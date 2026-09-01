Chelsea, Atalanta'dan Ahanor'u transfer ettiğini resmen doğruladı ve dünyanın en umut vadeden genç yeteneklerine odaklanan agresif transfer stratejisini sürdürdü. Chelsea'nin çok yönlü savunmacıyı Batı Londra'ya getirmek için toplam £40 milyon değerinde bir anlaşmaya vardığı bildirildi, ancak taraftarların onu Chelsea formasıyla görmek için beklemesi gerekecek. Anlaşma, 18 yaşındaki oyuncunun Premier League devine resmen ancak 2027'de katılacağını ve böylece üst düzey bir ortamda gelişimini sürdürmesi için ek zaman tanınacağını öngörüyor.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Serie A ekibi Atalanta'dan İtalyan milli Honest Ahanor'u transfer etmek için anlaşmaya vardı; savunmacı resmen 2027'de kulübe katılacak" denildi.







