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yamal mbappe(C)Getty images
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Cevap Yamal ile Mbappe arasında: Barcelona, Real Madrid'in Betis'te yaşadığı felaketten nasıl kurtuldu?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
K. Mbappe
Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
İspanya
Fransa

İspanyol yıldız, Katalan ekibini heyecan dolu bir galibiyete taşıdı

Bazen çok fazla takım oyununa ihtiyacınız olmaz; düğümleri çözebilecek ve en zor anlarda çözüm üretebilecek tek bir oyuncu yeter.

Şu an dünya futbolundan söz ederken, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal kadar çözüm üretebilen bir oyuncu bulunmuyor. Bunu, İspanya La Liga'da Real Betis karşılaşmasında bir kez daha kanıtladı.

Barcelona, bugün cumartesi günü İspanya La Liga'nın 9. haftasında Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Real Betis'i 5-2 yendi.

  • Cevap: Lamine Yamal

    İstatistiklere bakıldığında Yamal bir gol atıp bir asist yaptı; ancak bu rakamlar tek başına, Fas kökenli oyuncunun o maçta oynadığı rolün önemini anlatmaya yetmiyor.

    İlk yarıda Barcelona, Real Betis'in savunma hatlarını hiçbir şekilde kırmayı başaramadı; öyle ki İspanyol orta saha oyuncusu Rodrigo'nun kaydettiği ikinci gol bile bir kornerden geldi.

    Belki de bu, Lamine Yamal'ın attığı ilk golün önemini daha da çok ortaya koyuyor. Zira o gol, tamamen bireysel bir yetenekle, ceza sahası dışından çekilen ve Real Betis'in kurduğu tüm savunma hatlarını kıran sert bir şutla geldi.

    İkinci yarının başında Betis eşitliği arıyorken, Lamine üçüncü golü Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a hazırladı.

    Hakem Ricardo de Burgos, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti; ancak Yamal umudunu kaybetmedi ve golü yeniden, yine Brezilyalı forvet için hazırladı.

    Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin takımı hemen ardından ikinci golünü kaydetti, ancak Lamine Yamal'ın büyülü dokunuşu sayesinde bu gol eşitliği sağlamak için değil, farkı azaltmak için oldu.

  • Real Madrid'in kabusu: Barcelona'nın oyunu

    Yamal'ın sahada sergilediği performansla birlikte Barcelona, son yıllarda Endülüs ekibinin kalesinde Real Betis karşısında alışkanlık haline gelen bir galibiyete daha ulaştı.

    Barcelona, La Liga'da Real Betis ile oynadığı son 10 maçın 9'unu rakibinin sahasında kazanmayı başardı; bir maç berabere bitti ve Endülüs ekibi hiçbir galibiyet elde edemedi.

    Dahası, Real Betis La Liga'da Benito Villamarín Stadı'nda Barcelona'yı 18 yıldır yenemiyor; son galibiyeti Mart 2008'de aldığı 3-2'lik sonuçla gerçekleşti.

    Bu durum, Real Betis'in stadının ezeli rakip Real Madrid için bir kabus olarak görüldüğü bir dönemde yaşanıyor; zira Real Madrid son 5 yılda bu sahada kazanmayı başaramadı.

    Ağustos 2021'de Real Betis'in sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetten bu yana Real Madrid, Endülüs ekibinin kalesinde 5 maç oynadı; bunların 3'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise yenildi. Son yenilgisi bu sezon içinde geldi.

  • Yamal neden başarılı oldu, Mbappe neden başarısız?

    Yamal'ın, savunma sağlamlığına rağmen Barcelona'yı Real Betis karşısında büyük bir galibiyete taşımadaki rolünden söz edilirken, akla Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de aynı rolü üstlenmekte başarısız olmasıyla ilgili bir soru geliyor.

    Bugünkü maçta yaşananlar, tam olarak bu soruya yanıt veriyor; çünkü Yamal, alanların daralması ve Real Betis'in sıkı savunması karşısında Barcelona'yı kurtarmak için kimsenin yardımını beklemedi.

    Yamal, kurtarıcı rolünü bizzat üstlendi ve kaleye yakın olmaya ihtiyaç duymadan uzak mesafeden yaptığı vuruşla ilk golü kaydetti.

    İspanyol yıldız bununla da yetinmedi; yarı alanlarda takım arkadaşlarına fırsatlar yaratma konusunda büyük maharet gösterdi ve kötü bitiricilik olmasaydı, Gabriel Jesus'un attığı golün dışında birden fazla gole asist yapacaktı.

    Buna karşılık Mbappe, bu tür dar alanlar karşısında kendisini aciz buluyor; yetenekleri ne rakipleri çalımlamasına ne de Lamine'in ustalıkla uyguladığı türden büyülü ara pasları takım arkadaşlarına vererek onlara fırsat yaratmasına imkân tanıyor.

    Hatta Mbappe, bazı durumlarda Arda Güler ya da Vinicius Junior gibi kendisine o büyülü pasları ulaştıracak birini bulamadığında, kaleye ulaşmakta tamamen aciz kalıyor.

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  • Lamine Yamal ne yaptı?

    Bunu rakamların diliyle daha net görmek mümkün. Rakamlar, sahada sergilediği büyüleyici dokunuşlarla Lamine Yamal'ın Barcelona-Real Betis maçının en iyi oyuncusu olduğunu kolayca ortaya koyuyor.

    "Sofascore" verilerine göre Yamal, maçın en yüksek puanını alan oyuncu oldu (8.7). İspanyol yıldız, takım arkadaşları Rodrygo (8.5) ve Pau Cubarsi'yi (8.3) geride bıraktı.

    Lamine Yamal, 70 dakika boyunca sahada kaldığı süre içinde bir gol kaydetti ve 4 şut denemesi yaptı. Bunlardan 2'si kaleyi buldu, biri dışarı gitti, biri de bloklandı.

    Bir gole asist yapmasının yanı sıra İspanyol kanat oyuncusu 2 net gol fırsatı yarattı ve 32 pas denemesinde 21 isabetli pasla %66 isabet oranına ulaştı.

    En dikkat çekici rakam ise çalımlarla ilgili. Yamal 8 çalım denemesinin 6'sında başarılı oldu ve %75 başarı oranına ulaştı. Bu, İspanyol yıldızın sahip olduğu olağanüstü yetenekleri gösteren son derece yüksek bir oran.

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