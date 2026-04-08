Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026
Falko Blöding

Çeviri:

Ceza sahasında yaşanan tuhaf bir el faulünün ardından FC Barcelona'ya penaltı verilmedi! Hansi Flick artık bıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atlético arasında yaşanan tartışmalı an (0-2). Atlético'dan Marc Pubill'in tuhaf bir el hareketinin ardından Katalanlar boşuna penaltı talep etti.

Maçın 54. dakikasında, Atlético kalecisi Juan Musso, sağ taraftan kendi 5 metrelik alanının kenarına doğru alçak bir kale vuruşu yaptı. Takım arkadaşı Pubill topu eliyle durdurdu, çizgiye yerleştirdi ve ardından kale vuruşunu tekrar yaptı.

  • Bu olay, sahada anında protestolara ve ardından sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Hakem Istvan Kovacs (Romanya) oyuna devam etmesine izin verdi ve video hakem Christian Dingert (Thallichtenberg) de müdahale etmedi.

    Onların ceza sahası içindeki cezalandırılabilir bir el hareketine ve dolayısıyla penaltıya karşı karar vermelerinin olası bir açıklaması: Top henüz ceza sahasını terk etmemişti, bu nedenle Mussos'un pası takım arkadaşına bir pas olarak değerlendirilemezdi, sadece topu ona ulaştırmak ve onun da taç atışını yapmasını sağlamak için yapılan bir manevra olarak değerlendirilebilirdi.

    Ancak DAZN yorumcusu Freddy Harder'in de belirttiği gibi, bu yaygın uygulamada kaleci genellikle topu takım arkadaşına yuvarlar, böylece taç atışının henüz yapılmadığını belirtir. Üstelik bu sahnede, ev sahibi takımın oyuncusu Lamine Yamal, doğrudan baskı yapmak için ceza sahası sınırında bekliyordu.

    • Reklam
  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Barça'ya penaltı verilmedi: Hansi Flick öfkeli

    Blaugrana teknik direktörü Hansi Flick, maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından DAZN'de oldukça öfkeliydi: "Kaleci ona pas attı ve o da topa eliyle dokundu. Hadi ama, bu apaçık ortada. VAR'ın neden müdahale etmediğini hiç anlamıyorum. Anlayamıyorum."

    Dingert'e bakarak ise şunları ekledi: "O bir Alman. Haydi ama! Bu inanılmaz."

  • Tıpkı bir zamanlar Gabriel'in FC Bayern'e karşı yaptığı el hareketi gibi

    Bu olay, neredeyse tam iki yıl önce FC Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçındaki benzer bir sahneyi akıllara getirdi. 10 Nisan 2024'te Emirates Stadyumu'nda 2-2 biten maçta, Arsenal kalecisi David Raya, topun serbest bırakılmasıyla neredeyse aynı anda düdük çalınmasının ardından kale vuruşunu yaptı. Sinirlenen Arsenal savunmacısı Gabriel, ceza sahası içinde kısa pası aldı ve taç atışını tekrar yaptı; Bayern oyuncuları itiraz ederek penaltı talep etti. Ancak hakem Glenn Nyberg oyuna devam etti ve video yardımcı hakemi müdahale etmedi.

    "Bu apaçık bir el penaltısı," diye vurguladı o dönemki Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel maçtan sonra. "O (Nyberg) oyuncularımıza şöyle diyor: Evet, ama bu bir 'çocuk hatası', bunu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde düdüklemezsin. Bu, kural yorumlamasının yepyeni bir şekli. Bu inanılmaz."

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Pau Cubarsi, devre arasından önce oyundan atıldı

    Barcelona oyuncuları Çarşamba günü maçın ardından da oldukça öfkeliydi; bazıları Kovacs'a itirazda bulundu. Evinde alınan bu yenilgi, Hansi Flick'in takımının yarı finale yükselme şansını tehlikeye attı. LaLiga rakibine karşı alınan bu yenilginin en önemli nedeni, yine bir hakem kararıydı: İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart.

    Kırmızı kart, Cubarsi ile Giuliano Simeone arasındaki bir ikili mücadeleden sonra geldi. Atletico'nun forveti, Barcelona'nın bir kez daha riskli bir şekilde yüksek duran dörtlü savunmasından yararlandı ve orta sahadan Alvarez'in pasının ardından tek başına Katalanların kalesine doğru sprint attı. Cubarsi durumu kurtarmaya çalıştı, Simeone'nin koşu yolunu arkadan kesti ve onu yere indirdi.

    Kovacs ilk olarak Cubarsi'ye sarı kart gösterdi. Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone ve bazı oyuncularının öfkeli itirazları ve VAR'ın müdahalesinin ardından hakem monitörlere giderek olayı tekrar izledi. Ardından kararını düzeltti ve Cubarsi'yi erken duşa gönderdi.

  • Şampiyonlar Ligi: Çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

    TarihMaçın başlangıcıEv sahibi takımSonuçDeplasman takımı
    7.4.21:00Real Madrid1:2FC Bayern
    7 Nisan21:00Sporting Lizbon0:1Arsenal
    8 Nisan21:00PSG2:0Liverpool
    8 Nisan21:00FC Barcelona0:2Atletico Madrid
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM