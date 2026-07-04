Chalobah-Inter, görüşmeler olumlu: Defans oyuncusu diğer işlerini bir kenara bırakıp Chelsea ile anlaşmaya varmayı bekliyor. En son gelişmeler

Como'nun 25 milyon avro artı prim teklifini birkaç gün önce sundu, ancak Chelsea bu teklifi reddetti; kulüp, Chalobah için 40 milyon avro istiyor ve bu rakam 35 milyon avroya kadar indirilebilir. Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre, Como bu tekliften vazgeçti ve savunma hattı için başka oyuncuları değerlendiriyor.