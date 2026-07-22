The Athletic’e göre, Aston Villa, Garnacho’yu şartlı satın alma yükümlülüğü içeren, ilk etapta bir sezonluk kiralama anlaşmasıyla kadrosuna katmak üzere Chelsea ile başarılı bir şekilde anlaşmaya vardı. Bu transfer, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu uzun süredir takip eden Emery için önemli bir zafer anlamına geliyor. Emery, geçen yaz Garnacho'nun Manchester United'dan ayrılması sırasında da bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı, ancak o dönemde forvet oyuncusu Villa Park yerine Stamford Bridge'i tercih etmişti.

Arjantinli oyuncunun patlayıcı hızı ve teknik becerisinin kendi taktik düzenine mükemmel şekilde uyduğuna inanan İspanyol teknik direktör, Garnacho'yu transfer etmeyi öncelikli bir hedef haline getirmişti. Birmingham'da sağlık kontrolü tamamlandı ve kalıcı transfer koşulları yerine getirildiğinde yürürlüğe girecek dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu hızlı transfer hamlesi, Villa'nın önümüzdeki sezonda hem ulusal hem de Avrupa kupalarında karşılaşacağı zorlu mücadelelere hazırlanırken, transfer döneminin başlarında hücum seçeneklerini güçlendirmesini sağlıyor.



