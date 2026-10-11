Jonathan Moscrop
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Cesc Fabregas, Como'nun 10 kişi kalan Roma karşısındaki başarısızlığından dolayı hayal kırıklığı yaşadı: “Daha sabırlı olmalıydık!”
Fabregas, 10 kişi kalan rakip karşısında kaçan fırsata hayıflandı
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Serie A sezonunun 6. haftasında Roma ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından sahadan pişmanlıkla ayrıldıklarını kabul etti. Maçın kırılma anı, Roma forveti Donyell Malen'in Bruno Kaiki'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle yaşandı.
Yaklaşık kırk dakika boyunca on kişilik rakibine karşı oynamasına rağmen Como, Pierluigi Gollini ve Roma savunmasını aşamadı.
Fabregas, takımının maçın son çeyreğinde soğukkanlılığını koruyamadığını düşündü.
- Jonathan Moscrop
Genç kadro topa sahipken sabır gösteremedi
Son yarım saati değerlendiren Fabregas, takımının oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen nerede eksik kaldığını anlattı. Fabregas, "Bir kişi fazla olmanın avantajından, topa sahip olduğumuz anlarda da gerektiği gibi yararlanamadık. Daha sabırlı olmalı ve topu daha hızlı dolaştırmalıydık" dedi.
"Sonuçtan dolayı üzüntü duyuyoruz ama iyi bir performans sergiledik."
"Bu takım genç ama yine de rakibe hiçbir kontra atak fırsatı vermedi. Bu açıdan bakınca olumlu bir durum."
Caqueret'in gerekçesi ve hakemin sakatlığı nedeniyle yaşanan aksama
Maçta sıra dışı bir an da yaşandı. Hakem Michael Fabbri dizinden sakatlanınca dördüncü hakem Simone Sozza ile görev değiştirdi. Fabregas ise daha önce, kadro rotasyonu sırasında takıma dahil olan Maxence Caqueret’yi övmüştü.
Fabregas, “Caqueret Şampiyonlar Ligi kadromuzda yok. Antrenmanlarda çok iyi çalıştı, bu yüzden onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm,” dedi.
“Taktiksel olarak hangi pozisyonda oynayacağından bağımsız olarak ilk 11’de yer almayı hak ediyordu.”
- AFP
Gelecekteki Serie A mücadeleleri için olgunluk kazanmak
Beraberlik, Como'nun Serie A puan tablosundaki ilerleyişini sürdürmesini sağlarken Fabregas'ın genç kadrosuna sayısal üstünlüğe sahip olduğu anları yönetme konusunda değerli dersler verdi.
Como, bir sonraki maçından önce topu dolaştırma hızını artırmak için maç görüntülerini analiz edecek.
Fabregas, oyuncuları üst düzey lig deneyimi kazandıkça daha etkili olacaklarına güveniyor.
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