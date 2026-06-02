Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Reese James Chelsea 2026-27 home kit
Renuka Odedra

Çeviri:

Chelsea 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Aslan amblemli Chelsea iç saha forması tanıtıldı.

Justin Rose ve Madonna gibi isimlerin yer aldığı devasa bir küresel tanıtım kampanyasının ardından, Chelsea’nin merakla beklenen 2026-27 iç saha forması resmi olarak piyasaya sürüldü ve Nike, büyük bir nostalji dalgası yarattı. Yenilenmiş, altın sarısı renkli retro aslan amblemi etrafında şekillenen bu tasarımda, The Blues yeni sezon için 1970’lerin nostaljisini en son teknoloji Aero-FIT ile harmanlıyor.

GOAL, çıkış tarihi, fiyat, sızan bilgiler ve tasarım detayları dahil olmak üzere Chelsea'nin 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor.


    Chelsea 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Chelsea’nin 2026-27 sezonu iç saha forması karşınızda. Taraftarların görüşleri doğrultusunda yenilenen kulüp arması, forma ön yüzündeki kumaşa gururla işlenmiştir. Parlak mavi kumaştan üretilen forma, düğmeli yaka ve Midwest Gold rengindeki detaylarla süslenmiş olup, bu renkler azgın aslan ve Nike swoosh logolarında da öne çıkmaktadır.  

    İkonik aslan figürü, 75 sezon önce Ted Drake'in Blues'a gelmesinden bu yana Chelsea ambleminin bir parçasıdır ve bu yıl pençe izleri ön plana çıkmaktadır. Duvarlarda, plaj duvar resimlerinde ve konserlerde görülen bu figür, dünya çapında bir dizi gözlemle geleneksel hikaye anlatımının sınırlarını aşan bir yankı uyandırdı.

    Replika formanın fiyatı 89,99 £, orijinal versiyonun fiyatı ise 134,99 £.

  • Chelsea 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Son sızıntılara göre Chelsea, grafik veya desen içermeyen, baştan sona siyah bir renk düzeniyle deplasman formasına modern ve şık bir yorum getirecek. Detaylar, sarı yaka ve kol manşetlerinin yanı sıra Nike logosu ve aslan amblemiyle öne çıkıyor. 

    Sızıntılar doğruysa, bu, Chelsea'nin 2016/17 sezonundan bu yana on yıl sonra ilk kez siyah bir deplasman forması tercih etmesi anlamına geliyor ve renkler 2012/13 sezonundaki deplasman formasına çok benziyor. 

    Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkacağı anlamına gelir. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replika formaların fiyatı 85-95 sterlin, orijinal versiyonların fiyatı ise 125-135 sterlin civarında olacak.

  • Chelsea 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma sızıntıları, ağırlıklı olarak beyaz bir forma ve kırmızı ile mavi detaylara işaret ediyor. Görünüşe göre bu formada klasik kulüp logosu geri dönebilir; yaka, yan paneller ve kol manşetlerindeki koyu mavi detaylar ise tasarımı tamamlıyor. 

    Genel olarak, her şey bu üçlü formayı tamamlayacak temiz ve taze bir tasarıma işaret ediyor. Tüm erken sızıntılarda olduğu gibi, logoların ve süsleme detaylarının nihai konumları, piyasaya sürülmeden önce hala değişebilir. 

