24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Cesc Fabregas, tarihi Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından formda Como'dan Parma maçı için yeniden odaklanmasını istedi

C. Fabregas
Como
Parma Calcio 1913
Serie A

Cesc Fabregas, Parma ile oynayacakları Serie A maçına hazırlanırken Como oyuncularına, Avrupa’daki tarihi başarılarının ardından ayaklarını çabuk yere basmaları çağrısında bulundu. İspanyol teknik adam, Avrupa sahnesindeki ilk deneyimlerinin yarattığı duygusal yükselişin, dikkat çekici ivmelerini sürdürmek için artık ligde enerjiye dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaptı.

  • Avrupa zaferinin ardından odağı korumak

    Como, RB Leipzig karşısında aldığı 4-1’lik çarpıcı galibiyetin ardından alışık olmadığı bir bölgede bulunuyor; bu sonuç, Lariani için Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir ilk maça işaret etti. Ancak Fabregas, takımının Stadio Sinigaglia’da Parma’yı ağırlayacağı maçta Avrupa dönüşü rehavet yaşamamasını sağlamaya kararlı. Eski Dünya Kupası kazananı, Avrupa’nın elit organizasyonunun eşsiz cazibesini kabul ederken pazartesi günkü başlama vuruşu öncesinde profesyonel toparlanma ve zihinsel olarak yeniden odaklanma ihtiyacını vurguladı.

    Fabregas, “İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmanın heyecanı sizi coşturur. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nin duyguları bir kenara bırakılmalı ve enerjiye dönüştürülmeli, Parma karşısında yine harika bir performansa ihtiyacımız var” dedi. “17 yaşındaki ilk maçımı hatırlıyorum, bu özel bir şey ve Şampiyonlar Ligi bir oyuncuya gerçekten farklı bir motivasyon veriyor. Doğru şekilde toparlanarak, doğru yiyip içerek bu maçın önemini anlamamız gerekiyor.”

    • Reklam
  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Lombardiya'da masal gibi bir hayat sürüyor

    Como’nun sadece üç yıl içinde Serie B’nin derinliklerinden Avrupa futbolunun zirvesine yükselişi, futbol dünyasının hayal gücünü harekete geçirdi. Ancak Fabregas ayakları yere basan tavrını koruyor ve projenin başarısının duygusallıktan çok sıkı çalışma ile birlikten kaynaklandığında ısrar ediyor.

    Fabregas, "Dışarıdan bakıldığında bu bir peri masalı gibi görünüyor, bunu anlıyorum. Çünkü bunu kimse beklemiyordu. Sırrı, bu grubun kenetlenmiş olması" dedi. "İşler iyi gittiğinde kendimi fazla kaptırmıyorum, işler kötü gittiğinde de moralimi fazla bozmuyorum. Bu yüzden medyanın bakış açısından kendimizi soyutlayıp işimize odaklanmalıyız."

  • Baturina ve Diao'nun yükselişi

    Como'nun son dönemdeki yükselişinin merkezindeki isimlerden biri Martin Baturina oldu ve performansları teknik direktöründen övgü dolu sözler aldı. Fabregas, Hırvat oyun kurucuyu oyun için doğuştan bir sezgiye sahip "anarşik bir yetenek" olarak tanımladı. Baturina, Leipzig karşısındaki farklı galibiyette kilit rol oynadı ve 23 yaşını aşan bir olgunluk seviyesi sergiledi. Onun yanında Assane Diao da sonunda kulüpteki ilk sezonunu sekteye uğratan sakatlık endişelerini ve psikolojik engelleri aşarak çok iyi bir form yakaladı.

    "Bu oyuncuların potansiyeli var, büyük bir yeteneğe sahipler ve her gün gelişiyorlar" diyen Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Diao, kısmen sakatlıklar nedeniyle de işler ters gittiğinde daha sinirliydi, morali bozuluyordu, başka bir şeyin daha kötü gideceğinden korkuyordu. Şimdi doğru yolu buldu ve sakin, ki uzun bir sakatlık arasından sonra bu kolay değildir."

    "Aynısı biraz anarşik bir yetenek olan Baturina için de geçerli, ne yapması gerektiğini hissediyor. Geçen gün attığı ilk gol inanılmazdı, her zaman doğru duruşa sahip ve sprint atmasına gerek kalmadan doğru yere giriyor. Ayrıca hırsı, açlığı, kayarak müdahaleye girme ve topun gittiği yere ulaşma isteği de var."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Parma Calcio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Diego Carlos ile yeniden bir araya gelme

    Parma ile oynanacak mücadele, Como'nun Diego Carlos ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle duygusal bir alt hikâye de barındırıyor. Brezilyalı savunmacı, yaz transfer döneminde Fabregas'ın önemli hedeflerinden biriydi; kulüp, başarılı geçen kiralık döneminin ardından oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istiyordu. Yoğun görüşmelere ve teknik direktör ile oyuncu arasındaki güçlü kişisel ilişkiye rağmen anlaşma son aşamada çöktü ve tecrübeli stoper bunun yerine pazartesi günkü rakibe katıldı.

    Fabregas, "Yaz boyunca Diego ile konuştum, aramız çok iyi. Doğru, her zaman aklımızdaydı ama olmadığında da harika bir konuşma yaptık. Ailemizin bir parçasıydı, sonunda bazı küçük detaylar nedeniyle olmadı. Geçen sezon Kempf'in sakat olduğu ve Ramon'un da çok sık oynamadığı bir dönem vardı, bu yüzden kendini gerçekten sonuna kadar zorladı ve biz de ona teşekkür etmek istedik" dedi.

Serie A
Como crest
Como
COM
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR