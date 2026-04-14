Getty Images Sport
Çeviri:
Cesc Fabregas, Chelsea ve İtalya ile ilgili söylentiler sürerken Como'daki geleceği konusunda sessizliğini bozdu
İspanyol teknik direktör, önde gelen kulüplerin ilgisini çekiyor
Fabregas, Como'yu tarihi bir Şampiyonlar Ligi katılımının eşiğine taşıdıktan sonra Avrupa'nın en çok rağbet gören genç teknik direktörlerinden biri haline geldi. Serie A'da kalan altı maçla şu anda beşinci sırada yer alan Lombardiya merkezli kulüp, son on yılların en başarılı dönemini yaşıyor. Stamford Bridge'e dönüşüyle ve İtalya milli takımındaki olası göreviyle ilgili yoğun spekülasyonlara rağmen, eski Chelsea orta saha oyuncusu Fabregas, 2028 yılına kadar süren mevcut sözleşmesine odaklanmaya devam ediyor.
- Getty Images
Fabregas, Lombardiya projesine öncelik veriyor
Prestijli Enzo Bearzot ödülünü aldıktan sonra konuşan Fabregas, teknik direktörlük kariyerine ilişkin yakın dönemdeki planlarını açıkladı.
Stadio Giuseppe Sinigaglia'dan ayrılma olasılığına değinen Fabregas, şunları söyledi: “Bu projeye kendimi tamamen adadım. Ne olacağını kimse bilemez, ama şu anda Como'dan ayrılma ihtimalim çok düşük. Geçen yıl, diğer kulüplerin nasıl çalıştığını görmek istedim. Bunu başkana da söyledim, ama kalmaya karar verdim. Başardıklarımızdan çok memnunum. Bu önemli bir proje. Burada kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Ailemin mutlu olması önemli ve eğer Como'da mutlularsa, kalacağım.”
Yönetici yedekleme planları ve uluslararası hedefler
Como yönetimi, Fabregas’ın ileride kulübün kapasitesini aşabileceğini kabul etse de, onu önümüzdeki yıllarda takımın kimliğini şekillendirecek kilit bir figür olarak görüyor. İspanyol oyuncu, milli takım teknik direktörlüğü olasılığına da değindi ve şu anki enerjisinin iç saha maçlarının günlük zorluklarına daha uygun olduğunu kabul etti.
Fabregas, İtalya milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili olarak, “Belki bir gün,” dedi. “Şu anda kendimi çok fazla teknik direktör gibi hissediyorum ve her gün sahada olmam gerekiyor. Milli takım teknik direktörü olmak şu anda sıkıcı olabilir; çok fazla boş zaman olur. Gelecekte, yaşlandığımda, ne olacağını kim bilir.”
Bu arada, Como başkanı Mirwan Suwarso, Fabregas'ın uzun vadeli geleceğinin muhtemelen Avrupa futbolunun zirvesinde olacağını kabul etti. Mart ortasında Rivista Undici'ye konuşan Endonezyalı başkan, "Cesc bizim için çok önemli, ancak bir gün Arsenal, Barcelona veya Chelsea'ye gidebileceğini düşünmemek aptallık olur. [Halefinin] seçimine dahil olmalı ve bir sonraki teknik direktörün atanmasına yardımcı olmalı" dedi.
- Getty Images
San Siro'da büyük karşılaşma bekliyor
Fabregas, Como'nun tarihindeki ilk büyük kupayı ve tarihi bir Avrupa kupası katılım hakkını elde etmesini sağlayabilecek belirleyici bir döneme giriyor. 21 Nisan Salı günü Inter ile oynanacak ve şu anda 0-0'lık bir beraberlikle devam eden Coppa Italia yarı final rövanş maçı için San Siro'ya gitmeden önce, takım öncelikle Cuma günü Sassuolo'ya yapılacak kritik Serie A deplasmanına odaklanmak zorunda.