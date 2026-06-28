Ancak maçın en heyecan verici anları ikinci yarıda yaşandı: 55. dakikada Avusturya, Sabitzer’in ceza sahası sınırından attığı isabetli şutla yeniden öne geçti; buna ise sadece 5 dakika sonra, eski Roma oyuncusu Aouar’ın asistiyle “ebedi” Riyad Mahrez cevap verdi. Uzatma dakikalarına kadar neredeyse hiçbir şey olmaz; bu dakikada Aouar-Mahrez ikilisi, eski Manchester City oyuncusunun ikinci golünü ve 3-2'lik skoru getirir. Bu skor, o anda Cezayir'i grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya taşıyacak, Avusturya'yı eleyecek ve kendi grubunda üçüncü sırada yer alan İran'ın (3 puan ve sıfır gol farkıyla) yeniden turnuvaya katılmasını sağlayacaktı. Ancak 96. dakikada Kalajdzic, Team Melli’nin hayallerini söndürdü ve 3-3’lük skoru belirleyen golü atarak Avusturya ve Cezayir’in birlikte bir üst tura yükselmesini sağladı.