ın da genç oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor; kulüp, yaşlanan orta saha seçeneklerini yenilemeyi hedefliyor. Manchester United, Bernal’ın gelişimini bir süredir takip ediyor ve onu geleceği için potansiyel bir kilit isim olarak görüyor.
Ancak haberler, oyuncunun temsilcilerini Londra’ya taşınmanın profesyonel gelişimi açısından en doğru adım olduğuna ikna etmek için kapsamlı bir hazırlık çalışması yapan Chelsea’nin şu anda anlaşmayı bitirmek için "en iyi konumda" olduğunu öne sürüyor.
- Getty Images Sport
Chelsea ve Manchester United, Bernal savaşı için karşı karşıya geliyor
Ocak transfer dönemi yaklaşırken iki İngiliz devi arasındaki rekabetin kızışması bekleniyor. Her iki kulüp de Barcelona'nın mali durumunun, kulüp toparlanma işaretleri göstermiş olsa bile, hâlâ bir etken olduğunun farkında.
Katalan ekibi ideal olarak altyapısından yetişen yıldızlarını elinde tutmayı tercih etse de, hesapları dengeleme ve La Liga'nın katı maaş düzenlemelerine uyma ihtiyacı, masaya ciddi bir teklif konulması hâlinde onları buna mecbur bırakabilir. Manchester United için böyle bir yeteneği Chelsea gibi doğrudan bir rakibe kaptırmak, transfer stratejileri açısından önemli bir darbe olur.
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