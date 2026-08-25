talkSPORT'a göre Chelsea, Madrid'in orta saha oyuncusu Camavinga için geç bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Chelsea, Bournemouth'un Scott'ı için yaptığı üç teklifin reddedilmesinin ardından rotasını Fransa millî oyuncuya çevirdi. Bournemouth, transfer dönemi kapanmadan önce 23 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını Batı Londra kulübüne net bir şekilde bildirdi. Chelsea'nin Scott için yaptığı en yüksek teklifin 68 milyon sterline ulaştığı, bunun da teknik direktör Xabi Alonso'yu başka seçeneklere yönelttiği bildirildi.

Camavinga, Jose Mourinho'nun İspanyol devinin başına geçmesinden bu yana Santiago Bernabeu'dan ayrılacağı yönündeki iddialarla sıkça gündeme geliyor. Manchester United da daha önce, Brighton'dan Carlos Baleba'yı transfer etmeden önce orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu.