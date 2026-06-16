Cezayir’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Cezayir’in 2026 Dünya Kupası formaları, taraftarların adidas’tan beklediği sade ve modern estetiği korurken kültürel öykü anlatımına ağırlık vererek yepyeni bir kimlik duygusuyla karşımıza çıkıyor. Yeni koleksiyon, ülkenin manzarasından – özellikle de uçsuz bucaksız Sahra kum tepelerinden – büyük ölçüde ilham alıyor ve ev sahibi formaya, aşırı süslü bir tasarıma kaymadan, kusursuz bir şekilde Cezayir’e özgü bir görünüm kazandırıyor.

Cesur yeşil detaylar, zarif dokular ve mirasa yapılan özenli göndermelerle donatılan formalar, oyuncular ve taraftarların Kuzey Amerika yolculuğuna hazırlanırken ortak bir aidiyet duygusu hissetmelerini amaçlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili diğer haberler:

👕 2026 Dünya Kupası formaları: En iyi takımların tüm formaları açıklandı

🎟️ 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

📺 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nereden izleyebilirsiniz?

⚽️ 2026 FIFA Dünya Kupası topu: adidas Trionda'yı nereden satın alabilirsiniz

Mağaza: Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları