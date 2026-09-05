Getty Images Sport
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Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı yaklaşırken Genoa karşısında alınan acımasız 4-1'lik geri dönüş galibiyetinin ardından Como'nun "kimliğini" övdü
Como rahat bir geri dönüş galibiyetine ulaştı
Fabregas, Serie A'da deplasmanda Genoa'yı 4-1 mağlup eden Como takımının geri dönüşündeki olgunluğu övdü. Konuk ekip, Serie A karşılaşmasında Milutin Osmajic'in ev sahibi takım adına skoru açmasıyla erken bir şok yaşadı.
Ancak Como soğukkanlılığını korudu ve hemen oyunun kontrolünü ele alarak devre arasına girilmeden maçı çevirdi. Geri dönüşe Assane Diao, attığı iki golle liderlik ederken, yaz transfer döneminde kadroya katılan ve ilk maçına çıkan Moise Kean kritik bir asist yaptı. Martin Baturina ile Nico Paz da fileleri havalandırarak üç puanın alınmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Fabregas taktiksel sadakat talep ediyor
Fabregas, oyuncularının geriye düştükten sonra verdiği tepkiden memnun kaldı ve taktik prensiplerinin önemini vurguladı. İtalya futbolunun en üst seviyesinde savunmadaki erken aksaklıkların her zaman acımasızca cezalandırıldığını belirtti.
"Bu, keyfi nasıl yorumladığınıza bağlı," diyen Fabregas, DAZN'a konuştu. "Bence işleri iyi yaptığınızda, her şeyinizi verdiğinizde ve doğru şekilde oynadığınızda bundan keyif alırsınız. Her teknik direktörün, kulübün ve takımın bir yolu, bir kimliği var ve biz de kendi yolumuza sadık kalmaya çalışıyoruz. Çocuklar oyunun çeşitli evrelerini iyi yorumluyor.
"Yediğimiz gol bize Serie A'da iki saniyeliğine dalgın yakalandığınızda bunun cezasını çektiğinizi gösterdi ama sonra en iyi şekilde reaksiyon verdik, işi yeniden rayına oturtmak için olgunluk ve mental güç gösterdik."
Maç planına bağlı kalarak
Como artık Avrupa'da mücadele ederken bir yandan da üst ligdeki yerini sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda. Fabregas, baskı altında kulübün kendine özgü oyun tarzını korumanın, tek tek alınan sonuçlardan daha önemli olduğunu vurguladı.
"Mesajım her zaman şu: Kendimiz olmamız gerekiyor, maçta ne olduğunun önemi yok" diye konuşan Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncuyken çok fazla maç kaybettim; bazılarını iyi oynarken, bazılarını kötü oynarken. Ama en önemli şey, bu durumlarda her zaman kendimiz olarak kalmak.
"Bazı günler son pasta kalite eksikliği yaşadığımız ya da biraz şansa sahip olmadığımız için kazanamayabiliriz; doğru ya da yanlış gidebilecek milyonlarca şey var. Ama yine de kendimiz olmak zorundayız. Hazırlamadığımız bir şeyi, prensiplerimizi ya da kimliğimizi gördüğüm gün işte o zaman sinirlenirim. Neyse ki takımımı doğru sakinlik ve zihniyetle görüyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de, ama o kimliği korumamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Avrupa'da tarihi geceler bizi bekliyor
Como, yaz boyunca kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi ve şimdi kulübün modern tarihindeki dönüm noktalarından birine hazırlanıyor. Fabregas'ın ekibi, 10 Eylül Perşembe günü kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i konuk edecek. Bu Avrupa karşılaşması aynı zamanda Como'nun bu sezonki ilk iç saha maçı olacak. Stadio Sinigaglia, UEFA'nın katı düzenlemelerini karşılamak için yaz boyunca gerekli yenileme çalışmalarından geçiyordu.
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