Uzatmaların son dakikasına kadar nefes kesen bir maçta, iki kez öne geçen Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, ilk turda şok bir şekilde elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. J Grubu’nu noktalayan Kansas City’deki karşılaşmada her şey yaşandı: Maç, her iki takımı da son 16 turuna taşıyan inanılmaz bir 3-3 beraberliğiyle sona erdi. Avusturya, İspanya ile (2 Temmuz Perşembe, saat 21:00’de Los Angeles’ta), Kuzey Afrikalılar ise İsviçre ile (3 Temmuz’da Vancouver’da) karşılaşacak.
Çeviri:
Cezayir-Avusturya, her iki takımı da son 16’ya taşıyan çılgın 3-3 beraberliği: Kalajdzic, Rangnick’in elenmesini önledi; İran ise hayal kırıklığına uğradı
BAŞARISIZ İNTİKAM
Çöl Tilkileri için, 1982 turnuvasında “Gijón’un utancı” olarak anılan olayın intikamını alma fırsatı olabilecek bu maç (Avusturya, İspanya’nın Gijón kentinde Batı Almanya’ya sadece 1-0 yenilmesine rağmen, daha kötü gol farkı nedeniyle Cezayir’i elemeye mahkum etmişti) ilk yarının 28. dakikasında eski Inter oyuncusu Marko Arnautovic’ingolüyle açıldı. Arnautovic, Alaba’nın asistiyle bu Dünya Kupası’ndaki ikinci golünü attı ve Cristiano Ronaldo, Leo Messi ve Kamerunlu Roger Milla’nın da yer aldığı, Dünya Kupası’nda en az 37 yaşında birden fazla gol atabilen futbolcuların seçkin kulübüne katıldı. O anda turnuvadan elenmiş olacak olan Cezayir, ilk yarının bitiminde Veronalı Belghali’nin muhteşem golüyle skoru eşitlemeyi başardı.
MAHREZ MUHTEŞEM OYNADI, ARDINDAN AVUSTURYA İRAN'I ELEDİ
Ancak maçın en heyecan verici anları ikinci yarıda yaşandı: 55. dakikada Avusturya, Sabitzer’in ceza sahası sınırından attığı isabetli şutla yeniden öne geçti; buna ise sadece 5 dakika sonra, eski Roma oyuncusu Aouar’ın asistiyle “ebedi” Riyad Mahrez cevap verdi. Uzatma dakikalarına kadar neredeyse hiçbir şey olmaz; bu dakikada Aouar-Mahrez ikilisi, eski Manchester City oyuncusunun ikinci golünü ve 3-2'lik skoru getirir. Bu skor, o anda Cezayir'i grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya taşıyacak, Avusturya'yı eleyecek ve kendi grubunda üçüncü sırada yer alan İran'ın (3 puan ve sıfır gol farkıyla) yeniden turnuvaya katılmasını sağlayacaktı. Ancak 96. dakikada Kalajdzic, Team Melli’nin hayallerini söndürdü ve 3-3’lük skoru belirleyen golü atarak Avusturya ve Cezayir’in birlikte bir üst tura yükselmesini sağladı.
MAÇ SONUÇLARI
CEZAYİR-AVUSTURYA 3-3
GOLCÜLER: 28' Arnautovic (Avusturya), 45' (ilk yarı) Belghali (Cezayir), 55' Sabitzer (Avusturya), 60', 93' Mahrez (Cezayir), 96' Kalajdzic (Avusturya)
CEZAYİR: Benbot O., Belghali R. (26' ikinci yarıdan itibaren Chergui S.), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (26' st'den itibaren Ait-Nouri R.), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (45'+4 st'den itibaren Ghedjemis F.), Gouiri A. (26' st'den itibaren Belaid Z.). Teknik Direktör: Petkovic V..
AVUSTURYA: Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (17' ikinci yarıdan itibaren Danso K.), Mwene P. (45'+5 ikinci yarıdan itibaren Kalajdzic S.), Seiwald N., Schlager X. (1' st'den itibaren Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (1' st'den itibaren Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (1' st'den itibaren Gregoritsch M.). Teknik direktör: Rangnick R..
HAKEM: Tantashev
SARI KART: Arnautovic (Au)
KIRMIZI KART: -