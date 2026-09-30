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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Cezai kovuşturma, tazminatlar ve Faslı Berrada'nın kaderi: Manchester City davası 10 çarpıcı soruyu gündeme getiriyor

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M.City
Premier Lig
İngiltere

Mavi-beyazlı kulübe yönelik mahkumiyet birçok cepheyi açtı

İngiliz sporunun modern tarihindeki en dikkat çekici davalardan birinin başlamasından 8 yıl sonra, Manchester City davasında nihayet karar açıklandı; ancak kulübün önümüzdeki dönemde başına gelecekler konusunda birçok soru hâlâ cevapsız duruyor.

İngiltere Premier Lig Birliği, bağımsız bir komisyonun, dokuz sezona yayılan bir dönemde ciddi mali kuralların ihlaline ilişkin tüm suçlamalarda Manchester City'yi mahkûm ettiğini, ayrıca soruşturmayla iş birliği yapmamaya ilişkin suçlamaların büyük çoğunluğunda da kulübü suçlu bulduğunu açıkladı.

Komisyonun bulguları, kulübün 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında gelirlerini şişirmek ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürmek için "göstermelik" olarak nitelendirdiği sözleşmeler kullandığına, ayrıca yanlış hesaplar sunarak gerçek mali durumunu denetçilerden ve düzenleyici kurumlardan gizlediğine işaret ediyor.

Manchester City masum olduğunu savunmayı sürdürüp temyize gitme kararlılığını açıklarken, "Daily Mail" gazetesi, karardan sonra gündeme gelen en önemli soruların yanıtlarını ele alan bir rapor yayımladı.

  • Bir sonraki adım ne zaman başlıyor?

    Şu anki en önemli tarih cuma günü; bu, Manchester City'nin temyiz başvurusunu sunması için belirlenen son tarih. Kulübün suçlamaları reddetmeyi sürdürmesi göz önüne alındığında temyize başvurulması beklenen bir gelişmeydi ve icra kurulu başkanı Ferran Soriano da kulübün bu adımı atacağını teyit etmişti.

    İngiltere Premier Lig tüzüğü, temyiz sürecini hızlandırmak amacıyla ayrıntılı zaman sınırlamaları öngörüyor; buna göre duruşma beş günden fazla süremez, ilk kararın açıklanmasından itibaren 12 hafta içinde tamamlanması gerekir, tanık ve bilirkişi beyanları ise 30 sayfayı aşamaz.

    Ancak ilk engel, temyizi inceleyecek yeni bir komisyonun oluşturulması. Mevcut komisyonun başkanının, "uygulamada mümkün olan en kısa sürede", önerilen üyelerin kimliğini taraflara bildirmesi gerekiyor; itirazların ise iki iş günü içinde sunulması gerekiyor.

    Davanın büyüklüğü ve komisyonun oluşturulmasının taşıdığı önem dikkate alındığında, üyelerin seçimi süreçte gecikme yaşanan ilk aşama olabilir.

    Hukuk uzmanları, bu sezon içinde nihai bir sonucun çıkmasının pek olası olmadığı görüşünde. Cezanın ne zaman uygulanacağına gelince, İngiltere Premier Lig, cezanın temyiz sonuçlanmadan önce uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmayı reddediyor; ancak liginin süreci hızlandırma isteğine dair işaretler bulunuyor.

  • Sahte kanıt sundukları kanıtlanan tanıklara ne olacak?

    Yayımlanan kararın 29(b) bölümünde, "Bazı olgusal tanıklar, duruşma sırasında doğru olmadığını bildikleri delilleri sundular ve bu nedenle dürüst değillerdi" ifadesine yer verildi.

    Manchester City adına ifade veren bu kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

    İngiltere Ligi Birliği'nin, kararın sansürlenmiş bazı bölümlerini kaldırmak istediği görülüyor. Bu durum, Salı günü yayımladığı açıklamasının sonunda ortaya çıktı; birlik, yalnızca komisyonun "temel bulgularının" özetinin düzeltilmiş bir nüshasını yayımlamak için izin aldığını belirtti.

