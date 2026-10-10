E. Martinez - 7/10

Arjantinli kaleci, ilk yarının büyük bölümünde adeta bir seyirciydi ancak ihtiyaç duyulduğunda dikkatini korudu. 51. dakikada Evanilson'ın golünü, vuruşun yakın mesafeden gelmesi nedeniyle engellemek için fazla bir şey yapamadı. Martinez, maç boyunca 3 kurtarış yaparak Chelsea'nin geriden oyun kurmasına sağlam bir temel sundu.

J. Acheampong - 7/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Pozisyon bilgisinde disiplinliydi, Bournemouth'un kanat beklerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu ve Chelsea savunmasının yaptığı 19 top kapmaya katkı verdi. İçeri kat etme becerisi, kanat beklerine ileri çıkmak için daha fazla özgürlük tanıdı.

M. Lacroix - 8/10

Savunmanın merkezinde fizik gücüyle öne çıkan Lacroix, ikili mücadelelerinin büyük bölümünü kazandı ve Chelsea'nin havadan 5 mücadele kazanmasında kritik rol oynadı. Savunma hattını etkili şekilde yönetti ve Bournemouth'un doğrudan oynadığı topların nadiren adresini bulmasını sağladı. Pas dağılımı temizdi, geçişlerin hızlı başlamasına yardımcı oldu.

L. Colwill - 7/10

Kaptan, topla sakinliği ve öne çıkarak yaptığı agresif savunmayla örnek oldu. Bournemouth'un tek golüne yol açan savunma zaafının bir parçası olsa da genel olarak oyunu okuması mükemmele yakındı. Bournemouth'un kullandığı yedi korner rağmen üçlü savunmanın şeklini korumasını sağlayarak 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.