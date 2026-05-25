Cesc Fabregas, tarihi bir sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikten sonra Como'da kalacağını vurguladı

Serie A'da ilk dörtte yer almalarının ardından düzenlenen açık otobüs kutlamaları sırasında konuşan Fabregas, geleceğiyle ilgili tüm spekülasyonları hemen yalanladı. Efsanevi bir futbol kariyerinden Como'nun teknik kadrosunda kilit bir role geçiş yapan İspanyol oyuncu, kulüp yönetimi ile üst düzey görüşmelerin ardından gelecek sezonun planlamasının şimdiden tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.

Fabregas, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Gelecek mi? Saat 14:00'te başkan ve direktörle uzun bir toplantı yaptık. Fikri somutlaştırdık; vizyonumuz şimdiden gelecek sezona odaklanmış durumda. Burada çok mutluyum; bildiğiniz gibi, bir iki adım daha atmam gerekiyor ve çok şey öğreniyorum. Bir zihniyet oluşturuyoruz." dedi.