AFP
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Cesur tahminde, Londra'nın sürpriz rakipleri Arsenal'ın şampiyonluk unvanını tehdit edebilecek Premier League'in gizli favorisi olarak gösterildi
Arsenal şampiyonluğun favorisi olarak öne çıktı
Arsenal, Arteta'nın sonunda Premier League kupasını kuzey Londra'ya getirmesinin ardından yeni sezona yenilmesi gereken takım olarak giriyor. Arsenal, rakiplerinin önünde kalmayı sağlamak için transfer piyasasında agresif davrandı; Club Brugge'dan Christos Tzolis'i ve Leeds United'dan Illan Meslier'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes'i 75 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna katmaya da hazırlandığı bildiriliyor.
McCoist'in Premier League şampiyonluk tahminleri
Eski İskoçya milli futbolcusu Ally McCoist, talkSPORT'a konuşurken, son şampiyonun şu anda ligin geri kalanı için ölçüt olduğunu kabul etti. "Bence şu anda Arsenal, turnuvanın başında benim favorim olurdu, ama çok az farkla" dedi. "Liverpool'da gelişim var, Manchester United'da gelişim var. United'ın elbette düşüneceği Avrupa futbolu da var, ama bence bunu görmek ilginç olacak."
Eski İskoçya forveti, Manchester City'nin hâlâ bir tehdit olmaya devam ettiğini, ancak Pep Guardiola'nın yokluğunun belirsizlik yarattığını belirtti. "Pep olmadan Manchester City için ne olacağını bilmiyoruz ama bence Rodri çok büyüktü, Dünya Kupası'nda olağanüstüydü" diye ekledi. "Bence bu onun en iyi seviyesine dönüşüydü. Bence muazzamdı. Bu yüzden o hayati önemde, kesinlikle hayati önemde.
"Lig şampiyonluğunu savunmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama ben sadece Arsenal'in, kesinlikle garanti olmadığını düşünüyorum, ancak muhtemelen favori olarak sezona başlayan takım onları gösteririm."
Chelsea sürpriz aday olarak öne çıkıyor
Gündem hâlâ Emirates'te yoğunlaşmış olsa da McCoist, Stamford Bridge'de sürprizi yaratabilecek kişinin Xabi Alonso olabileceğine inanıyor. Chelsea, İspanyol teknik adama destek vermek için büyük harcama yaptı; buna Morgan Rogers için ödenen dudak uçuklatan 117 milyon sterlinlik anlaşma da dahil. Yorumcu, Almanya'daki başarılı döneminin ardından Alonso'nun kulübeye getirdiği taktik zekâya dikkat çekti.
McCoist, "Çok heyecanlıyım. Bence teknik direktör çok ama çok akıllıca bir hamle" dedi. "Önemli olan, en az diğer her şey kadar, antrenmandan önce soyunma odasında, antrenmandan sonra, yani tüm bu süreçte neler yaşandığı."
- Getty Images Sport
Gençlik hareketine deneyim eklendi
Son yıllarda Chelsea’ye yöneltilen başlıca eleştirilerden biri, pahalı ve genç kadrosunda tecrübeli oyuncu varlığının yetersiz olmasıydı. Alonso, Premier League’in tecrübeli isimleri Jordan Henderson ve Danny Welbeck’i kadroya katarak bunu düzeltmeye çalıştı. McCoist, bu takviyelerin Cobham’daki iç kültürü dönüştüreceğine ve farklı teknik adamlar dönemindeki önceki süreçlerde eksik olan "birlikteliği" sağlayacağına inanıyor.
McCoist, "Chelsea’ye baktık ve eleştirilerden biri, genç bir oyuncu grubu gibi görünmeleriydi. Zaman zaman gerçekten bir yönleri ya da birliktelikleri yokmuş gibi görünüyorlardı" dedi. "Bu iki transfer, Henderson ve Welbeck, doğrudan o soyunma odasına girecek ve size söyleyeyim, getirecekleri şeylerden biri saygı olacak.
"Ayrıca olayları görüp takip edebilecekler. Chelsea’nin sezona nasıl başlayacağını gerçekten merak ediyorum. Bence izlenmesi gereken takımlardan biri olabilirler; belli ki gerçekten kaliteli bazı oyunculara sahipler."
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