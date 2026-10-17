Cevap Yamal ile Mbappe arasında: Barcelona, Real Madrid'in Betis'te yaşadığı felaketten nasıl kurtuldu?

Yamal'ın, savunma sağlamlığına rağmen Barcelona'yı Real Betis karşısında büyük bir galibiyete taşımadaki rolünden söz edilirken, akla Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de aynı rolü üstlenmekte başarısız olmasıyla ilgili bir soru geliyor.
Bugünkü maçta yaşananlar, tam olarak bu soruya yanıt veriyor; çünkü Yamal, alanların daralması ve Real Betis'in sıkı savunması karşısında Barcelona'yı kurtarmak için kimsenin yardımını beklemedi.
Yamal, kurtarıcı rolünü bizzat üstlendi ve kaleye yakın olmaya ihtiyaç duymadan uzak mesafeden yaptığı vuruşla ilk golü kaydetti.
İspanyol yıldız bununla da yetinmedi; yarı alanlarda takım arkadaşlarına fırsatlar yaratma konusunda büyük maharet gösterdi ve kötü bitiricilik olmasaydı, Gabriel Jesus'un attığı golün dışında birden fazla gole asist yapacaktı.
Buna karşılık Mbappe, bu tür dar alanlar karşısında kendisini aciz buluyor; yetenekleri ne rakipleri çalımlamasına ne de Lamine'in ustalıkla uyguladığı türden büyülü ara pasları takım arkadaşlarına vererek onlara fırsat yaratmasına imkân tanıyor.
Hatta Mbappe, bazı durumlarda Arda Güler ya da Vinicius Junior gibi kendisine o büyülü pasları ulaştıracak birini bulamadığında, kaleye ulaşmakta tamamen aciz kalıyor.