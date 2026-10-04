Tottenham, Premier League sezonuna perişan bir başlangıç yaptı; mümkün olan 15 puandan yalnızca ikisini toplayabildi. Kulüp, yaz transfer döneminde transferlere 300 milyon £’dan fazla harcadı, ancak şu anda galibiyetsiz geçen kötü bir serinin ardından ligin dibinde yer alıyor. Son olarak sahasında Aston Villa’ya 3-2 mağlup oldu ve bu da taraftarları derinden hayal kırıklığına uğrattı.

talkSPORT'un Saturday Session programında konuşan yorumcu Ade Oladipo, teknik direktörün tavrına dikkat çekti: "De Zerbi gibi birine bakıyorum ve oldukça değişken, oldukça öfkeli bir teknik direktör görüyorum. Eğer işler iyi gitmezse... Ayrılır demek istemiyorum çünkü o daha çok gönderilmeyi tercih eder, gönderilirse alacağı para oldukça büyük. Bunun nasıl işleyeceğini görmüyorum, bunu nasıl tersine çevireceklerini de görmüyorum."