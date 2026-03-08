Fabregas, bir numaralı oyuncusunun potansiyelini tartışırken çekinmedi ve Didier Deschamps'ın onu milli takıma çağıracağını ima etti.

"Butez geldiğinden beri bir hayvan gibi çalışıyor. Her zaman daha fazlasını öğrenmek istiyor ve her şeyin ne kadar istediğine bağlı olduğunu biliyor. Sadece yetenekleriyle değil, soyunma odasında da bir lider. Bence Fransa milli takımına adım atmaya hazır," dedi menajer DAZN'a.

"Bazen bazı seçimleri hafife alıyoruz. Genç oyunculara çok para harcadık, ancak benim için bir şampiyon olan Butez gibi neredeyse hiç tanınmayan oyuncuları transfer ettik. İspanya'nın en iyi kaleci antrenörlerinden birine sahibim ve o da Butez'in zihniyetine sahip bir oyuncu görmemişti. Her gün çok çalışıyor ve soyunma odasında bir lider haline geldi. Bence milli takımda oynamaya layık bir oyuncu."

Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, Butez'in Como'nun piyasada bulduğu yüksek değeri temsil ettiğini vurgulayarak, "Como genç oyunculara yatırım yaptı ve bazıları çok pahalı olmasa da dünya klasmanında oyuncular" dedi.