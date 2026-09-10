GiveMeSport'a göre Chelsea, Barcelona'nın genç sansasyonu Bernal'i transfer etmek için en güçlü aday olarak öne çıktı. Batı Londra ekibi, Avrupa futbolunda kısa sürede en çok konuşulan genç yeteneklerden biri haline gelen 19 yaşındaki oyuncunun transfer yarışında şu anda önde gidiyor.

Ünlü La Masia akademisinin yetiştirdiği Bernal, İspanya A Milli Takımı formasını da ilk kez giydi ve bu, basamakları ne kadar hızlı tırmandığının bir göstergesi oldu. Stamford Bridge cephesinden gelen ilgi, Bernal'in Camp Nou'daki kariyerinin bir yol ayrımına geldiği dönemde ortaya çıktı. Kıtadaki en umut vadeden ön liberolardan biri olmasına rağmen, Barcelona'nın son dönemde transfer piyasasındaki hamleleri nedeniyle düzenli ilk 11'de yer alma yolu karmaşık hale geldi.

Katalan devi kısa süre önce Manchester City'den Rodri'yi yüksek profilli bir yaz transferiyle kadrosuna kattı ve bu hamle doğal olarak genç İspanyol'un alabileceği süreyi kısıtladı. Bernal sezona güçlü bir başlangıç yapmış olsa da, son Ballon d'Or kazananının varlığı onun Hansi Flick yönetimindeki yakın geleceğini yeniden düşünmesine neden oldu.