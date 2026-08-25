Getty Images Sport
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Chelsea, 120 milyon sterlinlik Enzo Fernandez ayrılığı ihtimali belirirken Real Madrid'e şok bir baskın planlıyor
Chelsea, rotasını Real Madrid yıldızına çevirdi
talkSPORT'a göre Chelsea, Madrid'in orta saha oyuncusu Camavinga için geç bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Chelsea, Bournemouth'un Scott'ı için yaptığı üç teklifin reddedilmesinin ardından rotasını Fransa millî oyuncuya çevirdi. Bournemouth, transfer dönemi kapanmadan önce 23 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını Batı Londra kulübüne net bir şekilde bildirdi. Chelsea'nin Scott için yaptığı en yüksek teklifin 68 milyon sterline ulaştığı, bunun da teknik direktör Xabi Alonso'yu başka seçeneklere yönelttiği bildirildi.
Camavinga, Jose Mourinho'nun İspanyol devinin başına geçmesinden bu yana Santiago Bernabeu'dan ayrılacağı yönündeki iddialarla sıkça gündeme geliyor. Manchester United da daha önce, Brighton'dan Carlos Baleba'yı transfer etmeden önce orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu.
- (C)Getty Images
Fernandez, Stamford Bridge'den ayrılmak istiyor
Alonso, Fernandez'in belirsiz geleceği nedeniyle orta sahaya takviye arayışını çaresizce sürdürüyor. 25 yaşındaki oyuncu, yazın başlarında Stamford Bridge'den ayrılmak istediğini açıkça belirtmişti, ancak hayalindeki Real Madrid transferi sonunda suya düştü.
Bununla birlikte Arjantinli oyuncu, transfer döneminin son haftasında yine de ayrılabilir. Manchester City ve teknik direktörü, Chelsea'nin eski patronu Enzo Maresca, onu kadrosuna katmaya hevesli. Maresca, Ballon d'Or kazananı Rodri'nin 65 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Barcelona'ya gitmesinin ardından üst düzey bir alternatif arıyor. Manchester City, Faslı milli Ayyoub Bouaddi için 86 milyon sterlin harcamaya hazırlanmasına rağmen Fernandez'in peşini bırakmış değil.
Chelsea, Fernandez için dev bir bonservis bedeli talep ediyor
Chelsea, bu transfer döneminde Fernandez'i satmak için aktif olarak girişimde bulunmuyor. Kulüp, ilgilenen tüm taraflara orta sahanın değerinin dudak uçuklatan 120 milyon sterlin olduğunu bildirdi. Bu net tutuma rağmen kulüp yönetimi, orta saha yıldızının transfer döneminin sonlarında ayrılması ihtimaline karşı aktif şekilde alternatif planlar yapıyor. Chelsea, Camavinga'nın yanı sıra alternatif hedeflerden oluşan bir kısa liste de hazırladı.
Crystal Palace'ın öne çıkan ismi Adam Wharton ile Roma'nın Manu Kone'u da takip ediliyor. Her iki oyuncu da kulüplerindeki etkileyici sezonların ardından ciddi ilgi gördü.
- Getty Images Sport
Alonso, yaklaşan fikstürlere odaklandı
Transferdeki belirsizlik sürerken Fernandez, Alonso'nun kısa vadeli planlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusu, pazartesi gecesi Chelsea'nin Premier League'deki açılış maçında ikinci yarıda oyuna girerek süre aldı.
Chelsea, yerel rakibi Fulham'ı 3-2 mağlup ederek nefes kesen bir galibiyet aldı. Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın attığı goller, Alonso'ya Premier League'deki teknik direktörlük kariyerinde galibiyetle bir başlangıç yaptı.
Chelsea şimdi lig maratonuna kupa maçları nedeniyle kısa bir ara verecek. Londra ekibi, perşembe günü EFL Cup'ta League One takımı Luton Town ile karşılaşacak, ardından pazar günü Brighton'a karşı yurt içi bir maça çıkacak.
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