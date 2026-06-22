Chelsea, AC Milan kalecisinin temsilcileriyle görüşmelerini ‘yoğunlaştırırken’, Mike Maignan Premier Lig’e transfer olmaya ‘açık’

Londra’dan gelen söylentilere rağmen rapor, Milan’ın bir numaralı kalecisini mücadele etmeden bırakmaya hazır olmadığını da ekliyor. Yeni teknik direktör Ruben Amorim, Maignan’ı San Siro’daki teknik projesinin temel bir direği olarak görüyor. Portekizli teknik adam, kadrosunu deneyimli liderlerden oluşan bir çekirdek etrafında şekillendirmek istiyor ve Maignan bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Amorim, Fransız kaleciyi takımda tutmak için elinden geleni yapıyor; onun liderlik vasıflarını, kişiliğini ve şutları kurtarma yeteneğini mevcut transfer piyasasında neredeyse yeri doldurulamaz olarak görüyor. Lille'den Milan'a geldiğinden beri Maignan, Avrupa futbolunun en seçkin kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı.