AFP
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Charles De Ketelaere, Fransız kulübünün Ferran Torres'i transfer etmesinden önce PSG ile görüşmeler olduğunu açıkladı; Atalanta'nın bonservis beklentisi 50 milyon euro
Belçikalı forvet transfer görüşmelerini anlattı
25 yaşındaki Belçikalı milli oyuncu, yaz transfer döneminde Paris'e olası bir transfer için görüşmeler yaptığını doğruladı. Atalanta, Haziran 2028'e kadar Bergamo ekibiyle sözleşmesi bulunan oyun kurucu için 50 milyon euroluk değerlemeden geri adım atmadı. Fransız şampiyonunun Barcelona'ya yönelip Torres'i Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katmasıyla herhangi bir anlaşma ihtimali ortadan kalktı.
- AFP
"Sonunda Ferran Torres'i seçtiler"
Belçika yayını DH Les Sports'a verdiği röportajda De Ketelaere, yaz aylarında PSG ile yaptığı görüşmelere ve mevcut kulübünün belirlediği yüksek bonservis bedeline değindi. Fransa'nın başkentinden gelen ilgiyi doğrulayan De Ketelaere, "PSG ile konuştum ama sonunda Ferran Torres'i tercih ettiler" dedi.
Atalanta'nın 50 milyon euronun altındaki bir satışa onay vermediği yönündeki haberlere değinen oyuncu, şunları ekledi: "Evet, sanırım buna yakın bir rakam konuşuluyordu. Ama bunu ödemeye hazır bir takım bulmanız gerekiyor. Premier League'de bunu yapabilecek birkaç kulüp var ama sonunda hiçbir şey somutlaşmadı."
"Hâlâ zamanım var"
Gerçekleşmeyen transfer üzerinde durmak yerine Belçikalı oyuncu, kariyerinin bu aşamasında Serie A'da düzenli süre almanın, aceleyle bir üst seviyeye adım atmaktan çok daha önemli olduğunu vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Atalanta'da mutluyum. AC Milan'daki tecrübemden sonra ilk 11'de başlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir gün kupalar için mücadele etmek isterim. Bu hırsa sahibim ama 25 yaşındayım ve hâlâ zamanım var."
- Insidefoto
Yavaş başlangıç acil bir yanıt gerektiriyor
Beş maçtan alınan mütevazı altı puan, Atalanta'nın Serie A'da 11. sıraya gerilemesine neden oldu. Bu sezon hanesine yalnızca bir asist yazdıran De Ketelaere, Maurizio Sarri'nin takımında skor katkısını artırması için giderek artan bir baskı altında. Milli aranın ardından ligin dibindeki Venezia'ya karşı sahasında oynayacağı maç, lig sezonlarını ateşlemek için ideal bir zemin sunuyor.
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