Cesc Fabregas henüz pes etmedi! Teknik direktör, sansasyonel bir Serie A sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'da "çıtayı yükseltmeyi" hedefliyor
Seçkinler için kaybedecek zaman yok
Şampiyonlar Ligi’ne tarihi bir şekilde katılma hakkı kazandıktan sonra, Fabregas şimdiden hiç durmak bilmiyor ve Avrupa’daki zorlu mücadeleler için planlar yapmaya başladı. Como için Serie A’daki bu olağanüstü yükseliş, özellikle de 22 yıllık acı verici bir aradan sonra 2024-2025 sezonunda birinci lige yükseldiği düşünülürse, oldukça hızlı gerçekleşti.
"Evet, Cremonese maçının ertesi gecesi tüm takım ve teknik kadroyla kutlama yaptık. Pazartesi sabahı çoktan işe dönmüştük, bu doğru, çünkü yapılması gereken budur. Şimdi herkes tatile çıkacak, ancak benim halletmem gereken önemli bir konu var. Seviyemizi, organizasyonumuzu ve daha birçok şeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun hemen yapılması gerekiyor," dedi Fabregas, ComoTV ile yaptığı röportajda.
Lombardiya'da tarihi kutlamalar
Como sokakları, binlerce kişinin takımlarının tarihi başarısını kutlamasıyla mavi-beyaz bir denize dönüştü. Kulüp, son maç gününde Cremonese’yi 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi ve 71 puanla Serie A’yı dördüncü sırada tamamladı; beşinci sıradaki AC Milan’ın sadece bir puan önünde yer aldı. Kısa süre önce alt liglerde zor günler geçiren bir takım için bu katılım, Fabregas’ın kurguladığı bir spor mucizesini temsil ediyor.
Zafer turu sırasında üstü açık otobüsten konuşan Fabregas, kutlamaların yorucu geçtiğini ancak şehrin coşkusunun her şeye değdiğini itiraf etti. "Evet, biraz uyudum. Partiye katılmak için ilk ayrılan bendim. Ama merak etmeyin, üç-dört saat uyuyabildim," dedi teknik direktör.
Bir futbol ailesi oluşturmak
Como, Fabregas’ın 2023 yazında futbolu bıraktıktan sonra çıktığı ilk teknik direktörlük macerasını temsil ediyor. 2024 yazında görevi tamamen devralan ve ilk Serie A sezonunda takımı 10. sıraya taşıyan teknik direktör, övgülerden hemen takımına ve yerel topluma yönlendirdi. Oyuncular ve taraftarlar arasındaki bağın, hızlı başarılarının en önemli katalizörü olduğunu vurgulayan Fabregas, taraftarları sürekli bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirdi.
Parade hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Fabregas, "Özellikle şehir için çok duygusal bir an" dedi. "Cremonese maçının ertesi gecesi, bizi bekleyen taraftarlarla kutlama yapma fırsatımız olmadı. Bence bugün bunu hak ettik; bu özel, eşsiz ve tarihi bir an. Sezonu böylesine sıkı sıkıya bağlı ve eşsiz bir şekilde bitirmenin önemli olduğuna inanıyorum. Taraftarlar ve bizim aramızdaki enerji ne kadar fazla olursa, maçları kazanmak için gereken %2-10-15'e ulaşmak o kadar kolay olur. Onlar her zaman 12. adamdır ve sizi daha fazlasını yapmaya itekler."
Sinigaglia'da vizyon ve uygulama
Efsanevi orta saha oyuncusundan seçkin bir teknik direktöre geçiş, İspanyol teknik adam için sorunsuz geçti; ancak taktiksel etkisi konusunda alçakgönüllü davranmaya devam etti. İtalyan futbol hiyerarşisinde hızlı yükselişlerinin başlıca nedenleri olarak kulübün yönetimini ve oyuncuların kendi felsefesine uyum sağlama istekliliğini gösterdi; projenin hız açısından birçok beklentiyi aştığını da belirtti.
"Bir teknik direktör, fikirleri ve istekli ve kaliteli oyuncuları olmadan hiçbir şeydir," dedi. "Bunun çok farkındayım, doğru yeri bulduğumun ve her şeyi doğru şekilde yaptığımın. Yapmak istediğimiz şeyi yapma fikriyle, kolay diyemeyeceğim bir yolda... çünkü bunu çok hızlı yaptık, ama her zaman ilerleme, daha iyisini yapma arzusuyla. Bir vizyonla."