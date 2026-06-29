Cesc Fabregas, Arsenal’e geri döndü! Como, Emirates Stadyumu’nda oynanacak sezon öncesi hazırlık maçı turunu doğruladı

Fabregas’ın her iki kulüple de kurduğu derin bağlara rağmen, Arsenal ve Como herhangi bir formatta ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla karşılandı; İtalyan ekibi, kadrosunun Mikel Arteta’nın güçlü takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Kulüp yaptığı açıklamada, “Como 1907, bu yaz Emirates Stadyumu’na giderek, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında son İngiltere şampiyonu ve Avrupa ikincisi Arsenal ile karşılaşacak” dedi. “Bu maç, Como 1907 ile Arsenal arasında tarihteki ilk karşılaşma olacak ve Lariani’yi Emirates Stadyumu’nun büyülü ve ikonik atmosferine taşıyacak.”