    Birlik, işlemlerin hâlâ sürdüğünü ve yayımlamadığı davayla ilgili diğer tüm bilgilerin gizli kaldığını vurguladı; "yasa buna engel olmadığı sürece" kararın tamamını yayımlayacağını taahhüt etti.

  • Komite üyelerinin isimleri neden açıklanmadı?

    Komite üyelerinin kimliklerinin açıklanmamasının kesin nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

    Birlik, işlemlerin hâlâ devam ettiğine ve daha sonraki bir aşamada daha fazla materyalin yayımlanabileceği yönünde bir umut bulunduğuna işaret ediyor. Durum, işlemler sırasında ortaya konulacak hukuki argümanlara bağlı olarak gelecekte değişebilir.

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  • Dava cezai kovuşturmaya kadar varabilir mi?

    Bu konu henüz sonuçlanmış değil.

    Şu an için her iki tarafın önceliği temyiz süreçlerine odaklanmış durumda; ayrıca bu dava, İngiltere'de net bir benzer emsalden yoksun.

    İtalya'da ise, aralarında eski başkan Andrea Agnelli'nin de bulunduğu eski Juventus yöneticileri hakkında, mali hesaplarla ilgili bir davada ertelenmiş hapis cezaları verildi. Agnelli 20 ay hapis cezasına çarptırılırken, Juventus'un eski sportif direktörü ve o dönemde Tottenham'ın futbol direktörü olan Fabio Paratici 14 ay hapis cezası aldı.

  • Rakiplerin tazminat talepleri nasıl işleyebilir?

    Manchester City'nin Premier Lig'deki rakiplerinden dört kulüp; Arsenal, Manchester United, Tottenham ve Liverpool, City'nin suçlu bulunması halinde haklarının zamanaşımına uğramamasını güvence altına almak için hukuki talepler sundu.

    Olası talep yollarının en öne çıkanlarından biri, Manchester City'nin ihlallerinin rakiplerini Avrupa kupalarına katılmaktan mahrum bıraktığını öne sürmek. Bu konuda Tottenham'ın güçlü bir gerekçesi olduğu görülüyor; zira 2009 ile 2018 arasındaki dört sezonda ligi, önünde City bulunacak şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralamasının yalnızca bir sıra gerisinde tamamladı.

    Tottenham'ın sunabileceği talebin değeri, dava etrafında dile getirilenlere göre yaklaşık 200 milyon sterline ulaşabilir.

    Ancak talepler zorunlu olarak yalnızca Avrupa kupalarına katılamamayla sınırlı değil; bir kulübün mali ya da sportif durumu nedeniyle belirli bir seviyedeki bir oyuncuyla anlaşamaması gibi dolaylı etkiler de değerlendirilebilir.

    Tazminatların değerinin, bağımsız bir tahkim kurulu tarafından belirlenmesi muhtemel; tıpkı Burnley'nin geçen haziran ayında Everton'dan, kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle 35 milyon sterlin tazminat almasında olduğu gibi.

    Her kulübün kendi davasını ayrı ele almayı tercih edebilecek olmasına rağmen, dört talep zamanla ilgili nedenlerle aynı anda görülebilir.

    Gazete, rakiplere ödenecek tazminatların City'nin gelecekteki mali hesaplarını etkilemesinin çok uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekti; çünkü bu, kulübün yıldan yıla yeni bir ihlale maruz kalması şeklinde bir kısır döngüye yol açabilir, ayrıca bu durum çifte cezalandırma olarak değerlendirilebilir.

  • Avrupa Birliği, Manchester City dosyasını yeniden açabilir mi?

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", herhangi bir karar almadan önce davanın tam sonucunu görmeyi bekleyecek. 

