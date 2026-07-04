Inter, son transfer dönemlerinde de takip ettiği, 1999 doğumlu İngiliz savunma oyuncusu Trevoh Chalobah’a giden yolda ilerleme kaydetti. Ancak Nerazzurri, hiç bu kadar bitiş çizgisine yaklaşmamıştı. İşte geriye kalanlar.
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Chalobah-Inter, görüşmeler olumlu: Defans oyuncusu diğer işlerini bir kenara bırakıp Chelsea ile anlaşmaya varmayı bekliyor. En son gelişmeler
COMO MODA GÖSTERİSİ
Como'nun 25 milyon avro artı prim teklifini birkaç gün önce sundu, ancak Chelsea bu teklifi reddetti; kulüp, Chalobah için 40 milyon avro istiyor ve bu rakam 35 milyon avroya kadar indirilebilir. Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre, Como bu tekliften vazgeçti ve savunma hattı için başka oyuncuları değerlendiriyor.
YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK MÜZAKERELER
Şimdi, Milano’da yapılan son görüşmelerde oyuncunun menajerlerinden Serie A’ya transfer konusunda önemli bir onay aldıktan sonra, Inter, Chelsea ile müzakere masasına oturmalı ve 30 milyon avrodan başlayarak bir anlaşmaya varmalıdır. Bonuslar üzerinde çalışılabilir ve oyuncunun aylar süren imalardan sonra nihayet İtalya’ya “evet” deme isteğinden yararlanılabilir.
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