Cesc Fabregas, Como'yu tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; Jamie Vardy ise Cremonese ile küme düştü

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda on yıllar boyunca hatırlanacak bir sezonda Como, Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran dördüncü ve son sırayı elde ederek İtalyan futbolunda yükselen bir güç olarak konumunu pekiştirdi.

Bu başarı, takımın en üst lige yükselmesinden sadece iki yıl sonra geldi ve Fabregas'ın taktiksel rehberliği altında olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı. Kulüp, AC Milan'ın Cagliari'ye evinde 2-1 yenilmesi fırsatını son gün tam olarak değerlendirerek Rossoneri'yi geride bıraktı.

Como'nun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını öğrendiği an, oyuncuların Avrupa'nın elit takımlarıyla rekabet etme hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü fark etmeleriyle duygusal görüntülere yansıdı. Bu, kulübün 1981'de Mitropa Kupası'nda yer almasının ardından, herhangi bir Avrupa turnuvasına katılmaya hak kazandığı ikinci kez oldu.