    Ancak "Daily Mail"in aktardığı bilgilere göre, Premier Lig, Manchester City'nin kendi kurallarını ve Avrupa Birliği kurallarını "ciddi şekilde ihlal ettiğini" doğrulamış olsa da, UEFA'nın davayı yeniden açması büyük ölçüde olası görünmüyor. 

    Dosyanın yeniden açılmasının zorluğu ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2020 yılındaki kararına dayanıyor. O dönemde mahkeme, Manchester City'nin iki sezon boyunca Avrupa müsabakalarına katılmasını engelleyen cezayı iptal etmiş, UEFA'nın bazı sonuçlarını onaylarken diğerlerini "zaman aşımına uğradığı" gerekçesiyle reddetmişti. 

    Söz konusu davada City, Avrupa'ya katılım yasağı cezasının iptaliyle birlikte 10 milyon euro para cezası almıştı.

  • İngiltere Ligi 2018 sonrası hesapları soruşturabilir mi?

    Evet, teorik olarak Premier Lig bunu yapabilir.

    Ancak diğer soru şu: Mevcut dosyanın gerektirdiği zaman, çaba ve maliyetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında, birlik gerçekten yeni bir soruşturma yürütmek istiyor mu?

    Şu an itibarıyla, birliğin koridorlarında davanın sonucunun kendi duruşlarının doğruluğunu teyit ettiği yönünde bir his hâkim ve Manchester City temyizi kaybetmesi hâlinde bu hissin süreceği bekleniyor.

  • Manchester City İngiltere Birinci Lig'e düşerse ne olur?

    İngiltere Futbol Ligi "EFL" bu konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı, ancak tüzüğünde bu tür durumları ele alıyor gibi görünen bir madde bulunuyor: 11.6.2 numaralı madde.

    Eğer ceza yalnızca Manchester City'nin Championship'e düşmesine yol açacak bir puan silme cezası olursa, durum basit olacak; zira kulüp ikinci lige düşecek.

    Ancak ceza kulübün ta League Two'ya kadar düşmesine yol açarsa, mesele daha karmaşık bir hâl alacak.

    Bu durumda Manchester City'nin öncelikle İngiltere futbol müsabakaları piramidine geri dönmek için İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması gerekecek. Eğer bu onaylanırsa, kulübün yokluğu, City'nin Premier Lig'den ayrılmasıyla oluşan boşluğu telafi etmek amacıyla ertesi sezon İngiltere Futbol Ligi'nin her kademesinden bir takımın daha yükselmesi anlamına gelecek.

  • Faslı Omar Berrada için hakem ne anlama geliyor?

    Faslı iş adamı Omar Berrada, 2011 yılından beri aralarında icra operasyon direktörlüğünün de bulunduğu çeşitli yönetici görevlerinde bulunduğu Manchester City'den 2024 yılında ayrılarak kulübe geçmesinin ardından, şu anda Manchester United'ın icra kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

    Manchester United ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

    Bununla birlikte, kulüp yetkililerinin Berrada'yı 2024 yılında göreve getirirken gerekli özen denetimlerini yapmadığını düşünmek zor olacaktır; özellikle bu atamanın, Manchester City'ye yöneltilen suçlamaların kamuoyuna açıklanmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiş olması dikkate alındığında.

  • Manchester City'yi şimdi ne bekliyor?

    Şu an için kesin olan şey, kararın davanın sonu olmadığı. Manchester City'nin itiraz sunmak için cuma gününe kadar süresi var, nihai ceza ise henüz açıklanmadı.

    İtirazın sonucu, olası cezaların kapsamının belirlenmesinin önünü açıyor. Bu cezalar, para cezaları ve puan silinmesinden kulübün ligdeki konumunu daha ciddi biçimde etkileyecek yaptırımlara kadar uzanabilir. Öte yandan rakiplerin talepleri ve "UEFA" ya da diğer mercilerden gelebilecek olası hamleler, zamanla gelişebilecek ayrı dosyalar olarak duruyor.

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