18 yaş altı seviyesinde İngiltere'yi temsil eden ancak artık Portekiz U21 takımında forma giyen Mane'nin Premier League'de bir süperstara dönüşme yolunda ilerlemeye devam edip etmediği sorulduğunda, Wolverhampton taraftarlarını bu hafta sonu Wrexham'a şık bir şekilde götürecek son Midnite Express girişimi kapsamında konuşan Jarvis, GOAL'e şunları söyledi: “İşin ilginç yanı, son birkaç yıldır Wolverhampton altyapısındaki oyunculara mentorluk yaptım ve o da mentorluk yaptığım oyunculardan biriydi. Her şeyi ben yaptım diyecek değilim! Onunla yalnızca bir seans geçirdim çünkü sözleşmesiyle ilgili bir süreçten geçiyordu. Sanırım bu mesele çözülene kadar tam anlamıyla gelmedi.

“Ama olağanüstü yetenekli. Bence genç oyuncularla ilgili en önemli nokta şu: Geçen yıl olduğu gibi takım iyi gitmezken bile o gerçekten çok iyi oynuyordu. Bunun gençken korkusuz olmandan kaynaklandığını düşünüyorum.

“Ben de kanat oyuncusu olarak 17 yaşında A takımda Championship'te oynamaya başladığımda zorlanıyorduk. Hiç korkum yoktu. Rakiplerinin üzerine giderdin ve hata yapsan da sorun olmazdı. Sahaya çıkıp kendini özgürce ifade edebilmek çok önemli. Bence onda bu özgürlük vardı. Hâlâ da var.

“Ama Premier League'de sahip olduğu şey, topla daha fazla zamandı. Kulağa tuhaf geldiğini biliyorum ama topla daha fazla zamanın oluyor; böylece belki ilk kontrolünü yapıp kendini toparladıktan sonra hünerlerini sergileyebiliyorsun. Fakat bekler daha hızlı, daha güçlü ve oyunu biraz daha iyi anlıyor. Bu yüzden onlara karşı bir şeyler yapmak daha zor.

“Championship'te ise topla daha az zamanın oluyor. Tempo hiç düşmüyor. Önde yoğun baskı ve yüksek enerji var; birisi sürekli ensende olup sana tekme atıyor. Bu yüzden hâlâ üst düzey bir oyuncu olduğunu bilerek bunlara alışması gerekiyor. Çabuk ve zeki, topu da her zaman istiyor. Topu alabiliyor, hem sol hem de sağ ayağını çok iyi kullanıyor, şut ve orta yapabiliyor. Ama Championship'in bambaşka bir mücadele olduğunu anlaması gerekiyor.

“Bence şu anda öğrendiği ve anlamaya başladığı şey de bu: Topla eskisi kadar zamanı yok. Esasen cumartesi-salı-cumartesi-salı oynuyorsun ve tempo hiç düşmüyor. Kendini idare etmeli, formda kalmalı ve iyi performans göstermeyi sürdürmelisin. O ise hâlâ olağanüstü iyi oynuyor.

“İstatistiklere bakmayı sevmiyorum çünkü takımını sürekli ileri taşıyor. Takımlar zorlandığında topu alıp sahada ileri koşacak ve takıma biraz nefes aldıracak birine ihtiyaç duyarsın. Oyun içinde bunu yapıyor ve Wolverhampton'a da bunu katıyor.

“Asist olabilecek pek çok pozisyonu olmuş olabilir ama top yön değiştirmiş, ona çarpmış ve golü atan o olmamış olabilir. Dolayısıyla buna birçok farklı açıdan bakılabilir ama o hâlâ üst düzey bir oyuncu.

“Bu sezon onun için harika olacak. Umarım sahaya çıkıp her hafta oynar, oyundan keyif alır, kendini ifade eder ve geriye dönüp savunma yapmanın gerektirdiği bütün zorlu işleri öğrenir. Böylece hem çok daha iyi bir oyuncu hem de çok daha iyi bir insan olur.”