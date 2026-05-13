Cezayir, 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva için heyecan verici yeteneklerle dolu bir kadroya sahip.
Fennecs, 2014 yılında son 16 turuna kadar yükseldi ve Almanya'yı eleyerek büyük bir sürpriz yaratmaya çok yaklaştı. Die Mannschaft, uzatmaların ardından 2-1 galip geldi, ancak Cezayir'in turnuvadaki performansı uzun süre hafızalarda kalacak.
Vladimir Petkovic'in takımı bu kez daha fazla anı yaratmayı hedefliyor ve son şampiyon Arjantin'in yanı sıra Avusturya ve Ürdün'ün de yer aldığı gruptan çıkmaya odaklanacak.
2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.