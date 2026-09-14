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Cesc Fabregas, tarihi Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından formda Como'dan Parma maçı için yeniden odaklanmasını istedi
Avrupa zaferinin ardından odağı korumak
Como, RB Leipzig karşısında aldığı 4-1’lik çarpıcı galibiyetin ardından alışık olmadığı bir bölgede bulunuyor; bu sonuç, Lariani için Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir ilk maça işaret etti. Ancak Fabregas, takımının Stadio Sinigaglia’da Parma’yı ağırlayacağı maçta Avrupa dönüşü rehavet yaşamamasını sağlamaya kararlı. Eski Dünya Kupası kazananı, Avrupa’nın elit organizasyonunun eşsiz cazibesini kabul ederken pazartesi günkü başlama vuruşu öncesinde profesyonel toparlanma ve zihinsel olarak yeniden odaklanma ihtiyacını vurguladı.
Fabregas, “İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmanın heyecanı sizi coşturur. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nin duyguları bir kenara bırakılmalı ve enerjiye dönüştürülmeli, Parma karşısında yine harika bir performansa ihtiyacımız var” dedi. “17 yaşındaki ilk maçımı hatırlıyorum, bu özel bir şey ve Şampiyonlar Ligi bir oyuncuya gerçekten farklı bir motivasyon veriyor. Doğru şekilde toparlanarak, doğru yiyip içerek bu maçın önemini anlamamız gerekiyor.”
- Getty Images
Lombardiya'da masal gibi bir hayat sürüyor
Como’nun sadece üç yıl içinde Serie B’nin derinliklerinden Avrupa futbolunun zirvesine yükselişi, futbol dünyasının hayal gücünü harekete geçirdi. Ancak Fabregas ayakları yere basan tavrını koruyor ve projenin başarısının duygusallıktan çok sıkı çalışma ile birlikten kaynaklandığında ısrar ediyor.
Fabregas, "Dışarıdan bakıldığında bu bir peri masalı gibi görünüyor, bunu anlıyorum. Çünkü bunu kimse beklemiyordu. Sırrı, bu grubun kenetlenmiş olması" dedi. "İşler iyi gittiğinde kendimi fazla kaptırmıyorum, işler kötü gittiğinde de moralimi fazla bozmuyorum. Bu yüzden medyanın bakış açısından kendimizi soyutlayıp işimize odaklanmalıyız."
Baturina ve Diao'nun yükselişi
Como'nun son dönemdeki yükselişinin merkezindeki isimlerden biri Martin Baturina oldu ve performansları teknik direktöründen övgü dolu sözler aldı. Fabregas, Hırvat oyun kurucuyu oyun için doğuştan bir sezgiye sahip "anarşik bir yetenek" olarak tanımladı. Baturina, Leipzig karşısındaki farklı galibiyette kilit rol oynadı ve 23 yaşını aşan bir olgunluk seviyesi sergiledi. Onun yanında Assane Diao da sonunda kulüpteki ilk sezonunu sekteye uğratan sakatlık endişelerini ve psikolojik engelleri aşarak çok iyi bir form yakaladı.
"Bu oyuncuların potansiyeli var, büyük bir yeteneğe sahipler ve her gün gelişiyorlar" diyen Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Diao, kısmen sakatlıklar nedeniyle de işler ters gittiğinde daha sinirliydi, morali bozuluyordu, başka bir şeyin daha kötü gideceğinden korkuyordu. Şimdi doğru yolu buldu ve sakin, ki uzun bir sakatlık arasından sonra bu kolay değildir."
"Aynısı biraz anarşik bir yetenek olan Baturina için de geçerli, ne yapması gerektiğini hissediyor. Geçen gün attığı ilk gol inanılmazdı, her zaman doğru duruşa sahip ve sprint atmasına gerek kalmadan doğru yere giriyor. Ayrıca hırsı, açlığı, kayarak müdahaleye girme ve topun gittiği yere ulaşma isteği de var."
- Getty Images Sport
Diego Carlos ile yeniden bir araya gelme
Parma ile oynanacak mücadele, Como'nun Diego Carlos ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle duygusal bir alt hikâye de barındırıyor. Brezilyalı savunmacı, yaz transfer döneminde Fabregas'ın önemli hedeflerinden biriydi; kulüp, başarılı geçen kiralık döneminin ardından oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istiyordu. Yoğun görüşmelere ve teknik direktör ile oyuncu arasındaki güçlü kişisel ilişkiye rağmen anlaşma son aşamada çöktü ve tecrübeli stoper bunun yerine pazartesi günkü rakibe katıldı.
Fabregas, "Yaz boyunca Diego ile konuştum, aramız çok iyi. Doğru, her zaman aklımızdaydı ama olmadığında da harika bir konuşma yaptık. Ailemizin bir parçasıydı, sonunda bazı küçük detaylar nedeniyle olmadı. Geçen sezon Kempf'in sakat olduğu ve Ramon'un da çok sık oynamadığı bir dönem vardı, bu yüzden kendini gerçekten sonuna kadar zorladı ve biz de ona teşekkür etmek istedik" dedi.
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