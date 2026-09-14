Como, RB Leipzig karşısında aldığı 4-1’lik çarpıcı galibiyetin ardından alışık olmadığı bir bölgede bulunuyor; bu sonuç, Lariani için Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir ilk maça işaret etti. Ancak Fabregas, takımının Stadio Sinigaglia’da Parma’yı ağırlayacağı maçta Avrupa dönüşü rehavet yaşamamasını sağlamaya kararlı. Eski Dünya Kupası kazananı, Avrupa’nın elit organizasyonunun eşsiz cazibesini kabul ederken pazartesi günkü başlama vuruşu öncesinde profesyonel toparlanma ve zihinsel olarak yeniden odaklanma ihtiyacını vurguladı.

Fabregas, “İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmanın heyecanı sizi coşturur. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nin duyguları bir kenara bırakılmalı ve enerjiye dönüştürülmeli, Parma karşısında yine harika bir performansa ihtiyacımız var” dedi. “17 yaşındaki ilk maçımı hatırlıyorum, bu özel bir şey ve Şampiyonlar Ligi bir oyuncuya gerçekten farklı bir motivasyon veriyor. Doğru şekilde toparlanarak, doğru yiyip içerek bu maçın önemini anlamamız gerekiyor.”