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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Cezayir onu gözaltına aldı, Zidane ise ona destek veriyor: Ballon d'Or'un dayanışma gösterdiği Christophe Gleizes kim?

Z. Zidane
H. Kane
Dünya Kupası
Fransa
İngiltere

Çetrefilli bir mesele!

Dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninin yetmişinci edisyonunda, gazeteci Christophe Gleizes özel bir jestle onurlandırıldı.

Yılın en iyi kadın ve erkek futbolcularının isimleri, dünya genelinde televizyon ekranları aracılığıyla milyonlarca izleyicinin önünde açıklanmadan önce, sunucu Kate Scott ve Fransa'nın eski yıldızı Thierry Henry, Haziran 2025'ten bu yana Cezayir'de tutuklu bulunan Fransız spor gazetecisine destek verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün resmî internet sitesine göre, bu sembolik an, futbol dünyasının en çok izlenen etkinliklerinden birini Christophe Gleizes'in serbest bırakılması ve basın özgürlüğüne destek için bir fırsata dönüştürmeyi amaçladı.

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  • Kristophe Galtier kimdir?

    Christophe Gleizes, bağımsız bir Fransız spor gazetecisidir. "So Foot" dergisi ve "Society" dergisini de bünyesinde bulunduran "So Press" medya grubuyla çalışmış olup, çalışmaları spor gazeteciliğine, bu kapsamda da Fransa'daki ve dışındaki kulüplerin ve futbolun haberleştirilmesine odaklanmaktadır.

    Mayıs 2024'te Gleizes, köklü JS Kabylie kulübü hakkında bir gazetecilik raporu hazırlamak üzere Cezayir'in Tizi Ouzou şehrine gitti. Medya raporlarının ve "Sınır Tanımayan Gazeteciler" örgütünün aktardığı kronolojiye göre, orada bulunduğu sırada 28 Mayıs'ta gözaltına alındı ve ardından yaklaşık bir yıl boyunca adli kontrol altında tutuldu.

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  • Christophe Gleize davası Cezayir'de nasıl başladı?

    Davayla ilgili raporlara göre, Ghlès'e "teröre destek" ve ulusal çıkara zarar verecek şekilde propaganda amacıyla yayın bulundurma suçlamaları yöneltilmesinin ardından olay, spor haberciliğinin sınırlarını aştı.

    29 Haziran 2025'te hakkında yedi yıl hapis cezası verildi, ardından aynı yılın aralık ayında istinaf aşamasında karar onandı.

    Yayımlanan raporlara göre dava, Ghlès'in Cezayir makamlarının 2021'den bu yana terör örgütü olarak sınıflandırdığı Kabiliye bölgesinin kaderini tayin hareketiyle bağlantılı kişilerle yaptığı röportajlarla ilgili.

    Buna karşılık "Sınır Tanımayan Gazeteciler" örgütü, gazeteciyi savundu, davanın onun mesleki çalışmasıyla ilgili olduğunu değerlendirdi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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  • FIFA ve Zidane'ın desteği

    Gleizes'in serbest bırakılması yönündeki çağrılar yalnızca basın kuruluşlarıyla sınırlı kalmadı, aralarında Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino ile Cezayir asıllı Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da bulunduğu önde gelen spor kişiliklerine ulaştı; bunun yanında futbol ve basın kuruluşlarının katıldığı girişimler de oldu.

    Ayrıca gazeteci, davasını kamuoyu gündeminde tutmayı amaçlayan bir adım olarak, 2026 Dünya Kupası'nı takip etmek üzere FIFA'dan sembolik bir akreditasyon aldı.

    Mayıs 2026'da Gleizes, aralarında Le Monde gazetesi'nin de bulunduğu Fransız medyasının ailesinden ve avukatından aktardığına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı affının önünü açma girişimiyle Temyiz Mahkemesi'ndeki itirazını geri çekmeye karar verdi.

    Avukatları daha sonra, sürecin gelişiminin davasının geleceğini Cezayir Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine bağlı hâle getirdiğini açıkladı. Ancak bu, serbest bırakılmasıyla sonuçlanmadı; zira ailesi, 15 Ekim'deki bir medya açıklamasında onun hâlâ Cezayir'de tutuklu olduğunu doğruladı.

    Ballon d'Or töreninde yapılan dayanışma mesajı, Gleizes'in davasını tanıtma kampanyasına yeni bir durak eklemiş oldu.

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