Fabregas, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Teknik Direktörü seçilerek Avrupa'nın en heyecan verici genç teknik adamlarından biri olduğunu perçinledi. İspanyol çalıştırıcı, İtalyan futbolunun en iyilerini kutlayan 'Gran Gala del Calcio AIC' töreninde en büyük bireysel ödülün sahibi oldu.

Bu ödül, Fabregas'ın Stadio Giuseppe Sinigaglia'da hayata geçirdiği dikkat çekici taktiksel çalışmanın resmî bir takdiri niteliği taşıyor. Oyunculuk kariyerini 2023 yazında Serie B'de Como ile noktalayan Fabregas, geçici teknik direktör olarak kulübün yükselmesinde kilit rol oynadı ve 2024 yazında resmen başantrenörlüğe getirildi. Tam yetkiyi eline aldığından bu yana Como'yu, geleneksel olarak alt lig beklentileriyle mücadele eden bir takımdan İtalya'nın en üst seviyesinde gerçek bir güç merkezine dönüştürdü.