28 yaşındaki stoper, United'ın salı günü Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilmesinin ardından büyük yankı uyandırdı. Stadyumda yayıncılara doğrudan konuşan Arjantinli millî futbolcu, kulübün mevcut sıkıntılarının sorumluluğunu yönetim kuruluna yükledi ve futbol direktörü Jason Wilcox'u özellikle hedef aldı.

Martinez'in şaşkınlık yaratan açıklamaları, United'ın son dönemdeki transferlerine ilişkin derin rahatsızlığını gözler önüne serdi. Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'nın toplam 155 milyon sterlin karşılığında takıma katılmasına rağmen savunmacı, kadronun en üst düzeyde mücadele etmek için gereken kaliteden hâlâ ciddi ölçüde yoksun olduğunu düşünüyor.

Şikâyetlerini kamuoyu önünde dile getirmesinin Old Trafford yönetimini çileden çıkardığı bildiriliyor. Teknik direktör Michael Carrick, sezona yapılan kötü başlangıcın ardından zaten büyük baskı altındayken savunmacının açıkça yönetime karşı çıkma kararı kulübü daha da büyük bir çalkantıya sürükledi.



