Cezayir'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir milli takım kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Cezayir, 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva için heyecan verici yeteneklerle dolu bir kadroya sahip.

Fennecs, 2014 yılında son 16 turuna kadar yükseldi ve Almanya'yı eleyerek büyük bir sürpriz yaratmaya çok yaklaştı. Die Mannschaft, uzatmaların ardından 2-1 galip geldi, ancak Cezayir'in turnuvadaki performansı uzun süre hafızalarda kalacak.

Vladimir Petkovic'in takımı bu kez daha fazla anı yaratmayı hedefliyor ve son şampiyon Arjantin'in yanı sıra Avusturya ve Ürdün'ün de yer aldığı gruptan çıkmaya odaklanacak.

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.

    Kaleciler

    Fennecs, Rais M’Bolhi’nin yerine geçecek uygun bir isim arayışını sürdürdüğü için kaleci pozisyonu açık gibi görünüyor. Ancak, 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir kalesinde çok tanıdık bir isim yer alabilir. Fransız efsane Zinedine'in oğlu Luca Zidane, geçen yıl Cezayir'e transfer oldu ve Alexis Guendouz'un diz sakatlığı sonrasında 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda ilk kez forma giydi.

    İspanya ikinci liginde forma giyen Zidane, grup aşamasındaki üç maçın ikisinde, son 16 turunda ve çeyrek finalde forma giydi ancak tam olarak ikna edici bir performans sergileyemedi.  Guendouz, Anthony Madrea ile birlikte Cezayir için bir seçenek olmaya devam ediyor. Teknik direktör Vladimir Petkovic, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları için 19 yaşındaki Stade Rennais kalecisi Kilian Belazzoug ve Melvin Mastil'i son anda kadroya dahil etmeye karar verdi, bu da iki kalecinin de kadroda yer alma şansı olduğunu gösteriyor.

    OyuncuKulüp 
    Luca ZidaneGranada
    Alexis GuendouzMC Alger
    Anthony MandreaCaen
    Defans oyuncuları

    Cezayir’in savunma hattında gerçek yetenekler bulunuyor; Manchester City’nin bek oyuncusu Rayan Ait-Nouri ve Borussia Dortmund’dan Ramy Bensebaini bu kadronun en tanınmış isimleri. Takımı, kaptan ve tecrübeli süperstar Aissa Mandi yönetecek; Mandi, bu yılın başlarında Cezayir’in en çok milli forma giyen oyuncusu olarak tarihe adını yazdırmıştı. Mandi, Fennecs formasıyla şimdiden 100'ün üzerinde maça çıktı ve bu yaz bu sayıyı daha da artırması bekleniyor.

    Diğer yandan, Rafik Belghali, Petkovic yönetiminde bek pozisyonunda güçlü bir seçenek olarak öne çıktı ve oynamaya hazır. Belghali ve Zidane, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya çeyrek finalde yenildikten sonra yaşanan kavgada rol aldıkları için cezalandırılmıştı. Ancak, bu cezaların AFCON elemelerinde çekileceği teyit edildi, böylece her ikisi de Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.

    Zineddine Belaid ve Samir Chergui de Cezayir kadrosuna girmeyi umuyor ve Afrika Uluslar Kupası çeyrek finallerine yükselen kadroda yer almıştı. Chergui'nin sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra forma giyebileceği tahmin ediliyor. Achraf Abada, Mart ayında Guatemala ve Uruguay ile oynanacak hazırlık maçları için Petkovic'in kadrosuna girmesinin ardından kadroya girmek için son bir hamle yapıyor, ancak kadroya alınmayan Mohamed Amine Tougai'nin durumu ise belirsiz.

    Jaouen Hadjam, Burkina Faso maçında aldığı karmaşık ayak bileği sakatlığı nedeniyle AFCON'dan elenmiş ve şu anda sahalara dönmeye çalışan bir başka oyuncu. Öte yandan, bek Youcef Atal, Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kaldığı için kadroda yer almayacak.

    OyuncuKulüp 
    Aissa MandiLille
    Emile DorvalBari
    Mohamed Amine TougaiEspérance de Tunis
    Zineddine BelaidJS Kabylie
    Jaouen HadjamYoung Boys
    Rayan Ait-NouriMan City
    Ramy BensebainiBorussia Dortmund
    Rafik BelghaliHellas Verona
    Samir CherguiParis FC
    Achraf AbadaUSM Cezayir
    Orta saha oyuncuları

    2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'in orta saha seçenekleri açısından gençlik ve tecrübenin iyi bir karışımı söz konusu. İsmail Bennacer, milli takımda 50'den fazla maça çıkmış durumda ve Afrika Uluslar Kupası sırasında yaşadığı hamstring sakatlığının ardından kadroda yer almayı umuyor. Şu anda Dinamo Zagreb'e kiralanmış olan Bennacer, Mart ayındaki uluslararası hazırlık maçları kadrosunda yer almamasıyla sürpriz yaratmıştı.

    Adem Zorgane, Himad Abdelli ve Nabil Bentaleb de kadroya alınmadı, çünkü Petkovic bu yazki turnuva hazırlıklarında bazı yeni yüzleri denemeyi tercih etti; Ilan Kebbal ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

    Bu eksiklikler nedeniyle Houssem Aouar ve Yacine Titraoui kadroya geri döndü ve her ikisi de son kadroda yer almayı umarken, Fares Chaibi'nin kadroda yer alacağı kesin görünüyor. Eintracht Frankfurt'un yıldızı orta sahanın her yerinde oynayabilir, ancak genellikle orta sahayı sabitleyip oyunu yönlendirebildiği merkezde en iyi şekilde değerlendirilir.

