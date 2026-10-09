Chelsea, AS Monaco'nun 70 milyon avro talebinin ardından Lamine Camara transferi için katı şart belirledi

Chelsea, Monaco'dan Camara'yı transfer etme umutlarını tamamen yitirmiş değil, ancak gelecekteki bir transfer için katı bir ültimatom verdi. Londra kulübü, Fransız ekibinin orta saha oyuncusu için yeni belirlediği 70 milyon avroluk (£59m) bonservis bedelini karşılamayı reddediyor.

Chelsea'nin Senegal milli oyuncusu için son gün yaptığı dramatik hamle, yakın dönemdeki yaz transfer döneminde sonuçsuz kaldı. İki kulüp daha önce 55 milyon avroluk (£46m) bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen, Monaco transferi son anda dramatik şekilde iptal etti.