Championship’te üst lige yükselme uzmanı Scott Parker, West Ham için “mantıklı bir tercih” ama Premier Lig’de başarılı olmak için gereken desteği alacak mı?
West Ham United, Nuno'yu görevden aldıktan sonra Parker'a yöneldi.
Daha önce Wolves, Tottenham ve Nottingham Forest'ı çalıştıran teknik direktör, geçen sezon West Ham'ı küme düşme tehlikesinden uzaklaştıramadı. Buna rağmen takımı hemen yeniden en üst lige çıkarma sorumluluğu başlangıçta kendisine verildi.
2026-27 sezonunda henüz 13 maç geride kalmışken, takım 22 puan toplamış ve üst üste iki yenilgi almışken Nuno ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik direktörün yerini alabilecek isimler arasında eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe da gündeme geldi. Ardından Parker'ın iki buçuk yıllık sözleşmeyle tanıdık bir ortama döneceği açıklandı.
İngiltere millî takımında 18 kez forma giyen Parker, futbolculuğu döneminde West Ham'da dört yıl geçirdi ve 129 maça çıktı. Takımın 2011'de Premier League'den düşmesinin ardından Upton Park'tan ayrıldı. İkinci lig söz konusu olduğunda teknik direktörlük kariyeri etkileyici bir tablo sunuyor.
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Parker, Fulham, Bournemouth ve Burnley ile üst lige yükseldi
Parker, Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi üst lige taşıyan başarılı süreçlere öncülük etti. Bu sicili ve kulüple profesyonel bağları göz önüne alındığında, şu aşamada West Ham için mantıklı tercih o mu? Bu soru, taraftarlara benzersiz maç günü seyahat deneyimleri sunan Midnite Express girişimiyle yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski West Ham kanat oyuncusu Jarvis'e yöneltildi. Jarvis, GOAL'e şunları söyledi: “Eddie Howe'un adı ve başka isimler her yerde dolaşıyordu ama gerçekçi bakarsak bunun gerçekten çok yerinde bir tercih olduğunu düşünüyorum. Championship'teki sicili mükemmel. Kulübü tanıyor. Kulüple bağı var; bunun da yardımcı olduğunu düşünüyorum.
“Scott Parker hakkında özellikle söyleyeceğim şey, onun müthiş bir iletişimci olduğunu düşünmem. Bu, takım için gerçekten çok faydalı olacaktır. Nuno'nun ne kadar iyi iletişim kurduğunu bilmiyorum, kadroda değildim. Ama Scott Parker'ın takımlarının iyi çalıştırıldığını görebiliyorsunuz. Ne yaptıklarını tam olarak biliyorlar.
“Bence herkes Nuno'dan da bunu bekliyordu ama bunu tam anlamıyla göremediler. Nuno uzun süre görev yaptı, sanırım insanların düşündüğünden çok daha uzun süre. Tribünlerin ve taraftarların beklentisi, takımın yapısında belki biraz daha fazla istikrardı.
“Scott Parker ise göreve geldiğinde oyuncuların saygısını kazanacaktır. Oyuncular, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kariyerinde neler yaptığını bilecektir. Üstelik çok iyi bir sicili var. Bence anlatmak istediklerini sahaya yansıtabiliyor. Hem oyuncularla tek tek hem de takımla iletişim kurup ne istediğini aktarabiliyor. Basın karşısında da kendini gerçekten iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Çok iyi konuşuyor. Hangi teknik direktörlük görevinde olursa olsun, bulunduğu konumun farkında. Bence bu görev için çok uygun.
“Herkes kararın aceleye getirildiğini, sert ve hızlı alındığını söylese de artık karar verildi ve Nuno ayrıldı. Duruma bakınca, önünüzde millî maç arası var; bu da bir teknik direktör için mükemmel bir başlangıç olabilir.”
Parker, Premier League'de bir şans daha yakalayacak mı?
