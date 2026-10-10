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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Chelsea - AFC Bournemouth maçında oyuncu puanları: Jordan Henderson ve Joao Pedro'nun parladığı beş gollü farklı galibiyet

Chelsea
AFC Bournemouth
Chelsea - AFC Bournemouth
Premier Lig

Chelsea, Stamford Bridge'de AFC Bournemouth'u hücumdaki yüksek verimliliğini ortaya koyduğu baskın bir performansla 5-1 mağlup etti. Tarihi bir başlangıç ve Joao Pedro'nun ikinci yarıdaki iki golü, Xabi Alonso'nun ekibine farklı bir galibiyet getirdi.

Chelsea, milli ara dönüşünde yıkıcı bir performans sergileyerek Stamford Bridge'de AFC Bournemouth'u 5-1 mağlup etti. Chelsea maça neredeyse anında üstünlüğünü koydu ve ilk üç dakika içinde iki gollü avantaj yakalayarak Premier League rekorları kırdı. Bu erken baskın, Chelsea'nin taktik esnekliği ve bitiriciliğinin konuk ekibi çaresiz bıraktığı maçın tonunu belirledi.

İkinci yarının başlarında Evanilson'ın Cherries adına farkı bire indirmesiyle kısa süreli bir endişe yaşansa da Chelsea soğukkanlılığını korudu. Alonso'nun yaptığı taktik değişiklik, ev sahibinin Bournemouth'un önde kurduğu savunma hattını defalarca değerlendirmesini sağladı. Pedro'nun dublesi ve Jordan Henderson'ın geç gelen ikinci golü, Chelsea'nin yeni yönetimi altında artan uyumunu ortaya koyan bir performansı tamamladı ve takımı Premier League tablosunda beşinciliğe yükseltti.

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    Kaleci ve savunma

    E. Martinez - 7/10

    Arjantinli kaleci, ilk yarının büyük bölümünde adeta bir seyirciydi ancak ihtiyaç duyulduğunda dikkatini korudu. 51. dakikada Evanilson'ın golünü, vuruşun yakın mesafeden gelmesi nedeniyle engellemek için fazla bir şey yapamadı. Martinez, maç boyunca 3 kurtarış yaparak Chelsea'nin geriden oyun kurmasına sağlam bir temel sundu.

    J. Acheampong - 7/10

    Üçlü savunmanın sağında görev yapan genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Pozisyon bilgisinde disiplinliydi, Bournemouth'un kanat beklerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu ve Chelsea savunmasının yaptığı 19 top kapmaya katkı verdi. İçeri kat etme becerisi, kanat beklerine ileri çıkmak için daha fazla özgürlük tanıdı.

    M. Lacroix - 8/10

    Savunmanın merkezinde fizik gücüyle öne çıkan Lacroix, ikili mücadelelerinin büyük bölümünü kazandı ve Chelsea'nin havadan 5 mücadele kazanmasında kritik rol oynadı. Savunma hattını etkili şekilde yönetti ve Bournemouth'un doğrudan oynadığı topların nadiren adresini bulmasını sağladı. Pas dağılımı temizdi, geçişlerin hızlı başlamasına yardımcı oldu.

    L. Colwill - 7/10

    Kaptan, topla sakinliği ve öne çıkarak yaptığı agresif savunmayla örnek oldu. Bournemouth'un tek golüne yol açan savunma zaafının bir parçası olsa da genel olarak oyunu okuması mükemmele yakındı. Bournemouth'un kullandığı yedi korner rağmen üçlü savunmanın şeklini korumasını sağlayarak 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    C. Palmer - 8/10

    Takımın yaratıcı merkez üssü olan Palmer, açılıştaki fırtınada belirleyici rol oynadı. Henüz 2. dakikada Henderson'a gol pası verdi. Görüşü ve paslarının şiddeti olağanüstüydü; 88. dakikada oyundan alınana kadar sürekli olarak hatlar arasında boşluk buldu.

