Ben STANSALL / AFP
Çeviri:
Chelsea, Arsenal’in transfer hamlesini bozdu; “Blues”, Aston Villa ile Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik rekor bir anlaşma imzaladı
Stamford Bridge’de İngiliz rekoru kırıldı
The Athletic’in haberine göre, Chelsea, Rogers’ın transferi konusunda Aston Villa ile sözlü bir anlaşmaya vararak yaz transfer faaliyetlerini önemli ölçüde hızlandırdı. 117 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, İngiltere milli takım oyuncusunun kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmasını sağlayacak. Bu transfer ücreti, Manchester City'nin kısa süre önce Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson için anlaştığı 116 milyon sterlinlik önceki İngiliz rekorunu ve Chelsea'nin 2023'te Enzo Fernandez için ödediği 106 milyon sterlini geride bırakacak.
23 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı; Rogers’ın Stamford Bridge’de 2032 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Anlaşma, 12 aylık bir uzatma opsiyonunu da içeriyor ve bu sayede Rogers’ın önümüzdeki on yıl boyunca “Blues”un kilit ismi olmaya devam etmesi garanti altına alınmış oluyor. Resmi tanıtım öncesinde son idari engellerin aşılmasıyla birlikte, pazartesi günü sağlık kontrolünün yapılması planlandığı öğrenildi.
- Getty Images Sport
Alonso faktörünün kilit rol oynadığı ortaya çıkarken Arsenal göz ardı edildi
Rogers için yaşanan transfer yarışı oldukça çekişmeli geçti; Arsenal’in bu hücum orta saha oyuncusuna büyük ilgi gösterdiği sıkça dile getiriliyordu. Ancak İngiltere’nin yıldız oyuncusu, nihayetinde Batı Londra’yı tercih etti ve bu kararında, Chelsea’nin yeni teknik direktörü Alonso ile çalışma fırsatını başlıca motivasyon kaynağı olarak gösterdi. Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, kulübün sportif projesini Rogers’a tanıtmada kilit rol oynadı; Rogers, Premier Lig ve Avrupa’daki diğer birçok üst düzey kulübün ilgisine rağmen Chelsea’yi tercih ettiği yer olarak gördü.
Rogers, kulüp için 125 maçta 31 gol atıp 29 asist yaparak, Villa Park’tan tam anlamıyla bir süperstar olarak ayrılıyor. 2024 yılının başlarında Middlesbrough’dan sadece 7 milyon sterline Villa’ya katıldığından beri yıldızı hızla parladı. Middlesbrough, bu transferden önemli ölçüde kazanç sağlayacak; zira Championship'te mücadele eden kulüp, oyuncunun satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alma hakkına sahip. Rogers'ın ayrılışı, 2025-26 sezonunda 14 gol ve 12 asistle Villa'yı Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına ilham verdiği bir sezonun ardından gerçekleşti.
Dünya Kupası'nda Üç Aslan
Şu anda milli takımda görev yapan Rogers, Dünya Kupası’nda İngiltere için öne çıkan bir performans sergiledi. “Üç Aslanlar”ın ilk altı maçında forma giydi; Panama ve Arjantin maçlarında ilk 11’de yer aldı ve yarı final maçında Anthony Gordon’un İngiltere’nin tek golünü atmasını sağlayan hayati ortayı yaptı. Ayrıca Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı için de ilk 11’de yer alıyor. Milli takım görevleri sona erdiğinde, Stamford Bridge’e rekor kıran transferini tamamlamak üzere ülkesine dönecek.
- Getty
Aston Villa, Rogers sonrası döneme hazırlanıyor
Rogers gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek Unai Emery’nin takımı için büyük bir darbe olsa da, Midlands kulübü bu devasa geliri yeniden yatırmak için şimdiden harekete geçti. Villa’nın 100 milyon sterlinin üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği ve oyuncunun form durumu göz önüne alındığında bu yaz böyle bir teklifin gelebileceğinin tam olarak farkında olduğu bildirildi. Kulüp, Johan Manzambi için şimdiden 50 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaptı ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi kampanyasında kadronun rekabet gücünü korumak amacıyla Wolves’un orta saha oyuncusu Joao Gomes’i 35 milyon sterline kadrosuna kattı. Öte yandan Emery’nin transfer ekibi, kanat seçeneklerini güçlendirmek için Crysencio Summerville ve Ibrahim Mbaye gibi isimleri de hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun