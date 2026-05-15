Cesc Fabregas için Premier Lig bir basamak mı? Dünya Kupası şampiyonu Como teknik direktörü Chelsea’ye dönüş hazırlıklarını sürdürürken, “Crystal Palace bu rol üstlenebilir”
2025-26 sezonunda Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile yollarını ayıran (ikincisi takımın başında sadece 23 maça çıkmıştı) ve FA Cup finaline yükselen Chelsea, şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde çalışıyor.
Batı Londra'da sezon sonu kalıcı bir atama yapılacak ve Andoni Iraola, Marco Silva ve Xabi Alonso'nun adaylıkları değerlendiriliyor. Ocak ayında Real Madrid tarafından kovulduğundan beri işsiz olan eski Liverpool orta saha oyuncusu Alonso, Stamford Bridge'in başına geçecek favori isim olarak öne çıktı.
Ancak, teknik direktör koltuğuna bir başka eski İspanya milli oyuncuyu getirmek için çaba gösterilebileceği de öne sürülüyor. Fabregas, Como'daki ilk teknik direktörlük görevinde birçok kişiyi etkiledi; takımı Serie A'ya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında tuttu. 39 yaşındaki teknik adam, 2014 ile 2019 yılları arasında Chelsea'de beş yıl forma giydi ve iki Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları kazandı.
Yakın gelecekte önemli bir teknik direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor, ancak Londra'nın en zorlu koltuğuna oturmak için gerekli deneyime sahip olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Oliver Glasner'in Palace ile yollarını ayırmaya hazırlandığı bu dönemde, İngiliz başkentinde başka bir görev, Fabregas'a daha büyük işlere atılmak için bir sıçrama tahtası sunabilir.
Fabregas, Palace için akıllıca bir transfer olur mu?
Selhurst Park’ın bu sıçrama tahtası olup olamayacağı sorusuna yanıt veren eski Eagles forveti Morrison, Freebets.com işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Palace bu rol üstlenebilir. Cesc Fabregas’ın Chelsea ile anıldığını da gördüm; orada çok iyi bir oyuncuydu.
“Asla bilemezsiniz. Böyle genç bir teknik direktör varken, Cesc Fabregas'ı Palace'a kesinlikle alırdım. Como'da yaptıkları olağanüstü. Genç bir kadroyla çalıştı ve bu sezon elde ettikleri sonuçlar muhteşem. Dolayısıyla, Cesc Fabregas'ın adı Crystal Palace ile anılıyorsa ve transfer piyasasına çıkarsa, gerçekten ilgimi çekecek bir isim olur.
“Akıllı bir futbolcuydu, çok iyi bir futbolcuydu ve bence kulüp için çok uygun olurdu. Palace'ın onu transfer etme fırsatı çıkarsa, hemen atlardım.”
Fabregas’ın Premier Lig’e ne gibi katkılar sağlayabileceği konusunda daha fazla soru sorulunca Morrison şunları ekledi: “Bu farklı bir lig, değil mi? Serie A ile Premier Lig tamamen farklı. Bu çok ilgi çekici olurdu.
“Ama bence bu genç teknik direktörlerin bir şansa ihtiyacı var ve Cesc Fabregas'ın zeki bir futbolcu olduğunu ve aynı zamanda zeki bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de nasıl bir performans sergileyeceğini çok merak ediyorum.
“Chelsea gibi dev bir kulübe giderseniz, herkesin gözü hemen üzerinizde olur. Palace'a gidip iyi iş çıkarırsanız, Chelsea'ye ya da başka bir yere transfer olabilirsiniz. Bence bu iyi bir atama olur. Bir numaralı hedefim Iraola olsa da, Cesc Fabregas'ın transferi mümkün olursa onu tercih ederim.”
Palace'ın başına kim geçerse geçsin, Glasner'ın güney Londra'da tarihe adını yazdırarak ayrılmaya hazırlanması nedeniyle büyük bir yükü üstlenecek. Glasner, 2025 yılında unutulmaz bir FA Cup zaferine imza attı – bu, Eagles'ın kazandığı ilk büyük kupa oldu – ve ardından Community Shield'da Liverpool'u mağlup etti.
Palace, Rayo Vallecano ile karşılaşacağı Conference League finaline yükselerek, 12 ay içinde üçüncü kupasını kazanma şansını yakaladı. Fabregas, bu temellerin üzerine inşa ederek, antrenörlük kariyerinde Stamford Bridge, Arsenal veya Barcelona'ya daha güzel bir yoldan geri dönmeyi hayal ediyor olabilir.