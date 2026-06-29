Getty Images Sport
Çeviri:
Cesc Fabregas, Arsenal’e geri döndü! Como, Emirates Stadyumu’nda oynanacak sezon öncesi hazırlık maçı turunu doğruladı
- AFP
Gunners efsanesinin duygusal dönüşü
Çarşamba akşamı saat 19:30 BST'de başlayacak olan bu karşılaşma, Fabregas'ın teknik direktör olarak eski kulübüne ilk kez geri dönüşünü işaret ediyor. 2003 yılında Arsenal'de profesyonel futbola adım atan ve Barcelona'ya transfer olmadan önce sekiz yıl boyunca taraftarların idolü haline gelen İspanyol teknik adam için bu, duygusal bir an olacak. Como için Emirates Stadyumu'na yapılacak bu deplasman, takımın inanılmaz yükselişinde önemli bir adım niteliğinde. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonuna başlamadan önce, dünya futbolunun elit takımlarından birine karşı zorlu bir sınav verecek.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra’da tarihi bir buluşma
Fabregas’ın her iki kulüple de kurduğu derin bağlara rağmen, Arsenal ve Como herhangi bir formatta ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma her iki takımın taraftarları tarafından heyecanla karşılandı; İtalyan ekibi, kadrosunun Mikel Arteta’nın güçlü takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.
Kulüp yaptığı açıklamada, “Como 1907, bu yaz Emirates Stadyumu’na giderek, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında son İngiltere şampiyonu ve Avrupa ikincisi Arsenal ile karşılaşacak” dedi. “Bu maç, Como 1907 ile Arsenal arasında tarihteki ilk karşılaşma olacak ve Lariani’yi Emirates Stadyumu’nun büyülü ve ikonik atmosferine taşıyacak.”
Como’nun Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
Como, geçen sezon devler AC Milan ve Juventus’u geride bırakarak Serie A’da ilk dörtte yer alarak Avrupa’nın en üst seviyesindeki yerini çarpıcı bir şekilde garantiledi. Kulüp, birçok cephede rekabet gücünü korumak için şu anda büyük yatırımlar yapıyor ve kısa süre önce Real Madrid’den yıldız oyun kurucu Nico Paz’ı kadrosunda tutmak için 60 milyon avroluk bir transfer ücreti ödemeyi kabul etti.
Açıklamada şöyle devam edildi: "BiancoBlu için bu, Como 1907'nin kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği sezona hazırlık kapsamında, Avrupa'nın en güçlü ve istikrarlı takımlarından birine karşı kendilerini sınamak için mükemmel bir fırsat olacak." "Taraftarlar, maç için genel giriş biletlerini satın alabilecek; bilet satışına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler kısa süre içinde kulübün resmi kanalları aracılığıyla duyurulacak."
- Getty Images Sport
2026-27 sezonuna yönelik büyük bir hazırlık süreci
Bu hazırlık maçı her iki takım için de mükemmel bir zamanlamaya sahip; konuk takımın Udinese deplasmanında Serie A sezonuna başlamasından tam 10 gün önce ve Arsenal’in Coventry City karşısında Premier League şampiyonluğunu savunmaya başlamasından sadece dokuz gün önce oynanacak. Ev sahibi takım, bir kez daha iç sahada hakimiyet kurmayı hedeflediği sezon öncesinde bu fırsatı, formunu zirveye çıkarmak için değerlendirmek isteyecek. Emirates Stadyumu'ndaki seyircilerin Fabregas'ı coşkuyla karşılaması bekleniyor; ancak düdük çaldığı anda tüm gözler, takımının İngiliz devlerine karşı direnip direnemeyeceğine çevrilecek.