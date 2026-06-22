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Chelsea, AC Milan kalecisinin temsilcileriyle görüşmelerini ‘yoğunlaştırırken’, Mike Maignan Premier Lig’e transfer olmaya ‘açık’
Chelsea, Maignan’ı transfer etme çabalarını hızlandırıyor
The Blues, uzun süredir kaleci pozisyonuna yeni bir transfer yapacağı yönünde haberlere konu oluyordu ve Maignan, takımın savunma hattını sağlamlaştırmak için başlıca hedef olarak öne çıktı. MilanNews24'e göre, Londra kulübü Maignan'ın menajeri Jonathan Kebe ile aktif bir şekilde görüşüyor. Bu görüşmeler, resmi müzakerelere geçmek için gerekli mali şartları ve genel koşulları belirleme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Henüz somut bir teklif sunulmamış olsa da, Stamford Bridge'den gelen ilginin "giderek yoğunlaştığı" belirtiliyor.
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Ruben Amorim için taktiksel önemi
Londra’dan gelen söylentilere rağmen rapor, Milan’ın bir numaralı kalecisini mücadele etmeden bırakmaya hazır olmadığını da ekliyor. Yeni teknik direktör Ruben Amorim, Maignan’ı San Siro’daki teknik projesinin temel bir direği olarak görüyor. Portekizli teknik adam, kadrosunu deneyimli liderlerden oluşan bir çekirdek etrafında şekillendirmek istiyor ve Maignan bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Amorim, Fransız kaleciyi takımda tutmak için elinden geleni yapıyor; onun liderlik vasıflarını, kişiliğini ve şutları kurtarma yeteneğini mevcut transfer piyasasında neredeyse yeri doldurulamaz olarak görüyor. Lille'den Milan'a geldiğinden beri Maignan, Avrupa futbolunun en seçkin kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı.
Fransız oyuncu için Premier Lig’in cazibesi
Bu transfer serüveninde belirleyici faktör, nihayetinde oyuncunun kendisinde olabilir. MilanNews 24, Fransız milli oyuncunun yurtdışında yeni bir profesyonel deneyim yaşama olasılığını ciddi bir şekilde değerlendirdiğini öne sürüyor. Premier Lig’in cazibesi oldukça güçlü ve Maignan’ın İngiltere’nin en üst ligine geçişi, kariyerinde özellikle çekici bir sonraki adım olarak gördüğü anlaşılıyor.
Maignan, İtalya’da üç yıl geçirdi, ancak farklı bir ortamda kendini sınama şansı, kararında büyük bir ağırlık oluşturabilir. Chelsea, yeniden yapılanma sürecindeki kadrosunda ona liderlik rolü sunmaya hazır olduğundan, 30 yaşındaki oyuncunun için “Blues”un yeni savunma direği olma ihtimali cazip bir teklif olarak görünüyor.
- Getty Images Sport
Henüz kesin bir karar alınmadı
Müzakereler henüz son aşamaya gelmemiş olsa da, Maignan’ın şu anda dikkatini 2026 Dünya Kupası’nda Fransa’ya vermiş olması nedeniyle durumun önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor. Chelsea, Rossoneri’nin Maignan gibi kaliteli bir oyuncu için önemli bir transfer ücreti talep edeceğinin farkında olarak durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu arada Milan yönetimi, Amorim'in taktiksel ihtiyaçları ile oyuncunun olası bir değişiklik isteği arasında denge kurarak durumu dikkatle izlemeye devam ediyor.