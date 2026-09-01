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Cesc Fabregas istediği ismi aldı! Como, eski kulübüne son baskınında Chelsea kalecisi Robert Sanchez'in kiralık transferini tamamladı
Fabregas, Chelsea’den bir isimle daha yeniden buluştu
Como 1907, Sanchez'in gelişini resmen doğruladı; kaleci, 2026/27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak İtalyan ekibine katıldı. Bu transfer, teknik direktör Fabregas yönetiminde kulübün iddialı transfer stratejisinde bir diğer önemli adımı temsil ediyor.
Eski Chelsea orta saha oyuncusu, kadrosunu güçlendirmek için Batı Londra'daki bağlantılarını yoğun şekilde kullandı ve yaz transfer döneminin başlarında Trevor Chalobah için 30 milyon sterlinlik bir anlaşma sağlamıştı.
Anlaşma, kulübün sosyal medya kanalları üzerinden resmen duyuruldu ve Como, İspanyol milli oyuncunun transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanchez, İngiltere'nin en üst liginde 170'ten fazla maça çıkmış olarak İtalya'ya önemli bir Premier League deneyimiyle geliyor.
- Getty Images
Sanchez yeni bir başlangıç arıyor
Bu hamle, Chelsea'de Sanchez için yoğun incelemelerin yaşandığı bir dönemin ardından geldi. Stamford Bridge'deki kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, buna kulübün 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi sırasında Altın Eldiven ödülünü aldığı altı maç da dahil olsa da, son dönemde gözden düştü. Durum, Fulham'a karşı oynanan maçta yaptığı hataların Xabi Alonso'nun Martinez için bir transferi onaylamasına yol açmasının ardından kırılma noktasına ulaştı. Anlaşmanın ardından Chelsea kiralık transferi doğruladı.
Stadio Giuseppe Sinigaglia'ya transferini değerlendiren Sanchez, projeyle ilgili heyecanını dile getirdi. Como'ya gelişinin ardından Robert Sanchez şunları söyledi: "Harika hissediyorum, çok güzel karşılandım. Burada olduğum için çok mutluyum, bu takımı geliştirmek için elimden geleni yapacağım, başlamak için sabırsızlanıyorum."
Fabregas'ın sistemine taktik uyum
Fabregas, kaleci departmanını güçlendirmek için neden birincil hedefinin Sanchez olduğunu vurgulamakta gecikmedi. İspanyol teknik adam, Sanchez'in profilinin Como'da uygulamaya koyduğu modern, topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına kusursuz şekilde uyduğuna inanıyor. Onun bir "süpürücü kaleci" olarak görev yapabilmesi ve oyun kurulum aşamasına katılabilmesi, özellikle de kulüp Monza'ya gitmeye yaklaşan Noel Tornqvist'in yerini doldurmayı hedeflerken, bu transfer girişiminde kilit faktör oldu.
Yeni transfer hakkında konuşan Como 1907 Teknik Direktörü Fabregas, "Robert, en üst seviyede deneyim ve oynamak istediğimiz tarza uygun özellikler getiriyor. Güçlü ve büyük bir varlığa sahip bir kaleci ama aynı zamanda topla çok rahat ve geriden oyun kurmamıza yardımcı olabilir. Onu Como'da görmekten çok mutluyuz" dedi.
- Getty
Chelsea'de kaleci değişimi sürüyor
Sanchez'in ayrılığı, Chelsea'nin transfer ekibi için hareketli geçen bir yazın son halkası oldu. Martinez'in Aston Villa'dan transfer edilmesi, Cobham'daki hiyerarşiyi kökten değiştirdi ve Sanchez'i Arjantinli kalecinin ve Mike Penders'ın arkasında üçüncü seçenek konumuna düşürdü.
Chelsea açısından bakıldığında, Sanchez'in maaşını, en azından geçici olarak, bütçeden çıkarmak; şişkin kadroyu şekillendirmeyi sürdürürken bir nebze nefes alma alanı sağlıyor. İspanyol kaleciye, eğer bir transfer bulunamazsa tamamen kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti. Como'ya katılarak gözden uzak geçecek bir sezondan kaçındı ve Moise Kean gibi yüksek profilli isimlerin de geldiği heyecan verici bir projeye dahil oldu.
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