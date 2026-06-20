Muhalefetin öfkesi, efsanevi forvetin Miroslav Klose’nin turnuva tarihinin en çok gol atma rekoru olan 16 golü egale ederek 200. milli maçına imza attığı bu unutulmaz akşamla keskin bir tezat oluşturuyor. The Athletic'in haberine göre, isimsiz bir kaynak, federasyonun bu cezasız kalan fiziksel çatışmalar sırasında oyuncularına yeterli koruma sağlanmaması nedeniyle hâlâ derin bir öfke içinde olduğunu açıkladı. Bu disiplin dramına rağmen, kaptanın kusursuz üç golü sonunda tarihi bir üç puanı garantiledi.