    M. Rogers - 8/10

    Rogers, bitiriciliğini Chelsea'nin ikinci golünü henüz 3. dakikada atarak gösterdi. Orta alandaki mücadelenin kazanılmasında orta üçüncü bölgedeki enerjisi hayatiydi ve kanat bekleriyle oyunu etkili şekilde bağladı. Bitmek bilmeyen performansının ardından maçın son bölümünde kenara alındı.

    J. Henderson - 9/10

    Tecrübeli orta sahadan klasik bir performans. Henderson 2. dakikada skoru açtı ve maçın son bölümündeki yüksek dayanıklılığıyla 70. dakikada hem kendisinin ikinci, hem de Chelsea'nin beşinci golünü attı. Ayrıca Rogers'ın golünde de asisti yaptı ve Chelsea'nin tarihi başlangıcındaki merkez figür oldu.

    M. Caicedo - 7/10

    İlk 11'e dönen Caicedo, daha yaratıcı oyuncuların öne çıkmasına izin veren gerekli savunma kalkanını sağladı. Topa sahipken etkiliydi ve 72. dakikada yükünü yönetmek için yerini Lavia'ya bırakmadan önce Bournemouth'un birkaç kontra atağını kesti.

    P. Chavarria - 8/10

    Kanatta sürekli tehdit oluşturan Chavarria'nın ortaları ikinci yarının öne çıkanlarından biriydi. 67. dakikada Joao Pedro'nun ikinci golünde asisti yaptı. Savunmadaki çalışma temposu da aynı derecede etkileyiciydi; geri koşularıyla Chelsea'nin geniş alanlarda nadiren sayısal olarak eksik kalmasını sağladı.

    P. Neto - 7/10

    Neto'nun hızı Bournemouth için sürekli bir baş belası oldu. 46. dakikada, ikinci yarının başlamasının hemen ardından Joao Pedro'nun ilk golünde asisti yaptı. Doğrudan oyunu konuk ekibi derinde savunma yapmaya zorladı, ancak 83. dakikada oyundan çıkmadan önce son paslarında zaman zaman isabetsizdi.

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    Hücum

    J. Pedro - 9/10

    Hücum üçüncü bölgesindeki en dikkat çekici performansın sahibi olan Joao Pedro, üst düzey hareketliliğini ve bitiriciliğini sergiledi. İki gol attı; önce 46. dakikada Bournemouth'un momentumu kırdı, ardından 67. dakikada farkı kapatılamaz hale getirdi. Topsuz oyundaki çalışma temposu da Chelsea'nin önde baskısında kritik rol oynadı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    R. Lavia - 6/10

    72. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna girdi. Basit oynadı ve Chelsea'nin yüzde 50'lik topa sahip olma oranını koruyarak maçın son bölümünün rahat geçmesine yardımcı oldu.

    M. Palestra - 6/10

    72. dakikada savunma geçişlerinde taze enerji sağlamak için oyuna alındı. Maça çabuk adapte oldu ve Bournemouth'un geç bir geri dönüş yapmasını engelleyen yapının parçasıydı.

    D. Welbeck - N/A

    83. dakikada Neto'nun yerine oyuna girdi. Maça kayda değer bir etki yapacak kadar süre bulamadı.

    Estevao - N/A

    84. dakikada Rogers'ın yerine oyuna dahil oldu. Son dakikalarda takıma biraz enerji kattı.

    M. Gusto - N/A

    88. dakikada Palmer'ın yerine girerek maçın kapanış bölümünde sağ tarafı daha sağlam tutma görevi üstlendi.

    X. Alonso - 9/10

    Alonso'nun taktik kurgusu kusursuzdu. 3-4-2-1 dizilişi, Chelsea'nin merkezi bölgelerde sayısal üstünlük kurmasına ve aynı anda kanatları etkili kullanmasına olanak sağladı. Henderson'ı ileri bir rolde sahaya sürme kararı hemen karşılığını verdi, yaptığı değişikliklerin zamanlaması da tempoyu korumak ve kilit oyuncuları savunmak adına kusursuzdu.

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