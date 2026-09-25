Belçika yayını DH Les Sports'a verdiği röportajda De Ketelaere, yaz aylarında PSG ile yaptığı görüşmelere ve mevcut kulübünün belirlediği yüksek bonservis bedeline değindi. Fransa'nın başkentinden gelen ilgiyi doğrulayan De Ketelaere, "PSG ile konuştum ama sonunda Ferran Torres'i tercih ettiler" dedi.

Atalanta'nın 50 milyon euronun altındaki bir satışa onay vermediği yönündeki haberlere değinen oyuncu, şunları ekledi: "Evet, sanırım buna yakın bir rakam konuşuluyordu. Ama bunu ödemeye hazır bir takım bulmanız gerekiyor. Premier League'de bunu yapabilecek birkaç kulüp var ama sonunda hiçbir şey somutlaşmadı."