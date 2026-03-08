Getty Images
Cesc Fabregas, Como'nun 'hayvan'ını Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeye destekliyor
Sardunya'da muhteşem kurtarış galibiyeti garantiledi
Sardinya'daki zafer, Martin Baturina ve Lucas Da Cunha'nın golleriyle sağlandı, ancak maçın son dakikalarında Michel Adopo'nun şutunu parmak uçlarıyla muhteşem bir kurtarışla engelleyen Butez, puanları garantiledi. Fabregas için, kalecinin yükselişi, kulübün transfer stratejisinin ve oyuncunun Stadio Giuseppe Sinigaglia'ya geldiğinden beri gösterdiği azimli çabanın bir kanıtıdır.
Butez, Les Bleus için favori gösteriliyor
Fabregas, bir numaralı oyuncusunun potansiyelini tartışırken çekinmedi ve Didier Deschamps'ın onu milli takıma çağıracağını ima etti.
"Butez geldiğinden beri bir hayvan gibi çalışıyor. Her zaman daha fazlasını öğrenmek istiyor ve her şeyin ne kadar istediğine bağlı olduğunu biliyor. Sadece yetenekleriyle değil, soyunma odasında da bir lider. Bence Fransa milli takımına adım atmaya hazır," dedi menajer DAZN'a.
"Bazen bazı seçimleri hafife alıyoruz. Genç oyunculara çok para harcadık, ancak benim için bir şampiyon olan Butez gibi neredeyse hiç tanınmayan oyuncuları transfer ettik. İspanya'nın en iyi kaleci antrenörlerinden birine sahibim ve o da Butez'in zihniyetine sahip bir oyuncu görmemişti. Her gün çok çalışıyor ve soyunma odasında bir lider haline geldi. Bence milli takımda oynamaya layık bir oyuncu."
Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, Butez'in Como'nun piyasada bulduğu yüksek değeri temsil ettiğini vurgulayarak, "Como genç oyunculara yatırım yaptı ve bazıları çok pahalı olmasa da dünya klasmanında oyuncular" dedi.
Como, yorgunluğa rağmen galip geldi
Cagliari'ye karşı kazanılan zafer, takımının sınırlarını zorladığını itiraf eden Fabregas için ekstra bir anlam taşıyordu. Hafta ortasında Inter ile oynanan zorlu Coppa Italia yarı final maçının ardından, oyuncuların her top için mücadele ettikleri doksan dakika boyunca fiziksel olarak ne kadar yorgun oldukları belliydi.
Fabregas, "Bugün oyuncuların tepkisini beğendim, çünkü bu performans takımın yapısını kanıtlıyor. Her maçta gelişen harika bir zihniyete sahipler" diye ekledi. "Bugün hepimiz yorgunduk, arka arkaya çok fazla maç vardı, çok yorgunduk. Bu yüzden bu sezon en çok memnun olduğum galibiyet bu. Takım için gerçekten büyük bir adım."
Como için Şampiyonlar Ligi hayali devam ediyor
Como, iki yıl önce ikinci ligde oynayan bir takım için şaşırtıcı bir başarı olan Roma ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor. Taraftarlar Avrupa macerasını hayal etmeye başlarken, Fabregas giderek rekabetin arttığı Serie A'da önlerindeki görevin zorluğunun farkında olarak ayakları yere basmaya devam ediyor.
Fabregas, "Henüz hedefimize ulaşmadık. Doğru yoldayız, ancak daha önümüzde birçok maç var. Bugün takımda belirgin bir ilerleme gördüm. Bu, sezonun en zorlu maçlarından biriydi ve bunun için Cagliari takımına kimliğini kazandıran Fabio Pisacane'ye de teşekkür etmek gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.
