Getty Images Sport
CF Montreal, MLS sezonuna kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Marco Donadel'i görevden aldı
- Getty Images Sport
Ne oldu?
Kulübün bu kararı, daha önce hiç galibiyet alamamış Philadelphia Union'a karşı Cumartesi günü alınan mağlubiyet de dahil olmak üzere, sezona kötü bir başlangıç yapılmasının ardından geldi. Bu yenilgiyle birlikte Montreal, sezonun ilk yedi maçında sadece bir galibiyet elde edebildi ve MLS Doğu Konferansı sıralamasında sondan ikinci sıraya geriledi.
Donadel, Mart 2025'te geçici olarak göreve başladıktan sonra Ekim ayında kalıcı teknik direktör olarak atandı. O, 2025 sezonunun başında benzer şekilde görevden alınan Laurent Courtois'nın yerini almıştı. Courtois'nın ayrılışı, kulübün sezona 0-4-1'lik bir başlangıç yaptığı sadece beş maçın ardından gerçekleşti.
Montreal'in teknik direktörü olmadan önce Donadel, Serie A ekibi Fiorentina'da önemli bir performans sergiledi ve ardından 2015'ten 2018'e kadar bu kulüpte forma giydi.
Ne söylendi
Kulüp yaptığı açıklamada, "CF Montréal'in Transfer ve Spor Metodolojisi Genel Müdürü Luca Saputo, Marco Donadel'in bugün itibarıyla teknik direktörlük görevinden alındığını duyurdu" dedi. "Philippe Eullaffroy, kalıcı bir teknik direktör atanıncaya kadar takımın teknik direktörlük görevini üstlenecek. Yardımcı antrenörler Jacopo Falanga ve Lorenzo Pinzauti de artık kulüpte görev yapmıyor."
- Getty Images Sport
İstikrarsızlık geçmişi
Donadel'in ayrılmasıyla birlikte kulüp, 2012'deki kuruluşundan bu yana 12. baş antrenörünü arayacak. 11 kadrolu baş antrenörden hiçbiri takımı 100 maç boyunca çalıştırmadı. Hiçbir antrenör üç sezon boyunca görevde kalmadı. Kulüp, geçen sezonki wild card turu katılımı da dahil olmak üzere son dört sezonda iki kez playofflara kaldı.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
CF Montreal, şimdi MLS'deki New York takımlarıyla oynayacağı iki maçlık ev serisine odaklanacak. İlk olarak Cumartesi günü Red Bulls ile karşılaşacaklar; ardından 25 Nisan'da NYCFC konuk olacak.