Eski Kraliyet Ailesi beslenme danışmanı Itziar Gonzalez de Arriba, Mbappé'ye konulan yanlış teşhisle ilgili ilginç iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve yıllardır çalıştığı işverenini yine yerden yere vurdu.
ChatGPT beslenme danışmanı mı? Eski çalışan, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'e karşı yaşadığı "utanç"ın ardından yeniden eleştiriye geçti
Real'in Fransız süperstarın yanlış dizini muayene ettiği ve bunun daha ciddi bir sakatlığa yol açabileceği yönündeki haberlere ilişkin olarak, Instagram hikayesinde şöyle yazdı: "Hangisi daha kötü bilmiyorum: Bu olay mı, yoksa (oyunculara dağıtılan) besin takviyelerinin ücretsiz ChatGPT sürümünden gelmesi mi?"
Gonzalez de Arriba, sezon başlamadan önce sürpriz bir şekilde görevinden alınmış ve bunun üzerine Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in çevresindeki yetkilileri, diğer suçlamaların yanı sıra manipülasyonla da suçlamıştı.
Eski çalışan, Real Madrid ve Perez'e yönelik ağır suçlamalarda bulundu
Bu nedenle yaptığı çalışmalar o kadar meyve vermiş ki, iki oyuncu bile doğrudan Perez'e başvurarak bu gelişmeleri ona anlatmış. Ancak bu durum büyük gerginliklere yol açmış. "Oyuncuların bunu söylemesi ve bunu beslenme ve besin takviyelerindeki değişikliklerle ilişkilendirmesi, sağlık departmanı ve kantin personelinin dayanılmaz bir nefretini uyandırdı," dedi Aralık ayında Marca gazetesine.
Bunun sonucunda sağlık departmanı, oyunculara artık Gonzalez de Arriba'nın talimatlarına uymamalarını söylemiş. "Baskıya rağmen birçok profesyonel, kısmen tıbbi talimatlarla paralel olarak beslenme planlarına uymaya çalışmış. "Onlara bunun yanlış olduğunu açıkladım… Korkunçtu."
O zaman bile, bu açıklamaların zamanlaması bir bakıma uygun düşüyordu. Birden fazla as oyuncu sakatlıktan muzdaripti. Duyumlara göre, özellikle Mbappe'deki gaf nedeniyle, yılın başında Madrid ekibinin sağlık ekibinde bir işten çıkarma dalgası yaşandı, ardından Dr. Niko Mihic, 2023'ün sonunda kovulduktan sonra başhekim olarak geri döndü.
Utanç verici bir gafın ardından: Mbappé kendi inisiyatifini aldı
Salı günü kamuoyuna sızan bilgilere göre, Mihic’in öncülleri bazı ciddi hatalar yapmıştı. En kötü durum ise şuydu: The Athletic’e göre, bir MR tetkikinde Mbappé’nin yanlış dizi incelenmişti; Mbappé sonunda kendi inisiyatifini kullanarak Paris’teki diz uzmanı Bertrand Sonnery-Cottet’e danışarak ikinci bir görüş almıştı. Bu arada, (yanlış teşhis edilen) sakatlığının zamanla kendiliğinden iyileşeceği yanılgısıyla birçok maça bile çıkmıştı.
RMC muhabiri Daniel Riolo, "L'After Foot" programında bu konuda sert sözler sarf etti: "Real için olanlar tam bir utanç. (...) Bu teşhis hatası çok daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi, çünkü Mbappe'nin ne sorunu olduğunu öğrenmesi uzun zaman aldı. O, başka faaliyetlerde bulundu, hatta ne sorunu olduğunu tam olarak bilmeden birkaç maça çıktı. Dizini mahvedebilirdi."
Mbappe, Sonnery-Cottet ile görüşmesinin ardından, haftalarca süren ağrılarından kurtulmasını sağlayan özel bir kas güçlendirme programına başladı. Forvetin kendi ifadesine göre artık ağrısı yok ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City karşısında sahalara geri döndü.
"Dizim iyi. İyileşiyor. Oldukça iyi gidiyor ve bu konuda birçok spekülasyon yapıldığını ve yanlış şeyler söylendiğini biliyorum," dedi Pazartesi günü ve anlamlı bir şekilde ekledi: "Bir üst düzey sporcunun hayatı böyledir. İnsanların hiçbir şey kontrol etmeden ve hiçbir dayanağı olmadan bir şeyler söylemesine alışkınız."
Oyunlar 35 Gol 38 Asist 6