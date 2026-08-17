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Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Cesc Fabregas, Chelsea'yı yine yağmalıyor! Como patronu, Trevoh Chalobah anlaşmasını tamamladıktan sonra £40 milyonluk yıldızı hedef alıyor

Transfers
Chelsea
Como
C. Fabregas
L. Delap
Premier Lig
Serie A
T. Chalobah

Teknik direktör olarak Cesc Fabregas, Stamford Bridge'deki bağlantılarını daha da kullanarak Chelsea'nin bir başka yıldızı için harekete geçmek istiyor. Eski kulübünden Trevoh Chalobah'ı kadrosuna kattıktan sonra İspanyol ikon, şimdi gözden düşen forvet Liam Delap'a yöneldi.

  • Fabregas, Chalobah'ı Como için kadrosuna kattı

    Fabregas, geçen hafta önemli bir Chalobah transferiyle savunmadaki seçeneklerini güçlendirdi; 27 yaşındaki oyuncuyu başlangıçta 30 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla İtalya'ya getirdi. Chelsea altyapısından yetişen ve yıllardır Chelsea savunmasının değişmez isimlerinden biri olan oyuncu, iddialı Serie A ekibiyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

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  • Liam Delap ChelseaGetty

    Liam Delap, İtalyanların bir sonraki hedefi olarak öne çıkıyor

    talkSPORT'a göre batı Londra'ya yönelik operasyon henüz sona ermiş değil; Fabregas, hücum seçeneklerini güçlendirmek için şimdi de gözünü Delap'a dikti. 23 yaşındaki forvet, Stamford Bridge'de geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından düzenli olarak gol bulmakta zorlanınca takımda düşünülmeyen isimlerden biri olarak değerlendirildi.

    Ancak bu transferin önünde önemli bir engel bulunuyor; Delap'ın, Como ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimaline rağmen Premier League'de kalmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Chelsea transfere açık olsa da genç hücum oyuncusu için yüksek bir bedel belirledi; kulüp yönetimi bu yaz Delap için 40 milyon sterlin talep ediyor. Bu değerleme, şu anda eylül son tarihinden önce şişkin A takım kadrosunu küçültme baskısı altında olan Londra kulübü için 10 milyon sterlinlik kayda değer bir kâr anlamına gelecek.


  • Premier League rekabeti ortaya çıkıyor

    Como umutlu olmayı sürdürse de, eski Manchester City altyapı oyuncusu için yarışa katılan Nottingham Forest’tan ciddi rekabet görüyor. Forest’ın, özellikle de Taiwo Awoniyi’nin Coventry City’ye katılmaya hazırlanmasıyla birlikte, transfer döneminin kapanış aşamasında aktif olması bekleniyor.

    Forvetin Stamford Bridge’deki ilk sezonu, sakatlık sorunları nedeniyle sekteye uğradı; sakatlıkların damga vurduğu bu sezon onu Premier League’de yalnızca bir golle sınırladı. Bu sıkıntılara rağmen, Ipswich Town’da gösterdiği potansiyel sayesinde piyasa değeri yüksek kalmaya devam ediyor; burada takımın yeniden üst lige döndüğü ilk sezonda 12 gol attı.


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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Forvet için gelecekteki değerlendirmeler

    Delap'ın bir sonraki adımı, daha önce İngiltere'yi çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil etmiş olması nedeniyle uluslararası hedefleri açısından kritik olacak. Henüz A milli takım için İngiltere'den davet almasa da, babası Rory Delap sayesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni temsil etme hakkını koruyor.

    Yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Chelsea, Nicolas Jackson'ın da Aston Villa'ya ayrılmasına yol açabilecek kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini yönetiyor. Chelsea, mali dengeyi sağlamak ve kadroyu sadeleştirmek isterken, Delap'ın ayrılığı kaçınılmaz görünüyor.

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