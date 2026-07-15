Cevap her zaman Messi… Arjantin, Mısırlıları alt eden silahıyla Dünya Kupası finaline yükseldi

Buna karşılık, Arjantin milli takımı çeyrek finalde İsviçre ile karşılaştığı ilk on birde tek bir değişiklik yaptı, ancak bu değişiklik çok önemliydi.
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, defansif orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'un yerine Giuliano Simeone'yi sağ kanat pozisyonunda sahaya sürdü.
Bu değişiklikle birlikte Arjantin milli takımının oyun sistemi teorik olarak 4-4-1-1'den 4-3-3'e geçti, ancak pratikte pek bir değişiklik olmadı.
Arjantin Milli Takımı’nın kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Emiliano Martínez
Defans: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina
Orta saha: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
Forvet: Julian Alvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone