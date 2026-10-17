Cevap Yamal ile Mbappe arasında: Barcelona, Real Madrid'in Betis'te yaşadığı felaketten nasıl kurtuldu?

İstatistiklere bakıldığında Yamal bir gol atıp bir asist yaptı; ancak bu rakamlar tek başına, Fas kökenli oyuncunun o maçta oynadığı rolün önemini anlatmaya yetmiyor.

İlk yarıda Barcelona, Real Betis'in savunma hatlarını hiçbir şekilde kırmayı başaramadı; öyle ki İspanyol orta saha oyuncusu Rodrigo'nun kaydettiği ikinci gol bile bir kornerden geldi.

Belki de bu, Lamine Yamal'ın attığı ilk golün önemini daha da çok ortaya koyuyor. Zira o gol, tamamen bireysel bir yetenekle, ceza sahası dışından çekilen ve Real Betis'in kurduğu tüm savunma hatlarını kıran sert bir şutla geldi.

İkinci yarının başında Betis eşitliği arıyorken, Lamine üçüncü golü Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a hazırladı.

Hakem Ricardo de Burgos, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti; ancak Yamal umudunu kaybetmedi ve golü yeniden, yine Brezilyalı forvet için hazırladı.

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımı hemen ardından ikinci golünü kaydetti, ancak Lamine Yamal'ın büyülü dokunuşu sayesinde bu gol eşitliği sağlamak için değil, farkı azaltmak için oldu.