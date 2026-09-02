AFP
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Cesc Fabregas, Como'nun dikkat çekici yükselişinin ardından Serie A'da Yılın Teknik Direktörü seçildi
Eski orta saha maestrosuna tarihi takdir
Fabregas, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Teknik Direktörü seçilerek Avrupa'nın en heyecan verici genç teknik adamlarından biri olduğunu perçinledi. İspanyol çalıştırıcı, İtalyan futbolunun en iyilerini kutlayan 'Gran Gala del Calcio AIC' töreninde en büyük bireysel ödülün sahibi oldu.
Bu ödül, Fabregas'ın Stadio Giuseppe Sinigaglia'da hayata geçirdiği dikkat çekici taktiksel çalışmanın resmî bir takdiri niteliği taşıyor. Oyunculuk kariyerini 2023 yazında Serie B'de Como ile noktalayan Fabregas, geçici teknik direktör olarak kulübün yükselmesinde kilit rol oynadı ve 2024 yazında resmen başantrenörlüğe getirildi. Tam yetkiyi eline aldığından bu yana Como'yu, geleneksel olarak alt lig beklentileriyle mücadele eden bir takımdan İtalya'nın en üst seviyesinde gerçek bir güç merkezine dönüştürdü.
- Getty Images Sport
Meydan okumanın ve Şampiyonlar Ligi hayallerinin sezonu
Bu ödülün arkasındaki temel etken, Como’nun geçen sezonki sansasyonel performansı oldu; takım, tarihindeki ilk dördüncülüğü elde etti ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Fabregas yönetiminde 2024-25 sezonunda 10. sırada tamamladıkları sağlam ilk üst lig sezonunun üzerine koyan Lombardiya ekibi, tüm beklentileri boşa çıkararak geleneksel elitlere meydan okudu. Fabregas, İtalyan futbolundaki yerleşik düzeni sarsan bir seri yakalatarak, doğru liderlik altında iddialı projelerin kısa sürede sonuç verebileceğini gösterdi.
Como, bu olumlu ivmeyi Serie A’nın yeni sezonuna da taşıdı ve etkileyici bir başlangıç yaptı. Fabregas’ın ekibi, açılış maçında deplasmanda Udinese ile zorlu geçen mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldıktan sonra Napoli’yi 2-1 yenerek dikkat çeken bir galibiyete imza attı ve İtalyan elitleri arasındaki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Gençlik ve taktiksel yenilik üzerine inşa etmek
Fabregas döneminin ayırt edici özelliklerinden biri, genç yetenekleri geliştirme konusundaki sarsılmaz kararlılığı oldu. İspanyol teknik adam, taktik projesini meşhur şekilde Nico Paz'ın yaratıcı yetenekleri etrafında şekillendirdi ve oyuncu onun yönetiminde gerçekten büyük çıkış yaptı. Genç oyun kurucu geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyerek 13 gol attı ve sekiz asist yaptı; böylece yıldız bir sezon geçirdi.
Ancak Fabregas ve Como için asıl ödül, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne tarihi katılımı oldu; burada onları heyecan verici sekiz maçlık lig aşaması bekliyor. İtalyan ekip, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig ve AEK Atina'yı ağırlayacak, ayrıca Barcelona, Real Betis, Feyenoord ve Lens'e karşı zorlu deplasman maçlarına çıkacak.
- Getty Images Sport
Durdurulamaz hırs
Ancak Fabregas'ın Como'yla ilgili hedefleri, yalnızca elitler arasında mücadele etmekle sınırlı değil. Teknik direktör, bu sezon çok daha yukarıları zorlamaya kararlı ve bu niyetini, Stamford Bridge'den kaleci Robert Sanchez'i eski Chelsea takım arkadaşı Trevoh Chalobah ile birlikte kadrosuna katarak öne çıkan transfer dönemi hamleleriyle açıkça gösterdi. Şimdi odak, cuma günü Genoa deplasmanına çevrildi; Fabregas, Serie A tablosunda tırmanışını sürdürmek için burada bir galibiyet daha hedefleyecek.
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