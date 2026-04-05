Championship takımının Mikel Arteta'nın takımını FA Cup'tan elemesi üzerine Southampton, Arsenal taraftarına dörtlü bir alayda bulundu
Saints, FA Kupası'nda şaşkınlık yaratan bir galibiyet elde etti
Arsenal'in tarihi bir sezon geçirme hayalleri, St Mary's'te Championship ekibi Southampton'ın 2-1'lik şaşırtıcı bir galibiyetiyle büyük bir darbe aldı. Premier Lig şampiyonluğunun en büyük favorisi olmasına rağmen, Mikel Arteta'nın takımı gergin geçen FA Cup çeyrek final karşılaşmasında dirençli ev sahibi takımı aşamadı. 35. dakikada Ross Stewart, Ben White'ın savunmadaki hatasını değerlendirerek Saints'i öne geçirdi. Viktor Gyokeres ikinci yarıda skoru eşitlemeyi başarsa da, Shea Charles'ın son dakikalarda attığı gol, Güney Sahili kulübünün yarı final için Wembley'e gitmesini garantiledi.
Sosyal medyada ortaya çıkan sert tepki hızla yayıldı
Bu tarihi zaferin ardından, Southampton'ın sosyal medya yöneticisi şakaya hiç niyetli değildi. Bir Arsenal taraftarı, X (eski adıyla Twitter) platformundaki kutlama paylaşımının altına "şans eseri kazanılan bir zafer" yorumunu yazarak sonucu önemsiz göstermeye çalıştığında, kulübün resmi hesabı interneti kasıp kavuran dört kelimelik yıkıcı bir yanıtla karşılık verdi. Yönetici şöyle cevap verdi: "Dörtlü kupanın tadını çıkar dostum." Hızla viral olan bu cevap, Arsenal'in sezonun başlarında tüm kupaları silip süpürebileceğine dair durmak bilmeyen heyecanı alay konusu yaptı. Bu hayal, geçen ay Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye yenildikten sonra çoktan suya düşmüştü. İnternette büyük ilgi gören paylaşım, rakip taraftarların da alaylarına katılmasıyla yüz binlerce beğeni toplarken, Arsenal taraftarları ise bu sezon daha fazla kupa kazanma fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.
Sakatlık dertleri, Arsenal'in sıkıntılarını daha da artırıyor
Arteta için durumu daha da kötüleştiren şey, bu akşamın tek kaybının sadece mağlubiyet olmamasıydı. Gergin geçen ikinci yarıda, kilit savunma oyuncusu Gabriel sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı; bu durum, Arsenal'in sağlık ekibini şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip bu dönemde oyuncunun durumuyla ilgili endişelendirdi. Onun yerine oyuna giren William Saliba ile birlikte, Saints'in maçın son dakikalarında uyguladığı baskı altında savunmanın dengesi sarsılmış gibi görünüyordu.
Arsenal'in kupa umutları darbe aldı
Birden fazla cephede mücadele etmek üzere kadrosunu yöneten Arteta için bu yenilgi kabul etmesi zor bir durum. Arsenal’in FA Kupası’ndan resmen elenmesiyle birlikte, yurt içinde dörtlü ya da hatta üçlü kupa kazanma konusundaki tüm umutlar, Championship’ten gelen rakip tarafından kesin bir şekilde söndürüldü. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi, kuzey Londra ekibinin ana odak noktası olsa da, özellikle alt ligden bir takıma karşı FA Cup gibi prestijli bir kupayı kaybetmek, önemli bir psikolojik darbe anlamına geliyor. Southampton taraftarları bu tarihi galibiyeti kutlarken, Arsenal şimdi toparlanmalı ve Salı günü Sporting CP deplasmanından başlayarak kalan hedeflerine odaklanmalıdır.