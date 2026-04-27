Renuka Odedra

Chelsea 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Chelsea'nin 2026-27 sezonu ilk forması sızdırıldı: tasarımlar, renkler ve detaylar

Sızan tasarımlar, renk seçenekleri ve beklenen çıkış tarihleri dahil olmak üzere Chelsea'nin 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

GOAL, Estevao, Cole Palmer ve Joao Pedro gibi oyuncuların önümüzdeki sezonda giyecekleri formaları inceliyor...

  • Chelsea 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Chelsea'nin 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, geleneksel kraliyet mavisi renk şemasına sadık kalırken, farklı bir hava katmak için sarı bir dokunuş içeriyor. Sarı rengin eklenmesi, Chelsea'nin 2021-22 sezonundan bu yana ilk kez iç saha formasında bu rengi kullanması anlamına geliyor ve logonun sarı renkte olması da 30 yıldır bir ilk olacak. Tüm bu bilgiler, heyecan verici yeni değişiklikleri aktaran sızıntılardan geliyor. 

    Ayrıca, iç saha forması logosunda da büyük bir değişiklik olduğu bildiriliyor. Modern logo yerine sarı aslan arması kullanılacak ve bu da bir ilk olacak. Ayrıca, formanın ön kısmını tamamen saran ince bir tam arma deseni de tasarıma şıklık katıyor. 

    Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi hazırlık döneminden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlar son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların fiyatı 85-95 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının fiyatı ise 125-135 sterlin civarında olması bekleniyor. 

  • Chelsea 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Son sızıntılara göre Chelsea, grafik veya desen içermeyen, baştan sona siyah bir renk düzeniyle deplasman formasına modern ve şık bir yorum getirecek. Detaylar, Nike logosu ve aslan ambleminin yanı sıra sarı yaka ve kol manşetlerinde yer alıyor. 

    Sızıntılar doğruysa, bu, Chelsea'nin 2016/17 sezonundan bu yana on yıl sonra ilk kez siyah bir deplasman forması tercih etmesi anlamına geliyor ve renkler 2012/13 sezonundaki deplasman formasına çok benziyor. 

    Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkması muhtemel olduğu anlamına geliyor. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replika formaların fiyatı 85-95 sterlin civarında, orijinal versiyonların fiyatı ise 125-135 sterlin civarında olacak.

  • Chelsea 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma sızıntıları, ağırlıklı olarak beyaz bir forma ve kırmızı ile mavi detaylara işaret ediyor. Görünüşe göre bu formada klasik kulüp logosu geri dönebilir; yaka, yan paneller ve kol manşetlerindeki koyu mavi detaylar ise tasarımı tamamlıyor. 

    Genel olarak, her şey forma üçlüsünü tamamlayacak temiz ve taze bir tasarıma işaret ediyor. Tüm erken sızıntılarda olduğu gibi, logoların ve süsleme detaylarının nihai konumları, piyasaya sürülmeden önce hala değişebilir. 

