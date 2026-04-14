Cesc Fabregas, Chelsea ve İtalya ile ilgili söylentiler sürerken Como'daki geleceği konusunda sessizliğini bozdu

Como yönetimi, Fabregas’ın ileride kulübün kapasitesini aşabileceğini kabul etse de, onu önümüzdeki yıllarda takımın kimliğini şekillendirecek kilit bir figür olarak görüyor. İspanyol oyuncu, milli takım teknik direktörlüğü olasılığına da değindi ve şu anki enerjisinin iç saha maçlarının günlük zorluklarına daha uygun olduğunu kabul etti.

Fabregas, İtalya milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili olarak, “Belki bir gün,” dedi. “Şu anda kendimi çok fazla teknik direktör gibi hissediyorum ve her gün sahada olmam gerekiyor. Milli takım teknik direktörü olmak şu anda sıkıcı olabilir; çok fazla boş zaman olur. Gelecekte, yaşlandığımda, ne olacağını kim bilir.”

Bu arada, Como başkanı Mirwan Suwarso, Fabregas'ın uzun vadeli geleceğinin muhtemelen Avrupa futbolunun zirvesinde olacağını kabul etti. Mart ortasında Rivista Undici'ye konuşan Endonezyalı başkan, "Cesc bizim için çok önemli, ancak bir gün Arsenal, Barcelona veya Chelsea'ye gidebileceğini düşünmemek aptallık olur. [Halefinin] seçimine dahil olmalı ve bir sonraki teknik direktörün atanmasına yardımcı olmalı" dedi.