    Bayer Leverkusen'in yükselen yıldızı İbrahim Maza da Bundesliga'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek izlenmesi gereken isimlerden biri olabilir. Schalke'den Adil Aouchiche ise Cezayir'in Mart ayındaki hazırlık maçlarına çağrıldıktan sonra kadroda yer almak için çaba gösteriyor.

    OyuncuKulüp 
    Houssem Aouar Al Ittihad
    Adil AouchicheSchalke 04
    Hicham BoudaouiNice
    Ismael BennacerDinamo Zagreb
    Fares ChaibiEintracht Frankfurt
    Ibrahim MazaBayer Leverkusen
    Yacine TitraouiCharleroi
    Ramiz ZerroukiTwente
    Nabil BentalebLille
    Ilan KebbalParis FC
    Saldırganlar

    Cezayir’in hücum hattındaki en önemli isim Riyad Mahrez olup, bunun kendisi için son Dünya Kupası olacağını şimdiden açıklamıştır. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fennecs için kilit bir isim olmuştur ve her ne kadar onun yokluğu kesinlikle hissedilecek olsa da, kadroda hâlâ bol miktarda hücum yeteneği bulunmaktadır. Cezayir, Mahrez’in yerini alacak bir isim arayışında olup, Anis Hadj Moussa şimdiden onun boşluğunu dolduracak isim olarak gösterilmektedir. 

    Wolfsburg'dan Mohamed Amoura, etkili bir hücumun parçası olacak ve 42 uluslararası maçta attığı 19 gol, ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Dünya Kupası elemelerinde 10 gol atarak Cezayir'in finallere yükselmesine yardımcı oldu ve Afrika'nın en golcü oyuncusu oldu. Marsilya'dan Amine Gouiri, kadroda yer alacak, yetenek dolu bir başka heyecan verici forvet.

    Genç Adil Boulbina da göz önünde bulundurulması gereken bir başka oyuncu ve geleceğin yıldızı olmaya aday. 22 yaşındaki oyuncu, Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nda Cezayir'in en golcü oyuncusu oldu ve uzatmalarda attığı muhteşem golle Cezayir'i AFCON çeyrek finallerine taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. 

    Petkovic, Farès Ghedjemis'i de beğenmiş görünüyor ve Frosinone'nin yıldızını birkaç kez izlemiş. Ghedjemis'in bu yazki turnuvanın nihai kadrosuna girme şansı şu anda yüksek görünüyor.

    OyuncuKulüp 
    Mohamed AmouraWerder Bremen
    Nadir BenboualiGyőri ETO
    Redouane BerkaneAl Wakrah
    Adil BoulbinaAl Duhail
    Amin ChiakhaRosenborg
    Amine GouiriMarsilya
    Fares GhedjemisFrosinone
    Anis Hadj-MoussaFeyenoord
    Riyad MahrezAl-Ahli
    Bağdat BounedjahAl-Shamal
    Cezayir'in yıldız oyuncuları

    Riyad Mahrez, Leicester City’nin inanılmaz Premier Lig şampiyonluğunda kilit bir rol üstlendikten sonra Manchester City’ye transfer olup üçlü kupayı kazandığı kariyerinin ardından Cezayir’in en büyük yıldızı haline geldi. Şu anda Suudi Arabistan’da Al-Ahli forması giyen Mahrez, yaratıcılığı ve golcü içgüdüsüyle hâlâ büyük bir tehdit oluşturuyor ve takımı ön saflardan yönetecek.

    Rayan Ait-Nouri'nin de takımın Dünya Kupası kampanyasında savunmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. Hızlı savunma oyuncusu, Mahrez'in izinden giderek Manchester City'ye transfer oldu ve hücumcu bir bek olarak tanınıyor.

    Hücumda ise Cezayir'in parlamasını umduğu bir diğer isim Mohamed Amoura. Wolfsburg'un forveti inanılmaz derecede hızlı ve hücum üçlüsünün her pozisyonunda oynayabiliyor. Almanya'daki performansları sayesinde bu yaz Premier League'e transfer olacağı konuşuluyor ve Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergilerse hayranlarının sayısı daha da artabilir.

    Amine Gouiri'den bahsetmemek de imkansız. Marsilya'nın forveti, omuz sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdı, ancak ardından Marsilya formasıyla sekiz maçta beş gol atarak muhteşem bir dönüş yaptı. Sahip olduğu yeteneğe şüphe yok ve bu yaz kendini kanıtlamak isteyebilir.

    2026 Dünya Kupası için Cezayir'in Tahmin Edilen İlk 11'i

    Sezonun açılış maçı öncesinde kaleci pozisyonu hâlâ belirsizliğini koruyor. Luca Zidane, Afrika Uluslar Kupası’nda kaleyi korumuştu ve son şampiyon Arjantin’e karşı turnuvaya ilk 11’de başlamak için şans bekliyor.

    Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi ve Ramy Bensebaini'nin ilk 11'de yer alması kesin gibi göründüğü için savunmada bolca deneyim var. Rafik Belghali, AFCON'da sağ bek olarak ilk 11'de yer almıştı ve kanatta yerini korumayı umuyor.

    Cezayir, orta sahayı Fares Chaibi'ye emanet edecek gibi görünüyor. Petkovic'in tercih ettiği üçlü dizilişte, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Chaibi'nin yanında Ismael Bennacer ve Hicham Boudaoui yer alabilir.

    Forvette bazı kararlar alınması gerekecek, ancak Mahrez'in her zamanki gibi sağ kanatta yer alması bekleniyor. Ibrahim Maza'nın orta sahada, Mohamed Amoura'nın ise karşı kanatta oynaması muhtemel görünüyor.

    2026 Dünya Kupası için Cezayir'in Tahmin Edilen İlk 11'i (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura.