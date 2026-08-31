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Cesc Fabregas bir Chelsea baskını daha planlıyor! Como, 30 milyon sterlinlik Trevor Chalobah anlaşmasını tamamlamasının ardından Robert Sanchez için geç bir hamleye hazırlanıyor
Fabregas, Chelsea'deki ayrılıklardan faydalanmak istiyor
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Como teknik direktörü, İtalyan ekibinin iddialı transfer hamlelerini sürdürmek istemesiyle birlikte Sanchez'e Stamford Bridge'den ayrılması için bir çıkış yolu sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bu yaz başında Trevor Chalobah için 30 milyon £'luk anlaşmayı tamamlayan Fabregas, şimdi bir başka ses getirecek transferi kolaylaştırmak için eski kulübüyle olan olumlu ilişkisine güveniyor.
Lombardiya ekibinin ilgisi, Chelsea'nin kaleci departmanında önemli bir çalkantının yaşandığı bir döneme denk geliyor. Chelsea'nin, Batı Londra'dan ayrılacak bir transfer ayarlamaması halinde Sanchez'i birinci takım planlarının dışında bırakabileceği konusunda oyuncuyu uyardığı bildirildi.
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Sanchez'in hatalarının ardından Alonso rotasını Martinez'e çevirdi
Sanchez'in bir anda gözden çıkarılmasının fitilini, Xabi Alonso'yu kararlı bir adım atmaya zorlayan hayal kırıklığı yaratan performanslar ateşledi. Başlangıçta vatandaşı Sanchez'e destek veren Alonso, İspanyol kalecinin Craven Cottage'ta Fulham'a karşı 3-2 kazanılan zorlu maçta yenilen iki golde de hatalı olmasının ardından Aston Villa'nın Martinez'i için £7,5 milyonluk transfere onay verdi.
Arjantinli milli kaleci, pazar günkü Brighton karşısında alınan 4-3'lük galibiyette hemen ilk 11'de sahaya sürüldü ve Sanchez'in, eski Arsenal oyuncusu Martinez ile Strasbourg'daki etkileyici kiralık döneminin ardından geri dönen yedeği Mike Penders'ın arkasında üçüncü kaleci konumuna düştüğünü doğruladı.
Martinez, kulübü eski görkemli günlerine döndürme arzusunu dile getirerek etkisini hissettirmekte gecikmedi. İlk maçının ardından Martinez, "John Terry ve Petr Cech ile konuştum. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu ve bu sezon neyi başarmak istediğimizi biliyorum. Buraya yardım etmek için geldim. Aston Villa'da harika yedi yıl geçirdim. Buraya rekabet etmek ve Premier League'i kazanmaya çalışmak için geldim" dedi.
İspanyol kaleci için rekabetle karşı karşıya kalıyor
Romano, Como'nun Monza'ya transfer olmaya yaklaşan Noel Tornqvist'in yerine Sanchez'i takip eden birkaç kulüpten biri olduğunu doğruladı. Fabregas bir kaleci takviyesi yapmaya istekli olsa da, İtalyan ekibinin birincil odağı kaleci seçeneklerine yönelmeden önce yeni bir santrfor transfer etmek olmaya devam ediyor.
Şöyle açıkladı: "Sanchez Chelsea'den ayrılabilir ve birkaç kulüp transfer şartlarını araştırıyor. Como'nun önceliği hâlâ bir santrfor, ardından kaleci seçeneklerini değerlendirecek."
Ancak, şu anda Chelsea'de gözden düşmüş olan ve Premier League deneyimine sahip bir kaleciyi transfer etme fırsatı, transfer döneminin sonu yaklaşırken Como'nun görmezden gelemeyeceği kadar cazip olabilir.
- Getty
Sanchez büyük bir kararla karşı karşıya
Sanchez şimdi kendisini bir yol ayrımında buluyor; kendisiyle ilgilenen kulüplerin İngiltere'den, Avrupa'nın dört bir yanından ve Suudi Pro Ligi'nden olduğu bildiriliyor. Alonso yönetiminde yerini kaybeden İspanyol futbolcu, şu anda ulaşılması zor görünen bir yer için mücadele etmeye mi devam edeceğine yoksa Fabregas'ın Serie A'da inşa ettiği projeyi benimsemeye mi karar vermek zorunda.
Como da İspanyol kaleci için cazip bir seçenek olabilir; İtalyan kulübü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve ona Avrupa'nın en iyilerine karşı en büyük sahnede kendisini gösterme fırsatı sunuyor.
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