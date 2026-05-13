Angelica Daujotas

Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Sahra çizgileri ve çarpıcı yeşil süslemeler, Cezayir’in Dünya Kupası forması tanıtımının başrolünde

Cezayir’in 2026 Dünya Kupası formaları, taraftarların adidas’tan beklediği sade ve modern estetiği korurken kültürel öykü anlatımına ağırlık vererek yepyeni bir kimlik duygusuyla karşımıza çıkıyor. Yeni koleksiyon, ülkenin manzarasından – özellikle de uçsuz bucaksız Sahra kum tepelerinden – büyük ölçüde ilham alıyor ve ev sahibi formaya, aşırı süslü bir görünüme kaymadan, kusursuz bir şekilde Cezayir’e özgü bir hava katıyor.

Cesur yeşil detaylar, zarif dokular ve mirasa yapılan özenli göndermelerle donatılan formalar, oyuncular ve taraftarları Kuzey Amerika yolculuğuna hazırlanırken ortak bir aidiyet duygusuyla birleştirmeyi amaçlıyor.

    Cezayir Ev Forması

    Ev sahibi forması, Cezayir çölünün kum tepelerinden ilham alınarak tasarlanmış olup, dalgalı araziyi çağrıştıran bej ve beyaz çizgili bir desene sahiptir. Yaka ve omuzlardaki canlı yeşil renk, tasarıma ulusal bayrağın renklerini yansıtarak canlı bir kontrast katmaktadır.

    Özel bir kültürel dokunuş olarak, boyun arkasına Arapça "Cezayir" yazısı yer alıyor ve forma, ülkenin mirasıyla doğrudan bağ kuruyor. Adidas'ın bu doğal dokuları ve renk seçimlerini kullanması, hem geleneği hem de coğrafyayı yansıtıyor; bu forma, gerçekten de memleketine kök salmış hissi veriyor. Taraftarlar, replika versiyonları genellikle 85 £ civarında satılan ev sahibi formayı satın alabilirken, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı 120 £'dur.

    Cezayir Deplasman Forması

    Cezayir’in dört bir yanındaki kayalık çöllerin ve yemyeşil vahaların canlı renklerinden ilham alan deplasman forması, ülkenin eşsiz manzaralarını ve geleneksel renk paletini yansıtan çarpıcı koyu yeşil zemin üzerine serpiştirilmiş dikey yeşil şeritlere sahiptir. Takımın Dünya Kupası yolculuğunda vatanıyla bağını simgeleyen “ALGERIA” yazısı, ensenin arkasına Arapça harflerle gururla işlenmiştir.

    Taraftarlar, replika versiyonları genellikle 85 £ civarında satılan deplasman formalarını satın alabilirken, oyuncuların giydiği orijinal formaların fiyatı 120 £'dur.

