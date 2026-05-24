Cesc Fabregas, Como'yu tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; Jamie Vardy ise Cremonese ile küme düştü
Como vaat edilen topraklara nasıl ulaşır?
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda on yıllar boyunca hatırlanacak bir sezonda Como, Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran dördüncü ve son sırayı elde ederek İtalyan futbolunda yükselen bir güç olarak konumunu pekiştirdi.
Bu başarı, takımın en üst lige yükselmesinden sadece iki yıl sonra geldi ve Fabregas'ın taktiksel rehberliği altında olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı. Kulüp, AC Milan'ın Cagliari'ye evinde 2-1 yenilmesi fırsatını son gün tam olarak değerlendirerek Rossoneri'yi geride bıraktı.
Como'nun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını öğrendiği an, oyuncuların Avrupa'nın elit takımlarıyla rekabet etme hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü fark etmeleriyle duygusal görüntülere yansıdı. Bu, kulübün 1981'de Mitropa Kupası'nda yer almasının ardından, herhangi bir Avrupa turnuvasına katılmaya hak kazandığı ikinci kez oldu.
Zini'de erken üstünlük
Maçın önemi büyük olmasına rağmen, Como, ligde kalma mücadelesi veren Cremonese karşısında maçın ilk düdüğünden itibaren sakin bir görüntü sergiledi. Bu hücum felsefesi 36. dakikada meyvesini verdi; Jesus Rodriguez’in vuruşu Alberto Grassi’den önemli bir sekmeyle Emil Audero’yu geçerek ağlara gitti.
İkinci yarı başlar başlamaz Rodriguez asist yaptı ve fark ikiye çıktı. Rodriguez, takımın en golcü oyuncusu Anastasios Douvikas'ı buldu ve Douvikas yakın mesafeden hata yapmadan sezonun 14. golünü attı. Skor 2-0 olunca ev sahibi takım üzerindeki baskı boğucu hale geldi, özellikle de küme düşme mücadelesi verdikleri rakip Lecce'nin kendi maçında önde olduğu haberi gelince.
Vardy'nin küme düşme acısı
Geçen yaz Leicester City'den ayrıldıktan sonra Cremonese'ye katılan Vardy, ikinci yarıda yaşanan kısa süreli toparlanmanın merkezinde yer aldı. Tecrübeli İngiliz forvet, Jacobo Ramon tarafından düşürüldükten sonra tüm tecrübesini kullanarak bir penaltı kazandı.
Federico Bonazzoli penaltıyı gole çevirdi ve farkı bir an için yarıya indirdi; bu da ev sahibi taraftarlara mucizevi bir geri dönüşün mümkün olabileceğine dair bir umut ışığı verdi. Ancak Marco Giampaolo'nun takımının kontrolü tamamen kaybetmesiyle bu iyimserlik kısa sürdü.
Maçın son dakikaları, Cremonese'nin disiplin açısından tamamen çöküşüyle şekillendi. Hakem Fabio Maresca, Douvikas'a yapılan faul nedeniyle Como'ya penaltı verdiğinde, ev sahibi takım soğukkanlılığını tamamen kaybetti. Alberto Grassi itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü, ardından kısa süre sonra yedek oyuncular Milan Duric ve David Okereke de kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım, maçın son on dakikasında sahada sadece sekiz kişiyle kaldı.
Lucas Da Cunha stadyumdaki en sakin isim olmaya devam etti ve penaltıyı gole çevirdikten yedi dakika sonra muhteşem bir ikinci gol atarak skoru 4-1'e getirdi.
Zıt kaderler
Cremonese için birinci ligde geçirdiği tek sezon, 38 maçta sadece sekiz galibiyet alabilmesi nedeniyle zorlu bir mücadele olmuştu. Vardy için ise maçın bitiş düdüğü, büyük umutlar vaat eden ancak sonuçta Serie B’ye düşmenin acısını yaşatan bir sezonun acı bir sonunu işaret ediyordu. Bu, 2024-25 sezonunun sonunda Championship’e düşen Leicester City kadrosunda yer aldıktan sonra üst üste ikinci kez yaşadığı küme düşüşü oldu.
Vardy'nin kaderi, Como takımıyla Avrupa'nın en üst düzey sahnesinde mücadele etmeye hazırlanan Fabregas'ınkiyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Como, Serie A'yı geleneksel devler AC Milan ve Juventus'un önünde dördüncü sırada tamamlarken, Napoli ve Roma, şampiyon Inter'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.