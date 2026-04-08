Ceza sahasında yaşanan tuhaf bir el faulünün ardından FC Barcelona'ya penaltı verilmedi! Hansi Flick artık bıktı

Bu olay, sahada anında protestolara ve ardından sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Hakem Istvan Kovacs (Romanya) oyuna devam etmesine izin verdi ve video hakem Christian Dingert (Thallichtenberg) de müdahale etmedi.

Onların ceza sahası içindeki cezalandırılabilir bir el hareketine ve dolayısıyla penaltıya karşı karar vermelerinin olası bir açıklaması: Top henüz ceza sahasını terk etmemişti, bu nedenle Mussos'un pası takım arkadaşına bir pas olarak değerlendirilemezdi, sadece topu ona ulaştırmak ve onun da taç atışını yapmasını sağlamak için yapılan bir manevra olarak değerlendirilebilirdi.

Ancak DAZN yorumcusu Freddy Harder'in de belirttiği gibi, bu yaygın uygulamada kaleci genellikle topu takım arkadaşına yuvarlar, böylece taç atışının henüz yapılmadığını belirtir. Üstelik bu sahnede, ev sahibi takımın oyuncusu Lamine Yamal, doğrudan baskı yapmak için ceza sahası sınırında bekliyordu.