Goal.com
Canlı
FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025

Çeviri:

Cezayir'den gelen teklif, Mısır'ın Al-Ahly kulübünün ilgisini çekiyor

Transfers
Premier Lig
Mısır
Fas
Cezayir
Tunus

Kırmızı Cin geleceği planlıyor

Mısır'ın Al-Ahly kulübü, yerel hakimiyetini yeniden kazanma ve kıtasal rekabette mümkün olan en güçlü şekilde yer alma planı kapsamında, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etmeyi hedefliyor.

Al-Ahly'nin A takımı, Mısır Süper Ligi'nin şampiyonluk turu ikinci haftası kapsamında bugün Cumartesi günü Kahire Uluslararası Stadyumu'nda Smouha ile önemli bir maça çıkacak.

Kırmızı Dev, taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan ve ilk turda Seramika Kleopatra ile 1-1 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçı telafi etmek amacıyla galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Al-Ahly şu anda 40 puanla lig sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, Smouha 31 puanla altıncı sırada bulunuyor, bu da üst sıralar için verilen mücadelede bu karşılaşmanın önemini artırıyor.

  • Cezayirli bir yetenek dikkatleri üzerine çekiyor

    Öte yandan, genç Cezayirli yetenek, Al-Ahli'nin radarına güçlü bir şekilde girdi. Yükselen yıldız Abdurrahman Zawi, kısa süre önce Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen Kuzey Afrika Federasyonu turnuvasında ikinci sırada yer alarak Cezayir 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası finallerine taşıdı.

    Zawi, Mısır milli takımıyla oynanan belirleyici maçta dikkat çekici bir performans sergiledi ve muhteşem bir gol atarak Yeşiller'e önümüzdeki yaz Fas'ta düzenlenecek kıtasal turnuvaya katılma hakkı kazandırdı.

    Genç oyuncu bu turnuva boyunca dikkatleri üzerine çekerek en göze çarpan yıldızlardan biri oldu ve bu da turnuvayı yakından takip eden birçok büyük kulübün scoutlarının ilgisini üzerine çekti.

  • Said'in izinden profesyonel olma hayali

    Maghreb Foot” sitesine konuşan bir kaynak, Zawi’nin Mısır’ın Al-Ahly kulübünün scoutlarının ilgisini çektiğini ve Cezayir-Mısır maçı sonrasında sergilediği olağanüstü performans ve maçın tek golünü atmasının ardından kulüp yetkililerinin kendisiyle temasa geçmeye özen gösterdiğini açıkladı.

    Genç oyuncu, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Al Ahly'de yaşamaktan heyecan duyduğunu belirtti ve kariyerine erken yaşta Al Ahly'de başlayan ve daha sonra birçok Arap kulübünde başarılı performanslar sergileyen Cezayirli yıldız Amir Saoud'un izinden gitmeyi hedeflediğini söyledi.

    Zawi, futbol kariyerinde güçlü bir başlangıç yapmayı hayal ediyor. Şu anda Cezayir'in alt liglerinden biri olan Mouloudia El Makhadma kulübünde forma giyiyor olsa da, son dönemdeki parlak performansı, özellikle Cezayir milli takım teknik direktörü Amin Djimouz'un övgüsünü almasının ardından birçok kulübün dikkatini çekti.

  • Büyük hedefler ve kıtasal bir meydan okuma

    Oyuncu gelecekteki hedeflerinden bahsederek şunları söyledi: “Hedefim, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası finallerinde parlamak ve neden olmasın, kıtasal şampiyonluğa ulaşmak. Ancak en önemlisi, bu yaş grubu Dünya Kupası finallerine katılmayı garantilemek, çünkü güçlü ve uyumlu bir kadromuz var.”

    Turnuva kura çekimi sonucunda Cezayir milli takımı, Senegal, Güney Afrika ve Gana ile birlikte zorlu ve birçok zorluk barındıran 4. gruba düştü.

    Bengazi turnuvasındaki başarısının sırrı hakkında Zawi şunları söyledi: “Başardıklarımın tümü teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma borçluyum. Mısır milli takımı karşısında attığım golde antrenörün talimatlarına sadık kaldım ve şükürler olsun ki Afrika Uluslar Kupası’na katılmamıza katkıda bulunabildim.”

Premier Lig
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Premier Lig
Pyramids FC crest
Pyramids FC
PYR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL