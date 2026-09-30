İngiliz sporunun modern tarihindeki en dikkat çekici davalardan birinin başlamasından 8 yıl sonra, Manchester City davasında nihayet karar açıklandı; ancak kulübün önümüzdeki dönemde başına gelecekler konusunda birçok soru hâlâ cevapsız duruyor.

İngiltere Premier Lig Birliği, bağımsız bir komisyonun, dokuz sezona yayılan bir dönemde ciddi mali kuralların ihlaline ilişkin tüm suçlamalarda Manchester City'yi mahkûm ettiğini, ayrıca soruşturmayla iş birliği yapmamaya ilişkin suçlamaların büyük çoğunluğunda da kulübü suçlu bulduğunu açıkladı.

Komisyonun bulguları, kulübün 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında gelirlerini şişirmek ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürmek için "göstermelik" olarak nitelendirdiği sözleşmeler kullandığına, ayrıca yanlış hesaplar sunarak gerçek mali durumunu denetçilerden ve düzenleyici kurumlardan gizlediğine işaret ediyor.

Manchester City masum olduğunu savunmayı sürdürüp temyize gitme kararlılığını açıklarken, "Daily Mail" gazetesi, karardan sonra gündeme gelen en önemli soruların yanıtlarını ele alan bir rapor yayımladı.