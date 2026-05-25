Cesc Fabregas, tarihi bir sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikten sonra Como'da kalacağını vurguladı
Uzun vadeli projeye bağlılık
Serie A'da ilk dörtte yer almalarının ardından düzenlenen açık otobüs kutlamaları sırasında konuşan Fabregas, geleceğiyle ilgili tüm spekülasyonları hemen yalanladı. Efsanevi bir futbol kariyerinden Como'nun teknik kadrosunda kilit bir role geçiş yapan İspanyol oyuncu, kulüp yönetimi ile üst düzey görüşmelerin ardından gelecek sezonun planlamasının şimdiden tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.
Fabregas, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Gelecek mi? Saat 14:00'te başkan ve direktörle uzun bir toplantı yaptık. Fikri somutlaştırdık; vizyonumuz şimdiden gelecek sezona odaklanmış durumda. Burada çok mutluyum; bildiğiniz gibi, bir iki adım daha atmam gerekiyor ve çok şey öğreniyorum. Bir zihniyet oluşturuyoruz." dedi.
Hızlı bir yükselişi değerlendirmek
Como'nun İtalyan futbolunda tırmanış hızı, Fabregas'ın kendisi de dahil olmak üzere pek çok kişiyi şaşırttı. Kulübün izlediği yol, İtalyan futbolunun alt liglerinden Avrupa'nın en prestijli turnuvasının eşiğine inanılmaz derecede kısa bir sürede ulaşmalarını sağladı; teknik direktör bu başarıyı gerçek bir "başyapıt" olarak nitelendiriyor.
"Bu kulübün büyümesi çok hızlı oldu; başladığımızdan bu yana iki buçuk yıldır beklentileri aşıyoruz," dedi. "Ne olduğumuzun farkındayız; net bir vizyonumuz var. Bir başyapıt, ama bugünden itibaren zorlu ve farklı bir sezona hazırlanmaya başlıyoruz."
Şampiyonlar Ligi'nin seçkin takımlarına hazırlık
Fabregas, takımını Şampiyonlar Ligi’nde bekleyen zorlu mücadelenin boyutları konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. Kulübün kıtasal sahnede ezilmekten kaçınmak istiyorsa, ulusal ligden Avrupa’nın en iyi takımlarıyla karşılaşmaya geçiş, önemli bir taktiksel ve fiziksel gelişme gerektiriyor.
İspanyol oyuncu, bu turnuvada hataya yer olmadığını belirterek şu uyarıda bulundu: "Dikkatli olmalıyız. Bernabéu veya Camp Nou'ya hazırlıksız giderseniz, altı gol yersiniz. Dikkatli olmalı, seviyemizi yükseltmeli ve iyi hazırlanmalıyız."
Fabregas, Paz'ın ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Yaz döneminin başlıca hedeflerinden biri, bu tarihi sezonu mümkün kılan kilit oyuncuları kadroda tutmak olacak. Fabregas’ın gözetiminde olağanüstü bir performans sergileyen Nico Paz, kulübün gelecek yıla doğru yükseliş ivmesini sürdürme çabaları kapsamında öncelikli isim olmaya devam ediyor.
Fabregas, Paz hakkında "Büyümemiz için çok önemli bir oyuncu. Biz onunla büyüdük, o da bizimle büyüdü" dedi. "Önemli bir maçımız var; ne olacağını göreceğiz, ama bizim isteğimiz onun bizimle kalması." En iyi genç yeteneklerini elinde tutma arzusu, Como'nun gelecek sezon Avrupa'da sadece sayıyı doldurmakla yetinmeyeceğine dair kararlılığını gösteriyor.
Birkaç gün önce Fabregas, Paz'ın Inter'e transfer olacağına dair söylentileri kesin bir dille yalanlayarak, orta saha oyuncusunun mevcut sözleşme durumunu ve geleceğini netleştirdi. Fabregas, Paz'ın %50 oranında kulübün oyuncusu olduğunu vurgulayarak, onun geleceği hakkında görüş bildirme hakkına sahip tek kulübün Real Madrid olduğunu belirtti.
Zanetti'nin ne Real Madrid ne de Como için çalıştığını belirterek spekülasyonlara doğrudan değindi ve sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Sonuç olarak Fabregas, kesin olan bir şeyi açıkça ortaya koydu: "Paz, Inter'de oynamayacak, çünkü ya Real Madrid'e dönecek ya da gelecek sezon Como'da oynamaya devam edecek."