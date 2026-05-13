Cezayir’in savunma hattında gerçek yetenekler bulunuyor; Manchester City’nin bek oyuncusu Rayan Ait-Nouri ve Borussia Dortmund’dan Ramy Bensebaini bu kadronun en tanınmış isimleri. Takımı, kaptan ve tecrübeli süperstar Aissa Mandi yönetecek; Mandi, bu yılın başlarında Cezayir’in en çok milli forma giyen oyuncusu olarak tarihe adını yazdırmıştı. Mandi, Fennecs formasıyla şimdiden 100'ün üzerinde maça çıktı ve bu yaz bu sayıyı daha da artırması bekleniyor.

Diğer yandan, Rafik Belghali, Petkovic yönetiminde bek pozisyonunda güçlü bir seçenek olarak öne çıktı ve oynamaya hazır. Belghali ve Zidane, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya çeyrek finalde yenildikten sonra yaşanan kavgada rol aldıkları için cezalandırılmıştı. Ancak, bu cezaların AFCON elemelerinde çekileceği teyit edildi, böylece her ikisi de Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.

Zineddine Belaid ve Samir Chergui de Cezayir kadrosuna girmeyi umuyor ve Afrika Uluslar Kupası çeyrek finallerine yükselen kadroda yer almıştı. Chergui'nin sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra forma giyebileceği tahmin ediliyor. Achraf Abada, Mart ayında Guatemala ve Uruguay ile oynanacak hazırlık maçları için Petkovic'in kadrosuna girmesinin ardından kadroya girmek için son bir hamle yapıyor, ancak kadroya alınmayan Mohamed Amine Tougai'nin durumu ise belirsiz.

Jaouen Hadjam, Burkina Faso maçında aldığı karmaşık ayak bileği sakatlığı nedeniyle AFCON'dan elenmiş ve şu anda sahalara dönmeye çalışan bir başka oyuncu. Öte yandan, bek Youcef Atal, Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kaldığı için kadroda yer almayacak.