talkSPORT'a göre batı Londra'ya yönelik operasyon henüz sona ermiş değil; Fabregas, hücum seçeneklerini güçlendirmek için şimdi de gözünü Delap'a dikti. 23 yaşındaki forvet, Stamford Bridge'de geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından düzenli olarak gol bulmakta zorlanınca takımda düşünülmeyen isimlerden biri olarak değerlendirildi.

Ancak bu transferin önünde önemli bir engel bulunuyor; Delap'ın, Como ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimaline rağmen Premier League'de kalmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Chelsea transfere açık olsa da genç hücum oyuncusu için yüksek bir bedel belirledi; kulüp yönetimi bu yaz Delap için 40 milyon sterlin talep ediyor. Bu değerleme, şu anda eylül son tarihinden önce şişkin A takım kadrosunu küçültme baskısı altında olan Londra kulübü için 10 milyon sterlinlik kayda değer bir kâr anlamına gelecek.



