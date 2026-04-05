Birden fazla cephede mücadele etmek üzere kadrosunu yöneten Arteta için bu yenilgi kabul etmesi zor bir durum. Arsenal’in FA Kupası’ndan resmen elenmesiyle birlikte, yurt içinde dörtlü ya da hatta üçlü kupa kazanma konusundaki tüm umutlar, Championship’ten gelen rakip tarafından kesin bir şekilde söndürüldü. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi, kuzey Londra ekibinin ana odak noktası olsa da, özellikle alt ligden bir takıma karşı FA Cup gibi prestijli bir kupayı kaybetmek, önemli bir psikolojik darbe anlamına geliyor. Southampton taraftarları bu tarihi galibiyeti kutlarken, Arsenal şimdi toparlanmalı ve Salı günü Sporting CP deplasmanından başlayarak kalan hedeflerine odaklanmalıdır.