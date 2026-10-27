Dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninin yetmişinci edisyonunda, gazeteci Christophe Gleizes özel bir jestle onurlandırıldı.
Yılın en iyi kadın ve erkek futbolcularının isimleri, dünya genelinde televizyon ekranları aracılığıyla milyonlarca izleyicinin önünde açıklanmadan önce, sunucu Kate Scott ve Fransa'nın eski yıldızı Thierry Henry, Haziran 2025'ten bu yana Cezayir'de tutuklu bulunan Fransız spor gazetecisine destek verdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün resmî internet sitesine göre, bu sembolik an, futbol dünyasının en çok izlenen etkinliklerinden birini Christophe Gleizes'in serbest bırakılması ve basın özgürlüğüne destek için bir fırsata dönüştürmeyi amaçladı.