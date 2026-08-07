Eski İskoçya milli futbolcusu Ally McCoist, talkSPORT'a konuşurken, son şampiyonun şu anda ligin geri kalanı için ölçüt olduğunu kabul etti. "Bence şu anda Arsenal, turnuvanın başında benim favorim olurdu, ama çok az farkla" dedi. "Liverpool'da gelişim var, Manchester United'da gelişim var. United'ın elbette düşüneceği Avrupa futbolu da var, ama bence bunu görmek ilginç olacak."

Eski İskoçya forveti, Manchester City'nin hâlâ bir tehdit olmaya devam ettiğini, ancak Pep Guardiola'nın yokluğunun belirsizlik yarattığını belirtti. "Pep olmadan Manchester City için ne olacağını bilmiyoruz ama bence Rodri çok büyüktü, Dünya Kupası'nda olağanüstüydü" diye ekledi. "Bence bu onun en iyi seviyesine dönüşüydü. Bence muazzamdı. Bu yüzden o hayati önemde, kesinlikle hayati önemde.

"Lig şampiyonluğunu savunmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama ben sadece Arsenal'in, kesinlikle garanti olmadığını düşünüyorum, ancak muhtemelen favori olarak sezona başlayan takım onları gösteririm."