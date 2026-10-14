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Ceza kapıda! Manchester United, Atletico Madrid yenilgisinin ardından kulüp yönetimini sert biçimde hedef alan Lisandro Martinez'e disiplin cezası vermeye hazırlanıyor
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28 yaşındaki stoper, United'ın salı günü Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilmesinin ardından büyük yankı uyandırdı. Stadyumda yayıncılara doğrudan konuşan Arjantinli millî futbolcu, kulübün mevcut sıkıntılarının sorumluluğunu yönetim kuruluna yükledi ve futbol direktörü Jason Wilcox'u özellikle hedef aldı.
Martinez'in şaşkınlık yaratan açıklamaları, United'ın son dönemdeki transferlerine ilişkin derin rahatsızlığını gözler önüne serdi. Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'nın toplam 155 milyon sterlin karşılığında takıma katılmasına rağmen savunmacı, kadronun en üst düzeyde mücadele etmek için gereken kaliteden hâlâ ciddi ölçüde yoksun olduğunu düşünüyor.
Şikâyetlerini kamuoyu önünde dile getirmesinin Old Trafford yönetimini çileden çıkardığı bildiriliyor. Teknik direktör Michael Carrick, sezona yapılan kötü başlangıcın ardından zaten büyük baskı altındayken savunmacının açıkça yönetime karşı çıkma kararı kulübü daha da büyük bir çalkantıya sürükledi.
- AFP
Disiplin cezası ‘kaçınılmaz’
Manchester United yöneticileri, eleştirilerini açıkça dile getiren savunmacıya karşı sert adımlar atmaya hazırlanıyor. The Athletic'in haberine göre kulüp kaynakları, oyuncunun maç sonrasındaki davranışları nedeniyle yüklü bir para cezasını kaçınılmaz görüyor.
Savunmacının eleştirilerinde ısrar etmesi ve bunları birden fazla televizyon röportajında yinelemesi kulübü zor durumda bıraktı. Disiplin gerekçesiyle ilk 11'den çıkarılması da ciddi biçimde değerlendiriliyor. Bu, United'ın sıradaki lig maçlarında yedek kulübesinde kalabileceği anlamına geliyor.
Protokolün bu ağır biçimde ihlal edilmesi, Martinez'in Manchester'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin beklentileri de görünüşe göre ortadan kaldırdı. The Athletic, savunmacının 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesini uzatma ihtimalinin artık neredeyse kalmadığını belirtti. Yazın kulübe gelir sağlamak amacıyla satılması ya da ileride bedelsiz ayrılması yoluyla ses getirecek bir ayrılık giderek daha olası görünüyor.
Eleştirilerin hedefindeki yönetim kurulu
Martinez'e mali bir ceza verilmesi beklenirken, gösterdiği sert tepki Wilcox'un yönetimine ilişkin kulüp içindeki gerçek huzursuzluğu gözler önüne seriyor. Zorlu bir dönemi yöneten futbol direktörü, daha önce eski teknik direktör Ruben Amorim'in aniden görevden alınmasından önce onunla ters düşmüştü.
United'ın öncelikli hedeflerinden birkaçını transfer edememesi ve sakatlıklara yatkın Benjamin Sesko'ya destek olacak yeni bir forvet almama kararı, kadroda gözle görülür bir dengesizlik yarattı. Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi rakiplerin son transfer döneminde Manchester United'dan daha fazla para harcaması da soyunma odasındaki hoşnutsuzluğu artırdı.
Martinez'in sözleşme durumu da belirsizliği artırıyor. Kulübün sözleşmesini 2028'e kadar uzatma opsiyonu bulunsa da Arjantinli oyuncunun üst düzey yöneticilerle bozulan ilişkisi, Premier League'deki döneminin çalkantılı bir şekilde sona erebileceğine işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Yorkshire'a kritik bir yolculuk
Manchester United, pazar günü ezeli rakibi Leeds United ile Elland Road'da karşılaşmak üzere deplasmana giderken hızla yeniden maçına odaklanmalı. Görevdeki geleceğine yönelik artan sorgulamaları hafifletmek için galibiyete şiddetle ihtiyaç duyan Carrick'in yerine, Eddie Howe ve Antonio Conte gibi tanınmış teknik direktörlerin adı şimdiden Old Trafford'daki görevle anılıyor.
Martinez'in kritik Premier League karşılaşmasında maç kadrosu dışında bırakılıp bırakılmayacağı henüz belli değil. Ancak Carrick, kulübü saran mevcut krizi yatıştırmak istiyorsa ligde galibiyet şart.
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