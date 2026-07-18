Chelsea, Arsenal’in transfer hamlesini bozdu; “Blues”, Aston Villa ile Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik rekor bir anlaşma imzaladı

The Athletic’in haberine göre, Chelsea, Rogers’ın transferi konusunda Aston Villa ile sözlü bir anlaşmaya vararak yaz transfer faaliyetlerini önemli ölçüde hızlandırdı. 117 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, İngiltere milli takım oyuncusunun kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmasını sağlayacak. Bu transfer ücreti, Manchester City'nin kısa süre önce Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson için anlaştığı 116 milyon sterlinlik önceki İngiliz rekorunu ve Chelsea'nin 2023'te Enzo Fernandez için ödediği 106 milyon sterlini geride bırakacak.

23 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı; Rogers’ın Stamford Bridge’de 2032 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Anlaşma, 12 aylık bir uzatma opsiyonunu da içeriyor ve bu sayede Rogers’ın önümüzdeki on yıl boyunca “Blues”un kilit ismi olmaya devam etmesi garanti altına alınmış oluyor. Resmi tanıtım öncesinde son idari engellerin aşılmasıyla birlikte, pazartesi günü sağlık kontrolünün yapılması planlandığı öğrenildi.