Parker, takımları Championship'den üst lige çıkarma konusunda deneyimli olduğu için mevcut koşullara uygun bir tercih olarak değerlendirilebilir. Peki uzun vadeli bir çözüm olabilir mi? Premier League'deki teknik direktörlük performansı daha iyi olabilirdi, ancak bu, onun en üst seviyedeki teknik direktörlük becerilerini tam olarak yansıtmıyor olabilir.
Jarvis, genel tabloya ilişkin şunları ekledi: “West Ham'ı üst lige çıkarıp ardından ilk altıya taşıyacak kişinin o olduğunu savunan bir argüman duyamıyorum. Üst lige çıkardığı kulüplerle bunu başaramadı.
“Öte yandan kendisine destek verildi mi? İhtiyaç duyduğu oyunculara sahip miydi? Takımlarını üst lige çıkardığında aradaki fark çok büyüktü. Championship ile Premier League arasındaki fark çok büyük. Bunu yükselen üç takımda da gördünüz: Üçü de küme düştü. Yani arada çok büyük bir fark var.
“Son birkaç yılda, üst lige çıkan takımların rekabet edebilmek için en az 150 milyon harcamak zorunda kaldığını gördünüz. Dolayısıyla bu, aslında ona bağlı değil. Kulüplerin hedeflerine ve mali imkânlarına bağlı.
“Ben buna kısa vadeli bakardım. Şu anda West Ham'a gidip takımı yeniden kenetlemek için mükemmel kişi o. Gerçi takım tam anlamıyla kötü bir seride de değil. İki maç kaybettiler. Bu ideal değil. Ama hâlâ yarışın içindeler. Bir galibiyet daha alırlarsa hemen yeniden yukarılara çıkacaklar. Durum çok hızlı değişebilir.
“Ayrıca içinde bulundukları duruma, sezonu nerede bitireceklerine ve bu sezon neler olacağına bağlı olarak, Parker iyi iş çıkarıp takımı üst lige taşırsa kulübün ona destek vermeyi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon üst lige çıkan bu üç kulübün hepsi gidip servet harcadı. Şimdi nerede olduklarına bakın.”
- Midnite
West Ham'ın 2026-27 fikstürü: Parker'ı ilk maçta altı gollü nefes kesen bir mücadele bekliyor
Parker, Steve Potts, Gerard Prenderville ve Billy Lepine'in yanı sıra eski takım arkadaşı ve şu anki sportif direktör Mark Noble'ın desteğiyle, West Ham'ın çarşamba günü Cardiff ile karşılaştığı maçta ilk kez takımın başındaydı. Heyecan dolu mücadelede Güney Galler'e konuk olan West Ham, üç gol geriden gelerek 3-3'lük dramatik beraberlikle bir puan aldı.
West Ham, cumartesi günü Blackburn deplasmanına çıktıktan sonra sıradaki millî maç arasına girecek. Yeni teknik direktörün Londra Stadyumu'ndaki kulübede ilk kez yer alacağı 21 Kasım'da ise zor günler geçiren Preston, İngiltere'nin başkentine konuk olacak.
Wolverhampton Wanderers'ın 2026/27 sezonundaki ana partneri Midnite, 7 Kasım Cumartesi günü sevdikleri Wolverhampton Wanderers'ın ligin gözde kulübü Wrexham ile oynayacağı maçı izlemek için 209 kilometrelik gidiş-dönüş yolculuğuna çıkacak 100 Wolverhampton Wanderers taraftarına ‘Midnite Express’ ile lüks otobüs ulaşımı sağlıyor.
Yolculukta taraftarlara Wolverhampton Wanderers efsaneleri Steve Bull, Carl Ikeme ve Matt Jarvis eşlik edecek. Taraftarlar kulübe özel bilgi yarışmalarına ve canlı soru-cevap etkinliklerine katılacak, özel ödüller kazanma fırsatı bulacak.
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