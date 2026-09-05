Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı yaklaşırken Genoa karşısında alınan acımasız 4-1'lik geri dönüş galibiyetinin ardından Como'nun "kimliğini" övdü

Fabregas, oyuncularının geriye düştükten sonra verdiği tepkiden memnun kaldı ve taktik prensiplerinin önemini vurguladı. İtalya futbolunun en üst seviyesinde savunmadaki erken aksaklıkların her zaman acımasızca cezalandırıldığını belirtti.

"Bu, keyfi nasıl yorumladığınıza bağlı," diyen Fabregas, DAZN'a konuştu. "Bence işleri iyi yaptığınızda, her şeyinizi verdiğinizde ve doğru şekilde oynadığınızda bundan keyif alırsınız. Her teknik direktörün, kulübün ve takımın bir yolu, bir kimliği var ve biz de kendi yolumuza sadık kalmaya çalışıyoruz. Çocuklar oyunun çeşitli evrelerini iyi yorumluyor.

"Yediğimiz gol bize Serie A'da iki saniyeliğine dalgın yakalandığınızda bunun cezasını çektiğinizi gösterdi ama sonra en iyi şekilde reaksiyon verdik, işi yeniden rayına oturtmak için olgunluk ve mental güç gösterdik."