Parker, Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi üst lige taşıyan başarılı süreçlere öncülük etti. Bu sicili ve kulüple profesyonel bağları göz önüne alındığında, şu aşamada West Ham için mantıklı tercih o mu? Bu soru, taraftarlara benzersiz maç günü seyahat deneyimleri sunan Midnite Express girişimiyle yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski West Ham kanat oyuncusu Jarvis'e yöneltildi. Jarvis, GOAL'e şunları söyledi: “Eddie Howe'un adı ve başka isimler her yerde dolaşıyordu ama gerçekçi bakarsak bunun gerçekten çok yerinde bir tercih olduğunu düşünüyorum. Championship'teki sicili mükemmel. Kulübü tanıyor. Kulüple bağı var; bunun da yardımcı olduğunu düşünüyorum.

“Scott Parker hakkında özellikle söyleyeceğim şey, onun müthiş bir iletişimci olduğunu düşünmem. Bu, takım için gerçekten çok faydalı olacaktır. Nuno'nun ne kadar iyi iletişim kurduğunu bilmiyorum, kadroda değildim. Ama Scott Parker'ın takımlarının iyi çalıştırıldığını görebiliyorsunuz. Ne yaptıklarını tam olarak biliyorlar.

“Bence herkes Nuno'dan da bunu bekliyordu ama bunu tam anlamıyla göremediler. Nuno uzun süre görev yaptı, sanırım insanların düşündüğünden çok daha uzun süre. Tribünlerin ve taraftarların beklentisi, takımın yapısında belki biraz daha fazla istikrardı.

“Scott Parker ise göreve geldiğinde oyuncuların saygısını kazanacaktır. Oyuncular, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kariyerinde neler yaptığını bilecektir. Üstelik çok iyi bir sicili var. Bence anlatmak istediklerini sahaya yansıtabiliyor. Hem oyuncularla tek tek hem de takımla iletişim kurup ne istediğini aktarabiliyor. Basın karşısında da kendini gerçekten iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Çok iyi konuşuyor. Hangi teknik direktörlük görevinde olursa olsun, bulunduğu konumun farkında. Bence bu görev için çok uygun.

“Herkes kararın aceleye getirildiğini, sert ve hızlı alındığını söylese de artık karar verildi ve Nuno ayrıldı. Duruma bakınca, önünüzde millî maç arası var; bu da bir teknik direktör için mükemmel bir başlangıç olabilir.”