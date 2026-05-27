Cesc Fabregas henüz pes etmedi! Teknik direktör, sansasyonel bir Serie A sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'da "çıtayı yükseltmeyi" hedefliyor

Şampiyonlar Ligi’ne tarihi bir şekilde katılma hakkı kazandıktan sonra, Fabregas şimdiden hiç durmak bilmiyor ve Avrupa’daki zorlu mücadeleler için planlar yapmaya başladı. Como için Serie A’daki bu olağanüstü yükseliş, özellikle de 22 yıllık acı verici bir aradan sonra 2024-2025 sezonunda birinci lige yükseldiği düşünülürse, oldukça hızlı gerçekleşti.

"Evet, Cremonese maçının ertesi gecesi tüm takım ve teknik kadroyla kutlama yaptık. Pazartesi sabahı çoktan işe dönmüştük, bu doğru, çünkü yapılması gereken budur. Şimdi herkes tatile çıkacak, ancak benim halletmem gereken önemli bir konu var. Seviyemizi, organizasyonumuzu ve daha birçok şeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun hemen yapılması gerekiyor," dedi Fabregas, ComoTV ile yaptığı röportajda.