Gleizes'in serbest bırakılması yönündeki çağrılar yalnızca basın kuruluşlarıyla sınırlı kalmadı, aralarında Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino ile Cezayir asıllı Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da bulunduğu önde gelen spor kişiliklerine ulaştı; bunun yanında futbol ve basın kuruluşlarının katıldığı girişimler de oldu.

Ayrıca gazeteci, davasını kamuoyu gündeminde tutmayı amaçlayan bir adım olarak, 2026 Dünya Kupası'nı takip etmek üzere FIFA'dan sembolik bir akreditasyon aldı.

Mayıs 2026'da Gleizes, aralarında Le Monde gazetesi'nin de bulunduğu Fransız medyasının ailesinden ve avukatından aktardığına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı affının önünü açma girişimiyle Temyiz Mahkemesi'ndeki itirazını geri çekmeye karar verdi.

Avukatları daha sonra, sürecin gelişiminin davasının geleceğini Cezayir Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine bağlı hâle getirdiğini açıkladı. Ancak bu, serbest bırakılmasıyla sonuçlanmadı; zira ailesi, 15 Ekim'deki bir medya açıklamasında onun hâlâ Cezayir'de tutuklu olduğunu doğruladı.

Ballon d'Or töreninde yapılan dayanışma mesajı, Gleizes'in davasını tanıtma kampanyasına yeni bir durak eklemiş oldu.