Chelsea 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Chelsea'nin 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, geleneksel kraliyet mavisi renk şemasına sadık kalırken, farklı bir hava katmak için sarı bir dokunuş içeriyor. Sarı rengin eklenmesi, Chelsea'nin 2021-22 sezonundan bu yana ilk kez iç saha formasında bu rengi kullanması anlamına geliyor ve logonun sarı renkte olması da 30 yıldır bir ilk olacak. Tüm bu bilgiler, heyecan verici yeni değişiklikleri aktaran sızıntılardan geliyor.

Ayrıca, iç saha forması logosunda da büyük bir değişiklik olduğu bildiriliyor. Modern logo yerine sarı aslan arması kullanılacak ve bu da bir ilk olacak. Ayrıca, formanın ön kısmını tamamen saran ince bir tam arma deseni de tasarıma şıklık katıyor.

Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi hazırlık döneminden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlar son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların fiyatı 85-95 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının fiyatı ise 125-135 sterlin civarında olması bekleniyor.