C. Palmer - 8/10
Takımın yaratıcı merkez üssü olan Palmer, açılıştaki fırtınada belirleyici rol oynadı. Henüz 2. dakikada Henderson'a gol pası verdi. Görüşü ve paslarının şiddeti olağanüstüydü; 88. dakikada oyundan alınana kadar sürekli olarak hatlar arasında boşluk buldu.
M. Rogers - 8/10
Rogers, bitiriciliğini Chelsea'nin ikinci golünü henüz 3. dakikada atarak gösterdi. Orta alandaki mücadelenin kazanılmasında orta üçüncü bölgedeki enerjisi hayatiydi ve kanat bekleriyle oyunu etkili şekilde bağladı. Bitmek bilmeyen performansının ardından maçın son bölümünde kenara alındı.
J. Henderson - 9/10
Tecrübeli orta sahadan klasik bir performans. Henderson 2. dakikada skoru açtı ve maçın son bölümündeki yüksek dayanıklılığıyla 70. dakikada hem kendisinin ikinci, hem de Chelsea'nin beşinci golünü attı. Ayrıca Rogers'ın golünde de asisti yaptı ve Chelsea'nin tarihi başlangıcındaki merkez figür oldu.
M. Caicedo - 7/10
İlk 11'e dönen Caicedo, daha yaratıcı oyuncuların öne çıkmasına izin veren gerekli savunma kalkanını sağladı. Topa sahipken etkiliydi ve 72. dakikada yükünü yönetmek için yerini Lavia'ya bırakmadan önce Bournemouth'un birkaç kontra atağını kesti.
P. Chavarria - 8/10
Kanatta sürekli tehdit oluşturan Chavarria'nın ortaları ikinci yarının öne çıkanlarından biriydi. 67. dakikada Joao Pedro'nun ikinci golünde asisti yaptı. Savunmadaki çalışma temposu da aynı derecede etkileyiciydi; geri koşularıyla Chelsea'nin geniş alanlarda nadiren sayısal olarak eksik kalmasını sağladı.
P. Neto - 7/10
Neto'nun hızı Bournemouth için sürekli bir baş belası oldu. 46. dakikada, ikinci yarının başlamasının hemen ardından Joao Pedro'nun ilk golünde asisti yaptı. Doğrudan oyunu konuk ekibi derinde savunma yapmaya zorladı, ancak 83. dakikada oyundan çıkmadan önce son paslarında zaman zaman isabetsizdi.