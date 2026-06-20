Getty Images Sport
Çeviri:
Cezayir, Dünya Kupası açılış maçında Arjantin’in yıldızı Lionel Messi ile Alexis Mac Allister’ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken, Messi hakkında FIFA’ya şikayette bulunuldu
Resmi hakemlik şikayeti sunuldu
Cezayir Futbol Federasyonu, Kansas City’de oynanan J Grubu karşılaşması sırasında Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği birkaç tartışmalı karara itiraz etti. The Athletic’in haberine göre, resmi şikayet dilekçesinde, 30. dakikada rakip takım kaptanının krampon uçlarını yukarı kaldırarak Aissa Mandi’ye yaptığı tehlikeli faul ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca federasyon, Mac Allister’ın herhangi bir ceza almadan İbrahim Maza’ya dirsek attığı iddia edilen ve cezalandırılmayan ayrı bir olaya da dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Yönetici, tartışmalı olayı ele aldı
Futbol yönetim organları, devam eden soruşturmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, teknik ekip sahada disiplin tedbirlerinin alınmaması konusunda derin bir hayal kırıklığı dile getirdi. Cezayir milli takım teknik direktörü Vladimir Petkovic şöyle konuştu: “Varsayımsal durumlar hakkında yorum yapmanın bir anlamı yok, ancak ben de dahil olmak üzere herkes bunu gördü.”
Treble, tarihi bir dönüm noktasına imza attı
Muhalefetin öfkesi, efsanevi forvetin Miroslav Klose’nin turnuva tarihinin en çok gol atma rekoru olan 16 golü egale ederek 200. milli maçına imza attığı bu unutulmaz akşamla keskin bir tezat oluşturuyor. The Athletic'in haberine göre, isimsiz bir kaynak, federasyonun bu cezasız kalan fiziksel çatışmalar sırasında oyuncularına yeterli koruma sağlanmaması nedeniyle hâlâ derin bir öfke içinde olduğunu açıkladı. Bu disiplin dramına rağmen, kaptanın kusursuz üç golü sonunda tarihi bir üç puanı garantiledi.
- Getty Images Sport
Grubun ilerlemesi hâlâ bir hedef olarak kalmaktadır
Güney Amerika’nın devleri, erken bir şekilde tur atlamayı garantilemek için sahada sıkı bir disiplin sergilerken, önümüzdeki J Grubu maçları olan Avusturya ve Ürdün karşılaşmalarına bir an önce odaklanmalıdır. Eleme turlarındaki olası senaryolar şimdiden şekillenmeye başladığından, dışardan gelen tartışmaları yönetirken aynı zamanda etkili hücum ivmesini sürdürmek, son şampiyonlar için birincil hedef olmaya devam etmektedir.