AFP
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Chelsea, Arjantinli oyuncuyu Manchester United’dan transfer ettikten sadece bir yıl sonra Aston Villa ile Alejandro Garnacho transferi konusunda anlaştı
Emery, en çok istediği kanat oyuncusunu nihayet kadrosuna kattı
The Athletic’e göre, Aston Villa, Garnacho’yu şartlı satın alma yükümlülüğü içeren, ilk etapta bir sezonluk kiralama anlaşmasıyla kadrosuna katmak üzere Chelsea ile başarılı bir şekilde anlaşmaya vardı. Bu transfer, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu uzun süredir takip eden Emery için önemli bir zafer anlamına geliyor. Emery, geçen yaz Garnacho'nun Manchester United'dan ayrılması sırasında da bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı, ancak o dönemde forvet oyuncusu Villa Park yerine Stamford Bridge'i tercih etmişti.
Arjantinli oyuncunun patlayıcı hızı ve teknik becerisinin kendi taktik düzenine mükemmel şekilde uyduğuna inanan İspanyol teknik direktör, Garnacho'yu transfer etmeyi öncelikli bir hedef haline getirmişti. Birmingham'da sağlık kontrolü tamamlandı ve kalıcı transfer koşulları yerine getirildiğinde yürürlüğe girecek dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu hızlı transfer hamlesi, Villa'nın önümüzdeki sezonda hem ulusal hem de Avrupa kupalarında karşılaşacağı zorlu mücadelelere hazırlanırken, transfer döneminin başlarında hücum seçeneklerini güçlendirmesini sağlıyor.
- Getty Images Sport
Alonso yönetiminde Garnacho kadroda yer bulamıyor
Bu anlaşma, Chelsea’nin teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme girerken gerçekleşti; Alonso, kanat oyuncusunun ayrılmasını kolaylaştırmaktan memnun görünüyor. Garnacho, kulüpten ayrılışını kesinleştirmek üzere Alonso'dan izin alarak, Blues'un sezon öncesi antrenmanlarının başlangıcında dikkat çekici bir şekilde yer almadı. Bu durum, eski Atlético Madrid altyapısı oyuncusunun, başkentte ilk 11'de kalıcı bir yer edinemediği zorlu bir dönemin ardından, başka bir kulüpte geleceğini güvence altına almaya tamamen odaklanmasına olanak tanıdı.
Londra'da geçirdiği süreye bakıldığında, Garnacho'nun Chelsea'nin sadece 12 ay önce Manchester United'a ödediği 40 milyon sterlinlik transfer ücretini haklı çıkarmakta zorlandığı görülüyor. Stamford Bridge'de geçirdiği tek sezon boyunca, tüm turnuvalarda sadece 22 maça ilk 11'de çıktı ve bunların sadece 14'ü Premier Lig'deydi. Sekiz gol atarak inkar edilemez potansiyelinin ipuçlarını sergilemesine rağmen, sezonun büyük bir bölümünde kenarda kalan bir isim olarak kaldı. Garnacho’nun ayrılışı, kulüpte önemli değişikliklerin yaşandığı bir sezonun ardından devam eden kadro yeniden yapılandırma sürecinde bir başka yüksek profilli ayrılığa işaret ediyor. Bu süreçte daha önce Marc Cucurella’nın Real Madrid’e ve Andrey Santos’un Manchester United’a transferi gibi yüksek profilli ayrılıklar yaşanmıştı.
Rogers’ın ayrılmasının ardından stratejik işe alım süreci
Garnacho’nun transferi, iki kulübü de kapsayan daha geniş çaplı bir transfer döngüsünün bir parçasıdır. Chelsea, kısa süre önce Aston Villa’dan Morgan Rogers’ı 117 milyon sterlinlik dev bir transferle kadrosuna kattığını doğruladı; bu rakam, 2023 yılında Enzo Fernandez için ödedikleri 106 milyon sterlini geride bıraktı. Her iki transfer de ayrı ayrı müzakere edilmiş olsa da, Garnacho’nun Villa Park’a gelmesi, Rogers’ın rekor kıran ayrılışının ardından oluşan yaratıcılık boşluğunu doldurmaya yardımcı oluyor. Villa, Garnacho anlaşmasını kesinleştirmeden önce Paris Saint-Germain’den İbrahim Mbaye ve West Ham’dan Crysencio Summerville gibi diğer seçenekleri de değerlendirmişti.
Garnacho'nun yanı sıra Villa, Freiburg'dan İsviçre milli takım oyuncusu Johan Manzambi'yi kulüp rekoru kıran bir transferle kadrosunu güçlendirme adımını çoktan attı. Transfer piyasasındaki bu proaktif yaklaşım, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanarak gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettikleri son başarılarının üzerine inşa etmek isteyen Villa Park'ın hırsını ortaya koyuyor. Garnacho gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katan kulüp, uluslararası sahnede yüksek itibar gören genç bir yeteneğe güveniyor. Bu durum, Garnacho’nun nihai kadroya girememiş olsa da Arjantin’in Dünya Kupası için hazırladığı 55 kişilik ön kadroda yer almasıyla da kanıtlanıyor.
- Getty Images Sport
Manchester United'daki travmanın ardından yeni bir başlangıç arayışında
Garnacho için bu transfer, genç kariyerinde çalkantılı bir dönem olarak nitelendirilebilecek süreçte bir başka yeni başlangıç anlamına geliyor. Manchester United’da geçirdiği beş yıl boyunca 144 maçta 26 gol attı, ancak Old Trafford’daki serüveni tatsız bir şekilde sona erdi. Eski United teknik direktörü Ruben Amorim’in gözünden düştüğü biliniyordu ve bu durum, geçen yaz “acı verici” bir şekilde kulüpten ayrılmasına yol açtı. Manchester’dan ayrıldığı sırada Garnacho, yaşadığı zorluklar konusunda son derece samimi davranmış ve kulüple ilişkisi sürdürülemez hale gelmeden önce “bazı kötü şeyler” yaptığını itiraf etmişti.
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