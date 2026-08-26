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Chelsea, Atalanta'nın savunmadaki genç yıldızı Honest Ahanor'u 40 milyon avroluk bir anlaşmayla transfer etmeye yaklaşıyor
Chelsea, Ahanor transferinde sona yaklaşıyor
TuttoMercatoWeb'in, Sky Sport Italia'yı kaynak göstererek aktardığına göre Chelsea, Ahanor transferi için yürüttüğü girişimlerde önemli mesafe kat etti. Premier League kulübü ile Atalanta arasındaki doğrudan görüşmeler belirleyici şekilde ilerledi ve kişisel şartlar şu anda son aşamaya getiriliyor. İki kulüp, yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir anlaşmanın yapısını oluşturuyor ve bu rakam Serie A ekibi için önemli bir kâr anlamına geliyor.
Atalanta, Ahanor'u Genoa'dan geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu nihai rakam, ilk etapta belirlenen 60 milyon euroluk talebin altında kalsa da Atalanta'nın transfer döneminin başlarında Brighton'dan gelen ve reddettiği 34 milyon euroluk teklife kıyasla yine de kayda değer bir artış anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Verimli bir transfer ilişkisi
Bu yaklaşan transfer, Chelsea ile Atalanta arasında mevcut transfer döneminde son derece verimli geçen ilişkiyi daha da uzatıyor. Chelsea, bu yaz Atalanta'dan Marco Palestra'yı zaten kadrosuna kattı; bu da iki kulübün yönetimleri arasında güçlü bir iletişim hattı ve iş güveni bulunduğunu gösteriyor.
İngiliz kulübü, en iyi genç yetenekleri tespit etmek için Atalanta maçlarını düzenli olarak takip ediyor. Chelsea, Atalanta'dan ikinci kez oyuncu alarak elit Avrupa potansiyellerine büyük yatırım yapma konusundaki net niyetini ortaya koyuyor. Palestra takıma uyum sağlamaya şimdiden başladı ve Ahanor da savunma seçeneklerini güçlendirmek için çok yakında Bergamo'dan Londra'ya uzanan aynı yolu izleyebilir.
İtalya'da çıkış yapılan bir sezon
Ahanor, geçen yıl içinde dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Şubat 2008 doğumlu savunmacı, Atalanta'da neredeyse hemen düzenli ilk 11 oyuncusu olmayı başardı. Gewiss Stadyumu'ndaki ilk sezonunda Serie A'da 28 maça çıktı ve yaşının çok ötesinde olgun performanslar sergiledi.
Ahanor ayrıca, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarına karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek kıta çapında çok değerli bir deneyim kazandı. Hızlı gelişimi ve sahadaki hakim varlığı, kısa sürede kıta genelindeki üst düzey scoutların dikkatini çekti ve onu şu anda dünya futbolunda en çok aranan genç yeteneklerden biri haline getirdi.
- Getty Images Sport
Chelsea için sırada ne var?
Ahanor'un transferi, Chelsea ile Atalanta'nın son detayları netleştirmeye çalışmasıyla birlikte cuma gününe kadar resmen tamamlanabilir. Sağlık kontrollerinin geçilmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ardından Ahanor, Londra'da yeni takım arkadaşlarına katılacak. Chelsea daha sonra yeni transferini, yaklaşan Premier League maçları öncesinde A takım kadrosuna entegre etmeye odaklanacak.
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