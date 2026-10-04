Getty Images Sport
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Charlie Austin, Premier League sezonuna Tottenham karşısında yapılan felaket başlangıcın ardından 'istikrarsız' Roberto De Zerbi'yi eleştirdi
Tottenham için felaket başlangıç
Tottenham, Premier League sezonuna perişan bir başlangıç yaptı; mümkün olan 15 puandan yalnızca ikisini toplayabildi. Kulüp, yaz transfer döneminde transferlere 300 milyon £’dan fazla harcadı, ancak şu anda galibiyetsiz geçen kötü bir serinin ardından ligin dibinde yer alıyor. Son olarak sahasında Aston Villa’ya 3-2 mağlup oldu ve bu da taraftarları derinden hayal kırıklığına uğrattı.
talkSPORT'un Saturday Session programında konuşan yorumcu Ade Oladipo, teknik direktörün tavrına dikkat çekti: "De Zerbi gibi birine bakıyorum ve oldukça değişken, oldukça öfkeli bir teknik direktör görüyorum. Eğer işler iyi gitmezse... Ayrılır demek istemiyorum çünkü o daha çok gönderilmeyi tercih eder, gönderilirse alacağı para oldukça büyük. Bunun nasıl işleyeceğini görmüyorum, bunu nasıl tersine çevireceklerini de görmüyorum."
- AFP
Austin, De Zerbi'nin yeterliliğini sorguladı
Bu yorumlara yanıt veren Austin, İtalyan teknik direktör ve kariyer geçmişi konusunda da aynı derecede şüpheciydi. Eski Shakhtar Donetsk ve Brighton teknik direktörünün böylesi bir güveni hak edecek ne başardığını sordu.
"Teknik direktörlük kariyerinde, bunu tersine çevireceğini düşündürecek ne yaptı?" diye yanıt verdi Austin. "Spurs taraftarları, ona inanıyor musunuz? Çünkü başka kulüplerde Spurs'ü toparlayabileceğini ve onu sizin olması gerektiğini düşündüğünüz yere taşıyabileceğini gösterecek ne yaptı? Çünkü ortada bunun kanıtı yok."
Oyuncu bağlılığı eksikliği
Eleştiriler De Zerbi'nin geçmiş başarılarıyla sınırlı kalmadı; Austin, mevcut kadronun tavrını da hedef aldı. Tottenham oyuncularını Newcastle Unitedlı rakipleriyle kıyaslayan Austin, ligin ikinci haftasındaki 2-0'lık yenilgiye atıfta bulundu. Austin, Matthias Jaissle'nin ekibini hazır oluşları ve mücadele ruhları nedeniyle överken, ardından kuzey Londra ekibindeki kadronun bağlılığını sorguladı.
"Bana şu Spurs soyunma odasında onun için canını dişine takacak oyuncuları söyleyin. Ben bunu görmüyorum ve bence bu beş maçın ardından olan biten her şeyi zaten açıkça gösteriyor," dedi.
- Getty Images Sport
Tottenham için sırada ne var?
Tottenham, mevcut milli ara sırasında endişe verici eksikliklerini değerlendirmek için üç haftaya sahip oldu. 10 Ekim'de Old Trafford'da Manchester United deplasmanındaki kritik maçla sahalara dönecek. De Zerbi'nin, üzerindeki artan baskıyı hafifletmek ve kulübü küme düşme hattından çıkarmak için acilen olumlu bir sonuca ihtiyacı var.
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