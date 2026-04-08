Maçın 54. dakikasında, Atlético kalecisi Juan Musso, sağ taraftan kendi 5 metrelik alanının kenarına doğru alçak bir kale vuruşu yaptı. Takım arkadaşı Pubill topu eliyle durdurdu, çizgiye yerleştirdi ve ardından kale vuruşunu tekrar yaptı.
Çeviri:
Ceza sahasında yaşanan tuhaf bir el faulünün ardından FC Barcelona'ya penaltı verilmedi! Hansi Flick artık bıktı
Bu olay, sahada anında protestolara ve ardından sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Hakem Istvan Kovacs (Romanya) oyuna devam etmesine izin verdi ve video hakem Christian Dingert (Thallichtenberg) de müdahale etmedi.
Onların ceza sahası içindeki cezalandırılabilir bir el hareketine ve dolayısıyla penaltıya karşı karar vermelerinin olası bir açıklaması: Top henüz ceza sahasını terk etmemişti, bu nedenle Mussos'un pası takım arkadaşına bir pas olarak değerlendirilemezdi, sadece topu ona ulaştırmak ve onun da taç atışını yapmasını sağlamak için yapılan bir manevra olarak değerlendirilebilirdi.
Ancak DAZN yorumcusu Freddy Harder'in de belirttiği gibi, bu yaygın uygulamada kaleci genellikle topu takım arkadaşına yuvarlar, böylece taç atışının henüz yapılmadığını belirtir. Üstelik bu sahnede, ev sahibi takımın oyuncusu Lamine Yamal, doğrudan baskı yapmak için ceza sahası sınırında bekliyordu.
- Getty Images Sport
Barça'ya penaltı verilmedi: Hansi Flick öfkeli
Blaugrana teknik direktörü Hansi Flick, maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından DAZN'de oldukça öfkeliydi: "Kaleci ona pas attı ve o da topa eliyle dokundu. Hadi ama, bu apaçık ortada. VAR'ın neden müdahale etmediğini hiç anlamıyorum. Anlayamıyorum."
Dingert'e bakarak ise şunları ekledi: "O bir Alman. Haydi ama! Bu inanılmaz."
Tıpkı bir zamanlar Gabriel'in FC Bayern'e karşı yaptığı el hareketi gibi
Bu olay, neredeyse tam iki yıl önce FC Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçındaki benzer bir sahneyi akıllara getirdi. 10 Nisan 2024'te Emirates Stadyumu'nda 2-2 biten maçta, Arsenal kalecisi David Raya, topun serbest bırakılmasıyla neredeyse aynı anda düdük çalınmasının ardından kale vuruşunu yaptı. Sinirlenen Arsenal savunmacısı Gabriel, ceza sahası içinde kısa pası aldı ve taç atışını tekrar yaptı; Bayern oyuncuları itiraz ederek penaltı talep etti. Ancak hakem Glenn Nyberg oyuna devam etti ve video yardımcı hakemi müdahale etmedi.
"Bu apaçık bir el penaltısı," diye vurguladı o dönemki Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel maçtan sonra. "O (Nyberg) oyuncularımıza şöyle diyor: Evet, ama bu bir 'çocuk hatası', bunu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde düdüklemezsin. Bu, kural yorumlamasının yepyeni bir şekli. Bu inanılmaz."
- Getty Images Sport
Pau Cubarsi, devre arasından önce oyundan atıldı
Barcelona oyuncuları Çarşamba günü maçın ardından da oldukça öfkeliydi; bazıları Kovacs'a itirazda bulundu. Evinde alınan bu yenilgi, Hansi Flick'in takımının yarı finale yükselme şansını tehlikeye attı. LaLiga rakibine karşı alınan bu yenilginin en önemli nedeni, yine bir hakem kararıydı: İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart.
Kırmızı kart, Cubarsi ile Giuliano Simeone arasındaki bir ikili mücadeleden sonra geldi. Atletico'nun forveti, Barcelona'nın bir kez daha riskli bir şekilde yüksek duran dörtlü savunmasından yararlandı ve orta sahadan Alvarez'in pasının ardından tek başına Katalanların kalesine doğru sprint attı. Cubarsi durumu kurtarmaya çalıştı, Simeone'nin koşu yolunu arkadan kesti ve onu yere indirdi.
Kovacs ilk olarak Cubarsi'ye sarı kart gösterdi. Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone ve bazı oyuncularının öfkeli itirazları ve VAR'ın müdahalesinin ardından hakem monitörlere giderek olayı tekrar izledi. Ardından kararını düzeltti ve Cubarsi'yi erken duşa gönderdi.
Şampiyonlar Ligi: Çeyrek final ilk maçlarının sonuçları
Tarih Maçın başlangıcı Ev sahibi takım Sonuç Deplasman takımı 7.4. 21:00 Real Madrid 1:2 FC Bayern 7 Nisan 21:00 Sporting Lizbon 0:1 Arsenal 8 Nisan 21:00 PSG 2:0 Liverpool 8 Nisan 21:00 FC Barcelona 0:2 Atletico Madrid