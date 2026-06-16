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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

Cezayir’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Cezayir
Dünya Kupası

Sahara çizgileri ve çarpıcı yeşil süslemeler, Cezayir’in Dünya Kupası formalarının tanıtımında öne çıkıyor.

Cezayir’in 2026 Dünya Kupası formaları, taraftarların adidas’tan beklediği sade ve modern estetiği korurken kültürel öykü anlatımına ağırlık vererek yepyeni bir kimlik duygusuyla karşımıza çıkıyor. Yeni koleksiyon, ülkenin manzarasından – özellikle de uçsuz bucaksız Sahra kum tepelerinden – büyük ölçüde ilham alıyor ve ev sahibi formaya, aşırı süslü bir tasarıma kaymadan, kusursuz bir şekilde Cezayir’e özgü bir görünüm kazandırıyor.

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Cesur yeşil detaylar, zarif dokular ve mirasa yapılan özenli göndermelerle donatılan formalar, oyuncular ve taraftarların Kuzey Amerika yolculuğuna hazırlanırken ortak bir aidiyet duygusu hissetmelerini amaçlıyor.

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Mağaza: Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

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    Cezayir Ev Forması

    Ev forması, Cezayir çölünün kum tepelerinden ilham alınarak tasarlanmış olup, dalgalı araziyi çağrıştıran bej ve beyaz çizgili bir grafiğe sahiptir. Yaka ve omuzlardaki canlı yeşil renk, tasarıma canlı bir kontrast katarak onu ülke bayrağının renkleriyle bütünleştirir.

    Özel bir kültürel dokunuş olarak, boyun arkasına Arapça harflerle “Cezayir” yazısı işlenmiş ve forma, ülkenin mirasıyla doğrudan bağlanmıştır. Adidas’ın bu doğal dokuları ve renk seçimlerini kullanması, hem geleneği hem de coğrafyayı yansıtıyor; bu forma, gerçekten de memleketine kök salmış bir his veriyor. Taraftarlar, ev sahibi formayı satın alabilirler; replika versiyonların perakende fiyatı genellikle 85 £ civarında iken, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı 120 £’dur.

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    Cezayir Deplasman Forması

    Cezayir’in dört bir yanındaki kayalık çöllerin ve yemyeşil vahaların canlı renklerinden ilham alan deplasman forması, ülkenin eşsiz manzaralarını ve geleneksel renk paletini yansıtan çarpıcı koyu yeşil zemin üzerine serpiştirilmiş dikey yeşil şeritlere sahiptir. “ALGERIA” yazısı, takımın Dünya Kupası yolculuğunda vatanıyla olan bağını simgeleyen bir şekilde, ensenin arkasına Arapça olarak gururla işlenmiştir.

    Taraftarlar, deplasman formalarını satın alabilirler; replika versiyonların fiyatı genellikle 85 £ civarında seyrederken, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı 120 £’dur.

    adidas’ta Cezayir Dünya Kupası formalarını satın alınŞimdisatın alın

Dünya Kupası
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