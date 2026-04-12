CF Montreal, MLS sezonuna kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Marco Donadel'i görevden aldı

Kulübün bu kararı, daha önce hiç galibiyet alamamış Philadelphia Union'a karşı Cumartesi günü alınan mağlubiyet de dahil olmak üzere, sezona kötü bir başlangıç yapılmasının ardından geldi. Bu yenilgiyle birlikte Montreal, sezonun ilk yedi maçında sadece bir galibiyet elde edebildi ve MLS Doğu Konferansı sıralamasında sondan ikinci sıraya geriledi.

Donadel, Mart 2025'te geçici olarak göreve başladıktan sonra Ekim ayında kalıcı teknik direktör olarak atandı. O, 2025 sezonunun başında benzer şekilde görevden alınan Laurent Courtois'nın yerini almıştı. Courtois'nın ayrılışı, kulübün sezona 0-4-1'lik bir başlangıç yaptığı sadece beş maçın ardından gerçekleşti.

Montreal'in teknik direktörü olmadan önce Donadel, Serie A ekibi Fiorentina'da önemli bir performans sergiledi ve ardından 2015'ten 2018'e kadar bu kulüpte forma giydi.