Son yarım saati değerlendiren Fabregas, takımının oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen nerede eksik kaldığını anlattı. Fabregas, "Bir kişi fazla olmanın avantajından, topa sahip olduğumuz anlarda da gerektiği gibi yararlanamadık. Daha sabırlı olmalı ve topu daha hızlı dolaştırmalıydık" dedi.

"Sonuçtan dolayı üzüntü duyuyoruz ama iyi bir performans sergiledik."

"Bu takım genç ama yine de rakibe hiçbir kontra atak fırsatı vermedi. Bu açıdan bakınca olumlu bir durum."