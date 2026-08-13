Fabregas, teknik direktörlerin sonuçlara göre görevden alınmasına yönelik modern eğilimin çoğu zaman istikrarı yok ettiğini belirtti ve Arsenal'da yerleşen kültür ile değerleri aşılayarak Como'da da benzer bir proje inşa ettiği için kendisini şanslı hissettiğini ekledi.

Eski İspanya orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün futbolda bundan yoksunuz. Üç maç kaybediyorsunuz, teknik direktör değişiyor, o bir tarzla oynatıyordu, şimdi başka bir tarzla oynuyorsunuz, günün sonunda ben buna çok inanmıyorum.

"Bir projenin içinde olduğum için çok şanslıyım, elbette seviye çok daha düşük, tarih, her şey, ama Arsenal'ın sahip olduğu istikrara, getirdikleri değerlere ve kültüre bakmaya çalışıyoruz.

"Bence Mikel olağanüstü bir iş çıkardı. O yüzden onlara gerçekten sadece en iyisini dileyebilirim. Çünkü grubun büyük bölümü, şimdi bu çocuklarla konuşuyorsunuz, bilmiyorum... iyi insanlar, iyi futbol oynamak istiyorlar, saygılılar, plana her zaman nasıl bağlı kaldıklarını görebiliyorsunuz. Buraya geri dönüp bu duyguyu yeniden hissettiğim için gerçekten çok mutluyum."