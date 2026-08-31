Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Como teknik direktörü, İtalyan ekibinin iddialı transfer hamlelerini sürdürmek istemesiyle birlikte Sanchez'e Stamford Bridge'den ayrılması için bir çıkış yolu sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bu yaz başında Trevor Chalobah için 30 milyon £'luk anlaşmayı tamamlayan Fabregas, şimdi bir başka ses getirecek transferi kolaylaştırmak için eski kulübüyle olan olumlu ilişkisine güveniyor.

Lombardiya ekibinin ilgisi, Chelsea'nin kaleci departmanında önemli bir çalkantının yaşandığı bir döneme denk geliyor. Chelsea'nin, Batı Londra'dan ayrılacak bir transfer ayarlamaması halinde Sanchez'i birinci takım planlarının dışında bırakabileceği konusunda oyuncuyu uyardığı bildirildi.



