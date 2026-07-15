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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cevap her zaman Messi… Arjantin, Mısırlıları alt eden silahıyla Dünya Kupası finaline yükseldi

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İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
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Mısır
L. Messi
İngiltere
Arjantin
ABD
Mısır

Tango, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finalinde

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmek için Mısırlıları mağlup eden bir taktik uyguladı.

Arjantin milli takımı, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

  • 3 İngilizce değişiklik

    İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, çeyrek finalde Norveç'e karşı sahaya çıkan kadroya göre 3 değişiklik yaparak maça başladı.

    Tuchel, Ezra Konsa'nın yerine sağ bek pozisyonunda Reece James'i sahaya sürerken, sol kanatta ise Nico O'Reilly'nin yerine Jed Spence'i ilk 11'de sahaya çıkardı.

    En dikkat çeken değişiklik ise hücum hattında yaşandı; Morgan Rogers, Noni Madueke'nin yerine sağ kanatta forma giydi.

    İngiltere milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

    Kaleci: Jordan Pickford

    Defans: Reece James, Marc Jhe, John Stones, Jed Spence

    Orta saha: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson

    Forvet: Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon

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  • Tek bir Arjantinli değişiklik

    Buna karşılık, Arjantin milli takımı çeyrek finalde İsviçre ile karşılaştığı ilk on birde tek bir değişiklik yaptı, ancak bu değişiklik çok önemliydi.

    Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, defansif orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'un yerine Giuliano Simeone'yi sağ kanat pozisyonunda sahaya sürdü.

    Bu değişiklikle birlikte Arjantin milli takımının oyun sistemi teorik olarak 4-4-1-1'den 4-3-3'e geçti, ancak pratikte pek bir değişiklik olmadı.

    Arjantin Milli Takımı’nın kadrosu şu şekildeydi:

    Kaleci: Emiliano Martínez

    Defans: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina

    Orta saha: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

    Forvet: Julian Alvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone

  • Güreşin ilk raundu

    Teknik direktörlerin, özellikle de Scaloni’nin yaptığı değişikliklerden, sağ kanat pozisyonuna bir oyuncu daha ekleyerek hücum gücünü artırma isteği anlaşılıyordu; ancak tam tersi bir durum yaşandı.

    İki ülke arasında bilinen rekabet ve çekişme, maça damgasını vurdu. Fiziksel mücadeleler maçın ilk dakikalarından itibaren başladı ve bu da çok sayıda faulün işlenmesine yol açtı; hatta ilk yarıda 19 faul kaydedildi, yani yaklaşık her iki dakikada bir faul işlendi.

    Bu tekrarlanan hatalar, oyun süresini, maçın ritmini ve her iki takımın fırsatlarını etkiledi; hatta Dünya Kupası tarihinde ilk kez, ilk 30 dakikada her iki takımın kalesine de hiçbir şut atılmadı.

    Genel olarak bakıldığında, ilk yarı 2026 Dünya Kupası’nda şut sayısı açısından en düşük performansın sergilendiği yarı oldu; sadece 3 şut atıldı ve bunların hepsi direk ve üst direğin dışına gitti.

    İlk yarı, 0,8 beklenen gol ortalamasıyla sona erdi; bu, Dünya Kupası tarihindeki eleme maçları arasında en düşük rakamdı ve bu durum, serbest güreş tarzında geçen ilk yarıda teknik becerilerin eksikliğinin açık bir göstergesiydi.

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  • Meksika Tarifi

    İkinci yarıyla birlikte durum tamamen değişti, özellikle de Arjantin milli takımı açısından; ikinci yarıya İngiliz savunmasına yoğun bir baskı uygulayarak başlayan Arjantin’in forveti Julian Álvarez, ilk iki dakikada iki gol fırsatını kaçırdı.

    Buna karşılık İngiltere milli takımı temkinli oyununu sürdürdü; oyuncuları Arjantin hücumunun önündeki boşlukları kapatmaya özen gösterirken, öne geçmek için kontrataklarda uzun paslar attılar ve bu taktik gerçekten de işe yaradı.

    İkinci yarının 10. dakikasında, Tuchel’in Arjantin karşısında şans verdiği Morgan Rogers hızla ilerleyerek isabetli bir orta yaptı; Anthony Gordon da bu topu ustaca ağlara gönderdi.

    Bu senaryo, İngiltere milli takımının çeyrek finalde Meksika ile oynadığı maçtaki performansını akıllara getirdi. O maçta da İngiltere, ev sahibi takımın atakları karşısında sağlam durmuş, ardından iki gol atarak öne geçmiş ve maçı 3-2 kazanmıştı.

  • Mısırlıları öldüren silah… Ve cevap her zaman Messi

    Skorun geride kalmasıyla Scaloni, çeyrek finalde Mısır karşısında 0-2 geriden gelip 3-2 galibiyete dönüştürmek için başvurduğu çözüme, yani ortalara başvurdu.

    İkinci yarı başlarken, kanat oyuncusu Nicolás González sol kanatta oyuna girdi; böylece Julián Álvarez, daha derin bir pozisyonda sabit kalarak kanatlardan gelen ortaları karşılayabildi.

    Ardından Giuliano Simeone’nin oyundan çıkmasıyla Messi açıkça sağ kanat pozisyonuna geçti ve görevi netleşti: ceza sahası içine ters çapraz ortalar göndermek.

    Messi’nin kanatta bulunması, oyuncuların onun etrafında toplanmasına neden oldu; bu da Enzo Fernández’in şut çekebilmesi için derinlikte boşluk açtı ve maçın bitimine birkaç dakika kala, Messi’nin kendi pasıyla beraberlik golünü attı.

    Maçın son dakikalarında Lautaro Martínez, Julian Álvarez’in yanında ikinci bir forvet olarak oyuna girdi ve takım, tek çözüm olarak ortalara bel bağladı; sonunda da Messi’nin bir başka ortasından ikinci ve galibiyet golünü attı.