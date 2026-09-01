Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea, Atalanta'dan 40 milyon sterlinlik anlaşmayla İtalyan harika çocuk Honest Ahanor'u transfer etmek için anlaşmaya vardı
Chelsea, Ahanor anlaşmasıyla uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı
Chelsea, Atalanta'dan Ahanor'u transfer ettiğini resmen doğruladı ve dünyanın en umut vadeden genç yeteneklerine odaklanan agresif transfer stratejisini sürdürdü. Chelsea'nin çok yönlü savunmacıyı Batı Londra'ya getirmek için toplam £40 milyon değerinde bir anlaşmaya vardığı bildirildi, ancak taraftarların onu Chelsea formasıyla görmek için beklemesi gerekecek. Anlaşma, 18 yaşındaki oyuncunun Premier League devine resmen ancak 2027'de katılacağını ve böylece üst düzey bir ortamda gelişimini sürdürmesi için ek zaman tanınacağını öngörüyor.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Serie A ekibi Atalanta'dan İtalyan milli Honest Ahanor'u transfer etmek için anlaşmaya vardı; savunmacı resmen 2027'de kulübe katılacak" denildi.
- Getty Images
Atalanta, savunmadaki genç yıldız adayı için anlaşmayı doğruladı
Serie A kulübü, yıldız genç oyuncusunun ayrılığını duyurmak için resmi bir açıklama yayımladı ve Gewiss Stadyumu'ndaki kısa ama etkili dönemindeki katkıları için teşekkür etti. Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Atalanta BC, Honest Ahanor'un Chelsea FC'ye transferi için anlaşmaya varıldığını doğrulayabilir. Anlaşmanın şartları uyarınca oyuncu, 2027'de Chelsea'ye katılacak."
"Percassi ailesi, Pagliuca ailesi ve kulüpteki herkes Honest'e teşekkür eder ve ona kişisel ve profesyonel geleceğinde en iyi dileklerini iletir."
Uluslararası geçmiş ve son form
Ahanor'un hızlı yükselişi, İtalya Milli Takımı'yla anılmasıyla daha da belirginleşti. Genç yaşına rağmen geçen sezon Atalanta formasıyla 35 maça çıktı; bu, Avrupa'nın taktik açıdan en zorlu liglerinden birinde ilk sezonunu geçiren bir oyuncu için çarpıcı bir sayı. Serie A'daki istikrarı milli takım yetkililerinin de dikkatinden kaçmadı ve bu da, dışarıdan bakan birçok kişiyi şaşırtan ancak gelişimini yakından takip edenler için kaçınılmaz görünen bir A Milli Takım davetini beraberinde getirdi. Uluslararası sahnede etkisini kısa sürede gösterdi ve haziran ayında İtalya Milli Takımı formasıyla ilk iki A takım maçına çıktı.
- Getty
Stratejik kiralama hamlesi
Ahanor'un uzun vadeli planda Chelsea savunmasına liderlik etmesi öngörülse de, yakın vadede onu stratejik bir gelişim yolu bekliyor. Haberler, Crystal Palace'a kiralık transferinin an meselesi olduğunu ve bunun, genç oyuncuya gelecek yıl resmi olarak Chelsea kadrosuna katılmadan önce Premier League'de hayati deneyim kazandıracağını öne sürüyor. Bu yaklaşım, kulübün son dönemde yüksek profilli diğer genç transferlerde izlediği yöntemi yansıtıyor ve oyuncuların kariyerlerinin çok erken döneminde Stamford Bridge'in baskısı altında ezilmemesini sağlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun