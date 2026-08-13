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Cesc Fabregas, Como patronu olarak Arsenal kültürünü kopyalamayı hedeflerken, Mikel Arteta'ya karşı «sabır» gösterdiği için Arsenal yönetimini övdü
Fabregas, Arsenal'ın sürecini övdü
Fabregas, Como'nun Arsenal ile sezon öncesi hazırlık maçında 1-1 berabere kalmasının ardından çarşamba günü penaltılarda kazanan tarafın Arsenal olduğu karşılaşmayla Emirates Stadyumu'na geri döndü. Eski Arsenal kaptanı, Arteta'yı zorlu dönemlerde sabırla destekledikleri için kulüp yönetimini açıkça övdü; bu da sonunda geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazanmalarını sağladı. Fabregas, Arsenal'in uzun vadeli bir projeye bağlılığının modern futbolda nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı; kendisi de şimdi bunu İtalyan ekibiyle tekrarlamayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
İspanyol, yönetimin sabrını alkışladı
Oyunculuk döneminde Arsenal formasıyla 303 maça çıkan İspanyol, Arteta döneminin ilk zorluklarına rağmen kulüp yönetiminin stratejik vizyonunun arkasında kararlılıkla durduğuna dikkat çekti.
Emirates Stadyumu'ndaki maçın ardından konuşan Fabregas, kulübün uzun vadeli planlamasına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Bu projeye ilk başladıkları yedi, sekiz yıl öncesinden itibaren genel olarak kulübü tebrik ediyorum. Çünkü futbolda her gün gördüğünüz şeyler içinde Arsenal'ın yaptığı, özellikle de zor anlarda, yok denecek kadar az.
"Edu'ya söyledim, geçen yıl bir Şampiyonlar Ligi maçına geldiğimde Andrea'ya [Berta] da söyledim, tüm kulübü sabırları, birlikte kalmaları, plana sadık kalmaları nedeniyle tebrik ettiğimi söyledim. Yanlışım varsa düzeltin, üst üste üç yıl sekizinci, sekizinci, sekizinci bitirdiler, dördüncü yılda neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlardı, bu büyük bir hayal kırıklığıydı, Tottenham geldi, siz beşinci bitirdiniz ama yolunuza devam ettiniz çünkü bir planınız var, çünkü bir hedefiniz var, çünkü bir gelişim var, ilerlemeye devam ediyorsunuz."
Kültürü kopyalamayı hedefliyor
Fabregas, teknik direktörlerin sonuçlara göre görevden alınmasına yönelik modern eğilimin çoğu zaman istikrarı yok ettiğini belirtti ve Arsenal'da yerleşen kültür ile değerleri aşılayarak Como'da da benzer bir proje inşa ettiği için kendisini şanslı hissettiğini ekledi.
Eski İspanya orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün futbolda bundan yoksunuz. Üç maç kaybediyorsunuz, teknik direktör değişiyor, o bir tarzla oynatıyordu, şimdi başka bir tarzla oynuyorsunuz, günün sonunda ben buna çok inanmıyorum.
"Bir projenin içinde olduğum için çok şanslıyım, elbette seviye çok daha düşük, tarih, her şey, ama Arsenal'ın sahip olduğu istikrara, getirdikleri değerlere ve kültüre bakmaya çalışıyoruz.
"Bence Mikel olağanüstü bir iş çıkardı. O yüzden onlara gerçekten sadece en iyisini dileyebilirim. Çünkü grubun büyük bölümü, şimdi bu çocuklarla konuşuyorsunuz, bilmiyorum... iyi insanlar, iyi futbol oynamak istiyorlar, saygılılar, plana her zaman nasıl bağlı kaldıklarını görebiliyorsunuz. Buraya geri dönüp bu duyguyu yeniden hissettiğim için gerçekten çok mutluyum."
- Getty
Community Shield sınavı bekliyor
Arsenal, 16 Ağustos Pazar günü Cardiff'te Community Shield'da Manchester City ile karşılaşacak ve altı gün sonra Premier League'deki şampiyonluk savunmasına lige yeni yükselen Coventry City karşısında başlayacak.
Aynı pazar günü Como, Liverpool'a karşı iki hazırlık maçından oluşan bir programda sahaya çıkmaya hazırlanıyor; ilk karşılaşma seyircisiz oynanacak, ikincisinde ise taraftarlar tribünde olacak. İtalyan ekip daha sonra dikkatini, bir sonraki cumartesi günü Udinese karşısında oynayacağı Serie A sezonunun açılış maçına çevirecek.
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