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Chelsea, AS Monaco'nun 70 milyon avro talebinin ardından Lamine Camara transferi için katı şart belirledi
Chelsea'nin katı transfer ültimatomu
Chelsea, Monaco'dan Camara'yı transfer etme umutlarını tamamen yitirmiş değil, ancak gelecekteki bir transfer için katı bir ültimatom verdi. Londra kulübü, Fransız ekibinin orta saha oyuncusu için yeni belirlediği 70 milyon avroluk (£59m) bonservis bedelini karşılamayı reddediyor.
Chelsea'nin Senegal milli oyuncusu için son gün yaptığı dramatik hamle, yakın dönemdeki yaz transfer döneminde sonuçsuz kaldı. İki kulüp daha önce 55 milyon avroluk (£46m) bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen, Monaco transferi son anda dramatik şekilde iptal etti.
- AFP
Dev mali engel
Monaco'nun Camara için talep ettiği bonservis bedelini aktif şekilde 70 milyon euroya yükseltme kararı, gelecekteki olası görüşmelerin önünde önemli bir engel yarattı. Chelsea yönetimi, 70 milyon euroluk bir bedelin oyuncunun gerçek piyasa değerinin çok üzerinde olduğunu düşündüğü için fazla ödeme yapmamaya kararlı. Ancak, TEAMtalkhaberine göre, Xabi Alonso'nun orta sahaya büyük hayranlık duyduğu belirtildiğinden Chelsea'nin bu sezon 22 yaşındaki oyuncunun gelişimini izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.
Alonso'nun süren orta saha yeniden yapılanması
Alonso, ideal kadrosunu kurarken Chelsea'deki orta saha seçeneklerini yenilemeyi sürdürmeye hevesli. Kulüp, yaz döneminde Strasbourg'dan Arjantinli yetenek Valentin Barco'yu kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek için zaten harekete geçmişti.
Camara gibi dinamik bir profilin eklenmesi, Alonso'nun gelişen sistemine daha fazla enerji ve taktiksel esneklik kazandıracaktır. 22 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye gerçekleşmeyen transferinin yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen Fransa'nın en üst liginde değerini istikrarlı şekilde kanıtladı ve yüksek standartlarını korudu.
Ancak Chelsea, onun hızlı gelişimini takip eden tek kulübün kendileri olmadığının farkında. Metz'in eski yıldızlarından olan oyuncunun istikrarlı performansları, adının Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün scout listelerinde üst sıralarda kalmasını sağladı.
- AFP
Kıyasıya bir Premier League mücadelesi
Camara'nın imzası için önümüzdeki aylarda kolaylıkla kıyasıya bir mücadele ortaya çıkabilir. Liverpool, Newcastle United, Brighton ve Crystal Palace'ın, Senegalli milli oyuncunun Fransa'daki gelişimini yakından takip ettiği bildiriliyor.
Chelsea, 70 milyon €'luk bonservis talebini ödeme konusundaki katı reddini sürdürürse, bu durum Premier League'deki rakiplerinden birinin araya girip anlaşmayı kapısına kadar açabilir. Monaco, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde en değerli oyuncusuyla ilgili kaçınılmaz olarak kritik bir karar vermek zorunda kalacak.
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