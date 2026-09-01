Como 1907, Sanchez'in gelişini resmen doğruladı; kaleci, 2026/27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak İtalyan ekibine katıldı. Bu transfer, teknik direktör Fabregas yönetiminde kulübün iddialı transfer stratejisinde bir diğer önemli adımı temsil ediyor.

Eski Chelsea orta saha oyuncusu, kadrosunu güçlendirmek için Batı Londra'daki bağlantılarını yoğun şekilde kullandı ve yaz transfer döneminin başlarında Trevor Chalobah için 30 milyon sterlinlik bir anlaşma sağlamıştı.

Anlaşma, kulübün sosyal medya kanalları üzerinden resmen duyuruldu ve Como, İspanyol milli oyuncunun transferini tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanchez, İngiltere'nin en üst liginde 170'ten fazla maça çıkmış olarak İtalya'ya önemli bir Premier League deneyimiyle geliyor.