TuttoMercatoWeb'in, Sky Sport Italia'yı kaynak göstererek aktardığına göre Chelsea, Ahanor transferi için yürüttüğü girişimlerde önemli mesafe kat etti. Premier League kulübü ile Atalanta arasındaki doğrudan görüşmeler belirleyici şekilde ilerledi ve kişisel şartlar şu anda son aşamaya getiriliyor. İki kulüp, yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir anlaşmanın yapısını oluşturuyor ve bu rakam Serie A ekibi için önemli bir kâr anlamına geliyor.

Atalanta, Ahanor'u Genoa'dan geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu nihai rakam, ilk etapta belirlenen 60 milyon euroluk talebin altında kalsa da Atalanta'nın transfer döneminin başlarında Brighton'dan gelen ve reddettiği 34 milyon euroluk teklife kıyasla yine de kayda değer bir artış anlamına geliyor.