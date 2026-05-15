Cesc Fabregas için Premier Lig bir basamak mı? Dünya Kupası şampiyonu Como teknik direktörü Chelsea’ye dönüş hazırlıklarını sürdürürken, “Crystal Palace bu rol üstlenebilir”

2025-26 sezonunda Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile yollarını ayıran (ikincisi takımın başında sadece 23 maça çıkmıştı) ve FA Cup finaline yükselen Chelsea, şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde çalışıyor.

Batı Londra'da sezon sonu kalıcı bir atama yapılacak ve Andoni Iraola, Marco Silva ve Xabi Alonso'nun adaylıkları değerlendiriliyor. Ocak ayında Real Madrid tarafından kovulduğundan beri işsiz olan eski Liverpool orta saha oyuncusu Alonso, Stamford Bridge'in başına geçecek favori isim olarak öne çıktı.

Ancak, teknik direktör koltuğuna bir başka eski İspanya milli oyuncuyu getirmek için çaba gösterilebileceği de öne sürülüyor. Fabregas, Como'daki ilk teknik direktörlük görevinde birçok kişiyi etkiledi; takımı Serie A'ya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında tuttu. 39 yaşındaki teknik adam, 2014 ile 2019 yılları arasında Chelsea'de beş yıl forma giydi ve iki Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları kazandı.

Yakın gelecekte önemli bir teknik direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor, ancak Londra'nın en zorlu koltuğuna oturmak için gerekli deneyime sahip olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Oliver Glasner'in Palace ile yollarını ayırmaya hazırlandığı bu dönemde, İngiliz başkentinde başka bir görev, Fabregas'a daha büyük işlere atılmak için bir sıçrama tahtası sunabilir.