Cevap her zaman Messi… Arjantin, Mısırlıları alt eden silahıyla Dünya Kupası finaline yükseldi

Teknik direktörlerin, özellikle de Scaloni’nin yaptığı değişikliklerden, sağ kanat pozisyonuna bir oyuncu daha ekleyerek hücum gücünü artırma isteği anlaşılıyordu; ancak tam tersi bir durum yaşandı.

İki ülke arasında bilinen rekabet ve çekişme, maça damgasını vurdu. Fiziksel mücadeleler maçın ilk dakikalarından itibaren başladı ve bu da çok sayıda faulün işlenmesine yol açtı; hatta ilk yarıda 19 faul kaydedildi, yani yaklaşık her iki dakikada bir faul işlendi.

Bu tekrarlanan hatalar, oyun süresini, maçın ritmini ve her iki takımın fırsatlarını etkiledi; hatta Dünya Kupası tarihinde ilk kez, ilk 30 dakikada her iki takımın kalesine de hiçbir şut atılmadı.

Genel olarak bakıldığında, ilk yarı 2026 Dünya Kupası’nda şut sayısı açısından en düşük performansın sergilendiği yarı oldu; sadece 3 şut atıldı ve bunların hepsi direk ve üst direğin dışına gitti.

İlk yarı, 0,8 beklenen gol ortalamasıyla sona erdi; bu, Dünya Kupası tarihindeki eleme maçları arasında en düşük rakamdı ve bu durum, serbest güreş tarzında geçen ilk yarıda teknik becerilerin eksikliğinin açık bir göstergesiydi.