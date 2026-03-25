ChatGPT beslenme danışmanı mı? Eski çalışan, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'e karşı yaşadığı "utanç"ın ardından yeniden eleştiriye geçti

Salı günü kamuoyuna sızan bilgilere göre, Mihic’in öncülleri bazı ciddi hatalar yapmıştı. En kötü durum ise şuydu: The Athletic’e göre, bir MR tetkikinde Mbappé’nin yanlış dizi incelenmişti; Mbappé sonunda kendi inisiyatifini kullanarak Paris’teki diz uzmanı Bertrand Sonnery-Cottet’e danışarak ikinci bir görüş almıştı. Bu arada, (yanlış teşhis edilen) sakatlığının zamanla kendiliğinden iyileşeceği yanılgısıyla birçok maça bile çıkmıştı.

RMC muhabiri Daniel Riolo, "L'After Foot" programında bu konuda sert sözler sarf etti: "Real için olanlar tam bir utanç. (...) Bu teşhis hatası çok daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi, çünkü Mbappe'nin ne sorunu olduğunu öğrenmesi uzun zaman aldı. O, başka faaliyetlerde bulundu, hatta ne sorunu olduğunu tam olarak bilmeden birkaç maça çıktı. Dizini mahvedebilirdi."

Mbappe, Sonnery-Cottet ile görüşmesinin ardından, haftalarca süren ağrılarından kurtulmasını sağlayan özel bir kas güçlendirme programına başladı. Forvetin kendi ifadesine göre artık ağrısı yok ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City karşısında sahalara geri döndü.

"Dizim iyi. İyileşiyor. Oldukça iyi gidiyor ve bu konuda birçok spekülasyon yapıldığını ve yanlış şeyler söylendiğini biliyorum," dedi Pazartesi günü ve anlamlı bir şekilde ekledi: "Bir üst düzey sporcunun hayatı böyledir. İnsanların hiçbir şey kontrol etmeden ve hiçbir dayanağı olmadan bir şeyler söylemesine alışkınız."